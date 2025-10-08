衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
逆天凍齡！54歲黎姿粉裙慶生「緊摟80歲爸媽撒嬌」 網驚呼：趙敏穿越
香港女神黎姿近日歡慶54歲生日，在社群平台曬出與80多歲父母及弟弟黎嬰的溫馨合照。她穿著粉嫩禮服，膚質緊緻、氣色極佳，與爸媽、弟弟依偎合影，笑容甜美，網友直呼：「根本逆齡生長，完全看不出是三個孩子的媽！」
黎姿開心留言「感謝所有美好的生日祝福」，並分享多張跟家人一起拍的合照，她輕靠在媽媽肩上嘟嘴撒嬌，完全看不出當年《金枝欲孽》玉瑩的銳氣。照片中，媽媽的優雅氣質與黎姿如出一轍，讓網友直讚：「基因太強大了！」被姊姊摟在懷裡的黎嬰也笑得燦爛，雖以輪椅代步，但精神狀態相當不錯。
雖然老公與三名女兒未入鏡，黎姿仍流露滿滿幸福。她透露女兒們親手做蛋糕與賀卡慶生，老公則送上特製花束，餐桌上花香與蛋糕交映，儀式感滿滿。2009年嫁入豪門後，她淡出演藝圈專心照顧家庭，後又接手弟弟創辦的醫美事業，如今家庭與事業都經營得有聲有色。
至於凍齡秘訣，其實藏在日常細節中。黎姿長年維持「清淡、均衡、高營養」的飲食習慣，熱愛皮拉提斯與瑜伽，無論多忙都會每天拉筋運動。她也特別重視頭髮與肌膚保養，堅持徹底清潔、充分保濕與嚴格防曬三大原則。網友留言大讚「比24歲的我還年輕」，更有人懷念起追劇時光：「感覺就像趙敏穿越到現代，還是那麼美。」
延伸閱讀
李嘉欣、黎姿合體現身！55歲、53歲「凍齡美貌」根本逆生長 網驚：女神都沒老
其他人也在看
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
因使用廁所問題與食客起爭執 李偲嫣兒子以菜刀傷人 認罪判囚2年2月
已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉於兩年前在紅磡一間餐廳，因使用廁所問題與食客發生爭執，其後以 30 厘米長的菜刀傷及食客胞弟的左臂。劉被控有意圖而傷人後，一度缺席聆訊，他周三（8 日）於區域法院承認「有意圖而傷人」及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。法庭線 ・ 26 分鐘前
裕美中秋節深圳食街邊小食身體突不適 緊急返港入院檢查
裕美日前與男友林作和他的媽媽在深圳慶祝中秋佳節，林作昨日（7日）在社交網透露裕美在當地進食街邊小食後身體不適，所以緊急返港入醫院檢查發病原因，林作指裕美可能是腸胃炎或是食物中毒，並強調自己並沒有出現身體不適的情況，更一度自嘲：「我本身食慣粗嘢！」am730 ・ 1 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
屯門公路九巴車長駕車期間暈倒 猛撼路牌一度被困
屯門公路發生交通意外。 今日（8日)早上10時08分，一輛九巴沿屯門公路、往屯門市中心方向行駛，駛至安定邨對開時，九巴車長突然暈倒，九巴在無人駕駛下猛撼向路牌，車頭擋風玻璃爆裂，車長一度被困，其他途經司機見狀，連忙報警求助。am730 ・ 2 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 21 小時前
消委會芝士│一款綿羊奶芝士最肥最高脂！逾6成樣本高納 長期攝入有高血壓風險、「呢款」最高鈣
消委會535期測試市面上40款天然及加工芝士樣本，發現有25款屬高鈉！芝士深受大人小孩歡心，但消委會最近報告指出，多款芝士內藏高鈉跟高脂危機，當中大家常去的city'super芝士樣本更是最高脂！不想越食越肥，就要留意以下消委會報告！Yahoo Food ・ 4 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
天水圍53歲婦人伏屍公園 夫認屍嚎哭：放心我會睇住兩個女
