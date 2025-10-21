天文台 18:20 取消所有熱帶氣旋警告
凍卵補助上路！ 醫提醒「3大女性族群」適合及早凍：35歲是關鍵分界線
國民健康署自今年9月起推出「醫療性生育保存補助」方案，針對因乳癌、血癌等重大疾病治療可能造成生育功能下降或喪失的患者，經專業評估後，女性可申請凍卵補助最高7萬元、男性凍精可補助8千元。此政策讓癌友在治療前，有機會為未來的生育力留下希望。
宜蘊醫療沈孟勳醫師指出，過去許多癌友在確診病症當下，除了面對龐大治療壓力與醫療費用，也常忽略「治療前的生育規劃」，藉由政府補助，能協助病友在治療前多一份對生育的考量。沈孟勳醫師補充，隨著女性生育議題受到重視，近兩年包括桃園市、新竹市、苗栗縣、雲林縣等地方政府，也相繼推出「社會性凍卵補助」方案，擴大照顧健康女性族群，生育保存議題已成為公共健康政策。
凍卵像是醫療保險，也是預防醫學的一環
沈醫師指出，歐洲生殖醫學會2022年正式將社會性凍卵定義為「預防年齡相關的生育力喪失」，凸顯凍卵已從治療手段，轉變為預防醫學的重要一環。
「當我們談預防醫學時，不只是防癌防病，也包括預防生育力流失。」沈孟勳醫師強調，近年無論國內外，凍卵需求持續攀升。「過去多數人將凍卵視為備案，但從預防醫學角度來看，它其實是一種主動為未來買保險的行為，讓女性保留成為母親的可能性與時間。」
35歲前凍卵成功率高2倍、費用可省4成
根據2011與2015年國際生殖醫學期刊研究，若女性在35歲前凍卵，未來使用冷凍卵子受孕的成功率明顯高於40歲才開始試管的族群，且整體療程費用更低。學者甚至提出「Baby Budgeting（寶寶預算）」概念，指出提前凍卵能在未來懷孕時減輕經濟壓力，兼顧健康與財務規劃。
沈孟勳醫師說明，35歲前的卵子品質與數量最佳，平均可取得10至15顆成熟卵，未來受精與著床成功率達60%～70%；若超過40歲，平均僅能取得5至8顆卵子，且因高齡卵子品質會比較差，成功率可能降到三成以下。「凍卵的成本與時間其實會隨年齡成倍上升，越早規劃越省、成功率也越高。」沈醫師強調。
凍卵觀念轉變：從「治療前保存」走向「生涯預備」 三大族群應特別留意
隨著晚婚與少子化趨勢加劇，越來越多女性延後生育年齡。沈孟勳醫師指出，卵巢功能會隨年齡自然退化，卵子數量與品質在35歲後逐漸衰退，尤其38歲後更是陡坡下降。「過去大家覺得凍卵是明星或病友才需要，其實這是錯誤觀念。」他強調，以下三大族群應特別留意生育保存的時機：
癌友與重大疾病患者：如乳癌、淋巴癌患者，在化療或放療前應諮詢醫師進行凍卵。
遺傳性疾病或卵巢功能異常女性：包含嚴重的子宮內膜異位症、卵巢早衰、甲狀腺自體免疫疾病等族群，卵巢老化速度往往較快。
高壓職場族或晚婚女性：長期熬夜、壓力大、飲食不均，容易導致AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）下降，生育力提早衰退。
沈孟勳醫師提醒：「35歲是關鍵分界線。凍卵就像買保險，越早開始，品質越好、成功率越高。」
凍卵僅需兩週、三階段 醫師：個人化療程是成功關鍵
沈孟勳醫師表示，凍卵會依個人年齡、卵巢功能、體重與荷爾蒙指標，設計個人化的用藥劑量，確保安全與成功率。凍卵療程約需14天，主要分為三階段：
卵巢刺激：於月經來的第2-3天開始施打排卵針，藉由荷爾蒙刺激促進卵泡成熟。
取卵手術：當濾泡成熟後施打破卵針，而後在鎮靜麻醉下進行取卵手術，約30分鐘完成手術。
冷凍保存：取出的卵子會立即以玻璃化冷凍技術保存，迅速降溫至零下196°C，避免造成細胞損傷。
沈孟勳醫師說明，凍卵所需的卵子數量會依個人條件而異，目標是取得足夠卵子以確保未來受孕成功率。若以達到70%以上懷孕率為目標，建議凍卵數量如下：
35歲以前：至少約10顆卵子
35至39歲：至少約15至20顆
40歲以上：至少約20顆以上
「即使同一位患者，不同週期的反應都可能不同，因此個人化用藥是關鍵。」沈孟勳醫師強調。
女性自主健康新思維：未來預留選擇權
隨著醫療技術成熟與社會觀念開放，越來越多女性主動了解凍卵的安全性與必要性。從癌症病友到職場女性，從醫療性到社會性凍卵，背後都反映一個共同趨勢—女性健康已從「治療導向」走向「預防導向」。沈孟勳醫師強調：「凍卵是讓女性掌握自己人生節奏的方式，當社會談論生育議題時，希望能少一點評論，多一份理解與尊重。」
