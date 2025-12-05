凱特王妃同款DeMellier手袋爆紅！秋冬鎖定「麂皮袋」推薦，$3,XXX起入手英國品牌

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）每次公開露面都會成為時尚焦點，最近她出席兒童心理健康慈善機構的探訪活動，一身千鳥格連身裙配來自英國品牌 DeMellier 的 mocha 色麂皮 Hudson 手袋，完美示範了優雅的秋冬季穿搭。一下子將這個價錢親民、款式又時賞的袋款推上熱搜，讓麂皮袋成為今個秋冬的頭號必入手單品。

英倫小眾品牌憑甚麼獲凱特王妃青睞？

近年英國小眾手袋品牌愈來愈受到關注，除了 Strathberry 、 Mulberry 、 Beara Beara 之外，最令人注目的就是凱特王妃多次拎上手的 DeMellier 手袋。這個 2010 年由西班牙設計師 Mireia Llusia-Lindh 在倫敦創立的品牌，本身就有一段精彩故事。

創辦人曾在 LVMH 和 Burberry 擔任顧問，故對時尚品味的掌握相當精準。 DeMellier 的設計理念很簡單：優雅而實用，價格不會高不可攀。每個手袋都以世界各地城市命名，像是 The Tokyo 或 The Vancouver 等，帶有一種環遊世界的浪漫。品牌堅持採用來自意大利和西班牙的頂級皮革，在西班牙南部由經驗豐富的工匠手工製作，確保每個細節都達到最高水準。

凱特王妃這次選擇的 Hudson 系列，是品牌的經典款式之一。袋款採用柔軟的 mocha 色麂皮 ，配上品牌 signature 的五金配件，既有結構感又不失柔和。袋身設計簡潔俐落，前方有一個磁扣口袋，主袋則有拉鍊位，實用性十足。最貼心的是附有可調節肩帶，可以手提也可以斜孭，符合現代女性對手袋多功能的需求。

而值得一提的是，DeMellier 不只是賣袋那麼簡單。品牌推行「A Bag, A Life」計劃，每賣出一個包就會捐出部分收益，為非洲兒童提供疫苗和醫療援助。這種結合時尚與慈善的做法，讓購物變得更有意義，也難怪會得到英國王室的青睞。

麂皮袋回歸 DeMellier袋秋冬推介

凱特王妃親自示範，再次證明麂皮（Suede）確實是今年秋冬的時尚代表。麂皮材質自帶溫暖而奢華的感覺，能讓穿搭散發出一種成熟而低調的品味。加上麂皮特有的啞光質地，在秋冬季節特配搭針織衫或是大褸等造型都相當適合。除了凱特王妃同款的 DeMellier Hudson 外，品牌今年亦推出了多款採用麂皮材質的袋款，同樣值得大家留意。

Siena Hobo 採用 mocha 色麂皮與荔枝紋小牛皮作拼接，流暢的半月形袋身帶有休閒感，無論手挽或側孭都極具型格、New York Tote 是品牌大容量款，適合上班族裝電腦文件綽綽有餘，磁扣設計取物方便、另一款 New York 系列，以棕色皮革製作的單肩袋，食正今年長形保齡球熱潮，同時保持簡約的設計，輕易融入各種穿搭風格、Paris Crossbody Bag 以巴黎命名的斜孭袋，採用優雅的綠色麂皮，設計輕巧精緻，適合配搭 casual wear，為造型添上一抹低調的色彩，還有充滿度假氣息的 Miami 袋，以柔軟的棕色麂皮呈現，適合需要一款不太正式但有質感的穿搭。

DeMellier將英國優雅品味、西班牙精湛工藝和意大利優質皮革完美結合，創造出價錢合理但品質出眾的手袋。隨著凱特王妃的帶動效應，相信 DeMellier 將成為更多人的心水選擇，讓大家輕鬆跟上這股皇室認證的秋冬潮流。

The Small Hudson

價錢：$4,150

The Small Hudson

The Siena Hobo

價錢：$5,110

The Siena Hobo

New York suede tote bag

價錢：$5,590

New York suede tote bag

DeMellier Hudson Midi suede tote bag

價錢：$5,110

DeMellier Hudson Midi suede tote bag

Miami Midi suede shoulder bag

價錢：$4,180

Miami Midi suede shoulder bag

New York suede shoulder bag

價錢：$4,145

New York suede shoulder bag

Paris suede crossbody bag

8折特價︰$3,460；原價︰$4,335

Paris suede crossbody bag

