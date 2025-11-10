Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Self-Portrait雙11優惠低至3折！凱特王妃、Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都愛穿的貴婦裙減價$1,0XX起｜雙11優惠2025

Self-Portrait又有驚喜優惠！品牌多款人氣「貴婦感」洋裝限時低至3折，最平只需$1,0XX就可以入手明星同款～BLACKPINK Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都曾穿上Self-Portrait出席活動，優雅剪裁配上蕾絲、網紗、珍珠等細節，完美演繹高級感與女人味。今次快閃優惠涵蓋多款經典設計，包括修身蕾絲裙、荷葉邊連身裙、鏤空剪裁款式等，全部都係品牌熱賣之選。近日NET-A-PORTER推出減價優惠，Self-Portrait低至3折即可入手各種時尚單品。

「婚禮洋裝品牌」轉型為全方位星級時尚品牌

Self-Portrait是由馬來西亞設計師Han Chong創立的英國女裝品牌，品牌初期以蕾絲連身裙打響名堂，憑藉精緻細節與親民定價迅速走紅，成為許多女性出席婚禮、派對及正式場合的首選。設計風格融合高街與高級時裝元素，常見材質包括蕾絲、網紗、亮片與絲綢，剪裁注重展現女性曲線，既有儀式感又不失實穿性。Self-Portrait的作品常見於紅毯與時尚活動，深受BLACKPINK Jisoo、鞏俐、劉嘉玲、Selena Gomez等名人喜愛。品牌近年積極拓展產品線與市場版圖，推出時尚珠寶、外套與配件，提升整體造型完整度。

銷售額表現亮眼突破3億元人民幣 最新優惠低至3折

品牌一向以優雅剪裁、精緻細節見稱，無論是蕾絲、網紗或珍珠點綴，都能輕鬆打造高貴氣質。每一件洋裝都散發出貴婦感，既有儀式感又不失時尚態度，難怪深受明星與時尚達人喜愛。Self-Portrait近年在亞洲市場表現亮眼，根據公開資料顯示，品牌於2023年銷售額突破3億元人民幣，正式躋身歌力思集團旗下第三大品牌。這項成績不僅反映出其在高街與輕奢市場的穩健成長，也證明品牌成功打入中國及東南亞消費者心中。今次NET-A-PORTER減價優惠精選了多款Self-Portrait產品，低至3折；由「小香風」外套、貴婦小洋裝、招牌喱士鏤空連身裙都有。

Embellished knitted mini skirt

3折後價：$1,005； 原價：$3,350

Embellished knitted mini skirt

Cropped faux pearl-embellished sequined tweed jacket

4折後價：$1,664； 原價：$4,160

Cropped faux pearl-embellished sequined tweed jacket

Cutout embellished gathered mesh turtleneck midi dress

4折後價：$2,560； 原價：$6,400

Cutout embellished gathered mesh turtleneck midi dress

Paneled crystal-embellished high-rise straight-leg jeans

3折後價：$1,635； 原價：$5,450

Paneled crystal-embellished high-rise straight-leg jeans

Belted velvet-trimmed corded lace midi dress

5折後價：$2,675； 原價：$5,350

Belted velvet-trimmed corded lace midi dress

Cropped crocheted cardigan

5折後價：$1,978； 原價：$3,956

Cropped crocheted cardigan

Sequin-embellished bouclé-tweed mini dress

5折後價：$2,525； 原價：$5,050

Sequin-embellished bouclé-tweed mini dress

Crystal-embellished denim mini dress

5折後價：$2,000； 原價：$4,000

Crystal-embellished denim mini dress

