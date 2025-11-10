iHerb雙11優惠全網限時74折
Self-Portrait雙11優惠低至3折！凱特王妃、Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都愛穿的貴婦裙減價$1,0XX起｜雙11優惠2025
NET-A-PORTER推出減價優惠，Self-Portrait多款人氣「貴婦感」洋裝限時低至3折。無論是婚禮、派對，或節日聚會，Self-Portrait都是不敗之選。
Self-Portrait又有驚喜優惠！品牌多款人氣「貴婦感」洋裝限時低至3折，最平只需$1,0XX就可以入手明星同款～BLACKPINK Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都曾穿上Self-Portrait出席活動，優雅剪裁配上蕾絲、網紗、珍珠等細節，完美演繹高級感與女人味。今次快閃優惠涵蓋多款經典設計，包括修身蕾絲裙、荷葉邊連身裙、鏤空剪裁款式等，全部都係品牌熱賣之選。近日NET-A-PORTER推出減價優惠，Self-Portrait低至3折即可入手各種時尚單品。
「婚禮洋裝品牌」轉型為全方位星級時尚品牌
Self-Portrait是由馬來西亞設計師Han Chong創立的英國女裝品牌，品牌初期以蕾絲連身裙打響名堂，憑藉精緻細節與親民定價迅速走紅，成為許多女性出席婚禮、派對及正式場合的首選。設計風格融合高街與高級時裝元素，常見材質包括蕾絲、網紗、亮片與絲綢，剪裁注重展現女性曲線，既有儀式感又不失實穿性。Self-Portrait的作品常見於紅毯與時尚活動，深受BLACKPINK Jisoo、鞏俐、劉嘉玲、Selena Gomez等名人喜愛。品牌近年積極拓展產品線與市場版圖，推出時尚珠寶、外套與配件，提升整體造型完整度。
銷售額表現亮眼突破3億元人民幣 最新優惠低至3折
品牌一向以優雅剪裁、精緻細節見稱，無論是蕾絲、網紗或珍珠點綴，都能輕鬆打造高貴氣質。每一件洋裝都散發出貴婦感，既有儀式感又不失時尚態度，難怪深受明星與時尚達人喜愛。Self-Portrait近年在亞洲市場表現亮眼，根據公開資料顯示，品牌於2023年銷售額突破3億元人民幣，正式躋身歌力思集團旗下第三大品牌。這項成績不僅反映出其在高街與輕奢市場的穩健成長，也證明品牌成功打入中國及東南亞消費者心中。今次NET-A-PORTER減價優惠精選了多款Self-Portrait產品，低至3折；由「小香風」外套、貴婦小洋裝、招牌喱士鏤空連身裙都有。
Embellished knitted mini skirt
3折後價：$1,005；
原價：$3,350
Cropped faux pearl-embellished sequined tweed jacket
4折後價：$1,664；
原價：$4,160
Cutout embellished gathered mesh turtleneck midi dress
4折後價：$2,560；
原價：$6,400
Paneled crystal-embellished high-rise straight-leg jeans
3折後價：$1,635；
原價：$5,450
Belted velvet-trimmed corded lace midi dress
5折後價：$2,675；
原價：$5,350
Cropped crocheted cardigan
5折後價：$1,978；
原價：$3,956
Sequin-embellished bouclé-tweed mini dress
5折後價：$2,525；
原價：$5,050
Crystal-embellished denim mini dress
5折後價：$2,000；
原價：$4,000
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Balenciaga手袋低至7折！楊紫瓊同款Rodeo袋、張曼玉同款Le City同步減價低至$15,XXX｜雙11優惠2025
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
雙11優惠推薦：
Olive Young雙11優惠11.10-11.16開跑！必買好用護膚品有什麼？Threads脆友推爆10款護膚品推薦｜雙11優惠2025
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
Sephora減價85折11.9開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜雙11優惠2025
其他人也在看
Olive Young雙11優惠11.10-11.16開跑！必買好用護膚品有什麼？Threads脆友推爆10款護膚品推薦｜雙11優惠2025
