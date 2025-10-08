逆天凍齡！54歲黎姿粉裙慶生「緊摟80歲爸媽撒嬌」 網驚呼：趙敏穿越

香港女神黎姿近日歡慶54歲生日，在社群平台曬出與80多歲父母及弟弟黎嬰的溫馨合照。她穿著粉嫩禮服，膚質緊緻、氣色極佳，與爸媽、弟弟依偎合影，笑容甜美，網友直呼：「根本逆齡生長，完全看不出是三個孩子的媽！」

黎姿開心留言「感謝所有美好的生日祝福」，並分享多張跟家人一起拍的合照，她輕靠在媽媽肩上嘟嘴撒嬌，完全看不出當年《金枝欲孽》玉瑩的銳氣。照片中，媽媽的優雅氣質與黎姿如出一轍，讓網友直讚：「基因太強大了！」被姊姊摟在懷裡的黎嬰也笑得燦爛，雖以輪椅代步，但精神狀態相當不錯。

雖然老公與三名女兒未入鏡，黎姿仍流露滿滿幸福。她透露女兒們親手做蛋糕與賀卡慶生，老公則送上特製花束，餐桌上花香與蛋糕交映，儀式感滿滿。2009年嫁入豪門後，她淡出演藝圈專心照顧家庭，後又接手弟弟創辦的醫美事業，如今家庭與事業都經營得有聲有色。

至於凍齡秘訣，其實藏在日常細節中。黎姿長年維持「清淡、均衡、高營養」的飲食習慣，熱愛皮拉提斯與瑜伽，無論多忙都會每天拉筋運動。她也特別重視頭髮與肌膚保養，堅持徹底清潔、充分保濕與嚴格防曬三大原則。網友留言大讚「比24歲的我還年輕」，更有人懷念起追劇時光：「感覺就像趙敏穿越到現代，還是那麼美。」

