准狗進入食肆牌照研限一人帶兩狗 餐廳面積太小或不獲發牌 寵物友善餐廳歡迎政策盼放鬆先行

【動物專訊】政府最快年中批出准狗進入食肆牌照，現時正於立法會進行修例，唯牌照條款和限制未完全定案，環境及生態局局長謝展寰今日在電台節目中表示，聽到有聲音認為應限制每名客人准帶狗隻的數目，當局會與專家商討，並指他估計一人最多帶兩隻較合適。對於餐廳面積限制，他表示會與業界商討，或考慮不發牌予太細的餐廳。

謝展寰今日在港台節目《千禧年代》中表示，會研究是否規定每名顧客帶入餐廳的狗隻數量，例如每名狗主最多只准攜帶兩隻狗進入餐廳，具體數量需要與專家商議。

謝展寰表示，政府在條例草案未有列明狗隻數量等，是因為想留有空間讓餐廳按營運模式不同而自行制訂規則，但聽到有意見提出應設限，因狗主如發太多狗隻，在控制狗隻方面會有困難，因為政府會審視需否設限，他估計最多一人兩隻狗會較合適。

就餐廳面積是否設限，謝展寰表示會研究，指若餐廳太細未必適合，或考慮不發牌予太細的餐廳，至於首階段只有500至1000間食肆獲批，謝展寰表示業界共識是「小步走」，而且該數量並非上限，在6個月後檢討時，會再邀請食肆申請。

他又表示，如狗隻弄髒餐廳，如有排泄物等，清潔屬餐廳責任，但餐廳可自行決定是否收取客人清潔費用。他又強調，控制狗隻是狗主責任，如狗隻襲擊他人等，狗主需負責，條例亦規定狗主需以長度不超過1.5米的牽引帶控制進入餐廳的狗隻。

立法會飲食界議員梁進在節目中表示，有戶外牌照、咖啡店或者狗隻聚集的地點較有興趣申請牌照，惟業界最擔心狗隻排泄物和狗隻失控的情況，形容狗主都要好好幫忙，控制好狗隻及理解狗隻性格是否適合到食肆社交等。立法會議員陳凱欣則建議狗主可帶狗隻參加餐桌禮儀班，要考慮自己狗隻的情況，如會否容易太興奮等。

對於政府放寬狗隻可以進入食肆，一浪老闆娘Cathy坦言樂見其成，認為屬於鬆綁食肆的政策。他認為政府可以不要加設太多限制，可以有個空間比餐廳自行決定，對於近日有些聲音擔心衛生問題等，她已成為寵物友善餐廳多年，認為狗主一向都很自律。她建議政府官員也到周圍，了解實際運作。

Cathy也是狗狗Olly的狗主，她說無論是餐廳店主或是狗主身份，都好開心有此政策。但她說獲批的餐廳名額只得1000，反而擔心拿不到。

狗主陸太及貴婦狗貝貝表示歡迎政府開放更多食肆讓狗狗進入。他經常帶貝貝到不同的餐廳及公園遊玩。

