Self-Portrait雙11優惠低至3折！凱特王妃、Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都愛穿的貴婦裙減價$1,0XX起｜雙11優惠2025

NET-A-PORTER推出減價優惠，Self-Portrait多款人氣「貴婦感」洋裝限時低至3折。無論是婚禮、派對，或節日聚會，Self-Portrait都是不敗之選。

Self-Portrait又有驚喜優惠！品牌多款人氣「貴婦感」洋裝限時低至3折，最平只需$1,0XX就可以入手明星同款～BLACKPINK Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都曾穿上Self-Portrait出席活動，優雅剪裁配上蕾絲、網紗、珍珠等細節，完美演繹高級感與女人味。今次快閃優惠涵蓋多款經典設計，包括修身蕾絲裙、荷葉邊連身裙、鏤空剪裁款式等，全部都係品牌熱賣之選。近日NET-A-PORTER推出減價優惠，Self-Portrait低至3折即可入手各種時尚單品。

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

即睇Self-Portrait優惠

「婚禮洋裝品牌」轉型為全方位星級時尚品牌

Self-Portrait是由馬來西亞設計師Han Chong創立的英國女裝品牌，品牌初期以蕾絲連身裙打響名堂，憑藉精緻細節與親民定價迅速走紅，成為許多女性出席婚禮、派對及正式場合的首選。設計風格融合高街與高級時裝元素，常見材質包括蕾絲、網紗、亮片與絲綢，剪裁注重展現女性曲線，既有儀式感又不失實穿性。Self-Portrait的作品常見於紅毯與時尚活動，深受BLACKPINK Jisoo、鞏俐、劉嘉玲、Selena Gomez等名人喜愛。品牌近年積極拓展產品線與市場版圖，推出時尚珠寶、外套與配件，提升整體造型完整度。

銷售額表現亮眼突破3億元人民幣 最新優惠低至3折

品牌一向以優雅剪裁、精緻細節見稱，無論是蕾絲、網紗或珍珠點綴，都能輕鬆打造高貴氣質。每一件洋裝都散發出貴婦感，既有儀式感又不失時尚態度，難怪深受明星與時尚達人喜愛。Self-Portrait近年在亞洲市場表現亮眼，根據公開資料顯示，品牌於2023年銷售額突破3億元人民幣，正式躋身歌力思集團旗下第三大品牌。這項成績不僅反映出其在高街與輕奢市場的穩健成長，也證明品牌成功打入中國及東南亞消費者心中。今次NET-A-PORTER減價優惠精選了多款Self-Portrait產品，低至3折；由「小香風」外套、貴婦小洋裝、招牌喱士鏤空連身裙都有。

Embellished knitted mini skirt

3折後價：$1,005；原價：$3,350

SHOP NOW

Cropped faux pearl-embellished sequined tweed jacket

4折後價：$1,664；原價：$4,160

SHOP NOW

Cutout embellished gathered mesh turtleneck midi dress

4折後價：$2,560；原價：$6,400

SHOP NOW

Paneled crystal-embellished high-rise straight-leg jeans

3折後價：$1,635；原價：$5,450

SHOP NOW

Belted velvet-trimmed corded lace midi dress

5折後價：$2,675；原價：$5,350

SHOP NOW

Cropped crocheted cardigan

5折後價：$1,978；原價：$3,956

SHOP NOW

Sequin-embellished bouclé-tweed mini dress

5折後價：$2,525；原價：$5,050

SHOP NOW

Crystal-embellished denim mini dress

5折後價：$2,000；原價：$4,000

SHOP NOW

相關文章：Balenciaga手袋低至7折！楊紫瓊同款Rodeo袋、張曼玉同款Le City同步減價低至$15,XXX｜雙11優惠2025

江嘉敏生日學識珍惜平凡時光　減走2公斤驚反彈

江嘉敏生日學識珍惜平凡時光　減走2公斤驚反彈

【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了

東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前