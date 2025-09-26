凱恩梅開二度 踢進轉戰拜仁後第100個進球

（法新社柏林26日電） 英格蘭名將凱恩（Harry Kane）在今天的比賽梅開二度，攻入效力拜仁慕尼黑的第100個進球，幫助這支德甲衛冕軍以4比0大勝文達不萊梅，延續拜仁本季德甲聯賽的完美開局。

這是凱恩為拜仁出戰的第104場比賽。今天的進球也讓他成為在歐洲五大聯賽球隊中攻入100球用時最短的球員，打破原由C羅（Cristiano Ronaldo）和哈蘭德（Erling Haaland）共同保持的105場比賽進百球紀錄。

這位英格蘭前鋒在本賽季目前的德甲聯賽中，場均能攻入兩球，得分效率驚人。