天水圍今日（8日）一名婦人伏屍公園。今日凌晨5時03分，一名53歲姓梁婦人於天水圍天瑞路6號天水圍公園、近天瑞邨出入口處浴血昏迷。警方和救援人員接報報趕至現場，經檢驗後，證實婦人已經當場死亡。警方架起圍欄封鎖現場，遺體暫時被安放在地面位置，用帳幕覆蓋，刑事調查隊跟進事件。消息指，女死者頸部有10厘米乘5厘米傷痕，警員在am730 ・ 2 小時前
內地生墮騙案 今年首 8 個月涉 7,500 萬元 25 歲大學生失過千萬｜Yahoo
今年首 8 個月，涉及內地學生的電話騙案有 86 宗，損失金額約 7,500 萬元。其中損失金額最高的為一宗假冒官員騙案，一名 25 歲內地大學生損失超過 1,000 萬元。當局指。警方會持續分析最新涉及學生的電話及網絡詐騙案形勢及情報，並定期發放最新的防騙信息。Yahoo新聞 ・ 52 分鐘前
爆逃兵不願面對媒體 威廉40歲生日發文道歉
[NOWnews今日新聞]男星威廉今年5月爆出逃兵案，被依《妨害兵役治罪條》、《刑法》偽造文書等罪行起訴，不只演藝事業全數停擺、主持節目也被迫下車流產。然而事發後，他僅在父親節當天向自己的兒女道歉，「...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
日本熊蹤頻現 闖群馬縣超市、傷白川鄉遊客 當局放寬槍支管制｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本群馬縣、秋田縣、岐阜縣白川鄉等地近日均有熊出沒，造成多人受傷，包括居民和遊客。今年4月至8月，日本全國共有69人在熊襲擊事件中受傷，接近有紀錄以來同期高位。因應熊出沒增加，日本上月放寬槍支管制，讓獵人可在建築密集的市內地區開槍。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
巨塔之后 ｜宣萱陳煒戲內對壘戲外姊妹情深 超合拍獲封「胃酸CP」
《巨塔之后》第六集，董一妍（宣萱飾）獲萬秀琳（謝雪心飾）推薦加入明塱集團董事會的同時，方欣（陳煒飾）亦以醫療公司集團主席身份空降，成為新董事，更直接向一妍宣戰，一切原來與王進濤（鍾鎮濤飾）有關…Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳茵媺驚爆拍劇唔知大肚 成個跌低險釀悲劇
陳茵媺與老公陳豪於2013年結婚，她婚後專心照顧家庭，二人婚後育有三名小朋友，陳豪努力拍劇賺錢養家...東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清
由李錦記家族基金主辦的「祖父母感謝節2025同樂日」 將於10月12日（星期日） 舉行，活動以「五種愛的語言」為主題，可以免費參加，祖孫三代可以一齊去現場玩多個互動攤位、家庭樂工作坊，更有舞台表演，以及繪畫比賽優勝作品展，藉此鼓勵家庭成員用行動表達愛與關懷。Yahoo Food ・ 1 天前
27歲Vittoria Ceretti是誰？唯一打破里安納度「25歲定律」的女友、老佛爺生前偏愛的豹系超模
意大利超模Vittoria Ceretti被拍到和里安納度在街頭牽手逛街，當中有兩件令人驚訝的事：先是二人在兩年後仍在交往，其次是Vittoria今年已經是27歲，打破了里安納度知名的「25歲定律」。Yahoo Style HK ・ 1 天前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 4 小時前
首9月MPF人均賺4.3萬 破紀錄
積金評級公布，9月整體強積金（MPF）回報率達3.56%；總結第三季，MPF整體回報有6.41%。年初至今MPF累計升幅更達15.83%，是2009年以來同期最佳。按全港總數479萬名MPF成員計算，成員人均在9月份及第三季分別賺約1.09萬元及1.92萬元，年初至今人均更賺4.32萬元，刷新年度收益歷史紀錄。信報財經新聞 ・ 12 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前