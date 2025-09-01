凝皓六段｜DR-Max中文教材名師林溢欣聯手打造 愈早打好根基考試運籌帷幄

中國語文重要性愈來愈高，但香港學生中文水平卻一直強差人意。所以不少家長都着意尋找適合子女的中文教材。在芸芸選擇中，DR-Max中文教材評價極高—由中文名師林溢欣（YY Lam）與DR-Max聯手打造的《凝皓六段》，連不少直資私小名津校家長都不約而同入手！

DR-Max中文教材《凝皓六段》。

有不少家長表示，坊間一般中文補充練習、學習語文的書籍及教材，其教學方法偏向傳統，容易令子女在學習時失去興趣。直至他們在眾多教材中遇上由名師林溢欣聯手打造的DR-Max中文教材《凝皓六段》。

直資私小名津校家長選用DR-Max中文教材《凝皓六段》

經家長在網上尋找相關資料，及於學校群組徵詢其他父母意見後發現，原來不少極受歡迎的直資私小及名津校，如拔萃女小、港大同學會小學、真道書院、培僑書院、德萃小學、保良局陳守仁小學、國際基督教優質音樂中學暨小學、福建中學附屬學校、聖保祿天主教小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及油麻地天主教小學等家長，也選用DR-Max中文教材《凝皓六段》。

林溢欣老師從事教育工作已有10載，其後創立自己教育事業，更在疫情期間斥資千萬，聯同DR-Max推出DR-Max中文教材《凝皓六段》。

DR-Max中文教材由淺入深 兼具點讀功能

DR-Max中文教材《凝皓六段》總策劃林溢欣老師表示，現時教育局為配合中國語文課程實施，由小一起就提供「建議篇章」。以初小（小一至小三）為例，文言文範文便增設了20篇。他認為，若小朋友難以理解篇章內容，他們只會提不起興趣，就更難讓其學好中文。

所以林溢欣老師及其團隊在編撰DR-Max中文教材《凝皓六段》時，首重由淺入深！內容以淺白的講解讓小朋友理解中文所學，觸類旁通。DR-Max中文教材萃取中國歷史文化知識，糅合針對本地中小學生考試內容，兼具趣味與功能，凝集成書，分為六段。

而DR-Max中文教材亦配備「神奇魔法點讀筆」，讓小朋友練習中文讀寫時，亦能同步鍛煉聽說兩方面能力。在點讀筆內，收錄由林溢欣老師及其團隊親自錄製講解的教學內容，以輕鬆淺白的方式解釋題目或典故，從根本解決小朋友學習中文的疑難，逐步提升他們寫作、閱讀理解、成語及詞彙運用能力。

DR-Max中文教材《凝皓六段》配備「神奇魔法點讀筆」，讓小朋友練習中文讀寫時，亦能同步鍛煉聽說兩方面能力。

林溢欣老師及其團隊在編撰DR-Max中文教材《凝皓六段》時，首重由淺入深！內容以淺白的講解讓小朋友理解中文所學，觸類旁通。

一人獨攬6位狀元 連續2年共12位狀元之師

林溢欣老師今年再次一人獨攬6位狀元，成為連續2年共12位狀元之師。林溢欣老師表示，「狀元」最大特徵固然是十分勤力，但學習不只是單向付出，老師即使將所學傾囊相授，學生亦需用功付出才有學習成果。

林溢欣老師：愈早浸淫語文、愈早可打穩根基

對於「狀元們」選擇林溢欣老師及其團隊，YY老師認為，他們願意付出時間認真學習，愈早浸淫語文、愈早可打穩根基。YY老師續指，分配時間對中學生很重要，不過穩定的情緒及應試的臨場狀態卻是重中之重。「5*」及「5**」的距離可能只差之毫釐，考生應試時若情緒平穩，在發揮上亦較易獲得高分。

YY老師經常鼓勵學生。（圖片來源：林溢欣老師Threads）

DR-Max 兒童教材Facebook專頁

DR-Max 兒童教材官方網頁

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