Olive Young 雙 11 優惠來了！Olive Young 必買好用護膚品全攻略：Threads 脆友近日舉辦「threads史上Olive Young最值得買真有用的東西」大賽，帖文獲得 1,700 則留言反應熱烈！小編為大家整理 10 款 Olive Young 必買護膚品推薦，當中包括性價比超高面膜、微針精華及 PDRN 水光精華，轉季買這些就能擁有韓系水光肌！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐快閃買一送一！人均$299起歎薑葱炒蟹/日本味噌釀蟹蓋/清蒸龍蝦
想在繁忙的都市生活中來個小奢侈，又不想荷包太傷？位於黃竹坑的海洋公園萬豪酒店為大家帶來自助餐雙11優惠，環球美饌盛宴自助午餐、蝦蟹二重奏盛宴晚餐同樣有買一送一優惠，午餐折後最平人均低至$299，而晚餐折後只需$467起，即可歎盡經典的薑葱炒蟹、清蒸龍蝦以及人氣的日本味噌釀蟹蓋（甲羅燒），還有多款酥脆可口的天婦羅和泰式美食，絕對夠大滿足！感興趣就要立即上Klook搶購！Yahoo Food ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Lancôme官網「小黑瓶」買1享26套裝優惠！極光水、極緻完美玫瑰面霜套裝低至57折
法國明星級護膚品牌Lancôme在雙11購物季來臨之際，竟然做低至半價優惠！並推出官網限定護膚品優惠套裝，當中不少得回購率非常高的「小黑瓶」精華水套裝，低至$555可以擁有1支150ml GÉNIFIQUE煥活修護精華水再送4支皇牌產品旅行裝，全部價值$1,034，差不多以半價就可以入手。除了「小黑瓶」，極緻完美玫瑰眼霜、極緻完美玫瑰「逆齡」面霜、極光水、大眼精華等都有優惠套裝，同樣低近半價！幫各位整合好評抵買Lancôme減價套裝，準備囤貨！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Aeon自家品牌商品8折、馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜片皮鴨任食低至$111！陶源海鮮酒家點心、片皮鴨放題 任食筍尖鮮蝦餃/養顏紅棗糕+送原隻鮑魚灌湯餃
陶源海鮮酒家推出120分鐘點心、片皮鴨放題雙11優惠，人均低至$111，即可任食多款精緻點心、小食及片皮鴨，再每位送原隻鮑魚灌湯餃，cp值超高！放題包括超過30款點心、片皮鴨及小食，包括筍尖鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、山竹牛肉球、北菇棉花雞、鮮蝦菜苗餃、養顏紅棗糕等，點心類、 煎炸點、腸粉類、甜點、小食及主食等應有盡有，片皮鴨、點心控不能錯過！突發在KKday開搶，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 急凍南美白對蝦肉 $35/2包（即日起至13/11）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有急凍南美白對蝦肉180克 $35/2包、雀巢咖啡250毫升6罐裝 $60/2排、精選筒裝薯片買一送一！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【Châteraisé】朱古力閃電泡芙買一送一（即日起至11/11）
Châteraisé進行限時優惠，由即日起至11月11日期間，閃電泡芙(朱古力)買一送一！閃電泡芙(朱古力)使用比利時調溫朱古力製造，朱古力味泡芙皮包住滿滿嘅朱古力吉士忌廉，面層更有一層朱古力，啖啖都充滿幸福嘅味道！YAHOO著數 ・ 23 小時前
雙11優惠2025｜王菲保養秘訣大公開！天后同款貴婦級護膚品牌HR 限時53折起入手
天后王菲一向低調，每次公開現身總能以完美狀態驚艷眾人。56歲的她皮膚依然白皙細緻，幾乎零毛孔，細嫩膚質完全不輸年輕女生。原來王菲的凍齡秘密不靠醫美，而是來自她獨有的保養哲學。而且，她多年愛用的HR（Helena Rubinstein）系列更被她形容為「一試便愛上」的命定品牌。如今正值雙11，品牌推出限時優惠，能以超值價格入手王菲同款頂級修復系列，以下即深入了解她的2大凍齡秘技與私藏愛用品！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Celine Romy手袋高質平替可以找「Lemaire」？Berlingot成為靜奢享新寵，直接比Celine平一萬
Celine近期的大手袋都相當吸引，Romy手袋更是IG時尚KOL常見的款式，也看到「Celine王子」之一的朴寶劍加持。這手袋本身都要兩萬多，現在有款手袋新寵出現，跟Celine Romy的袋型有異曲同工之妙，同時又有靜奢感，正是Lemaire Berlingot。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
全運會｜李思穎衛冕女子公路單車金牌 賽後感激隊友無私為她護航 稱奪金是全隊努力
【Now新聞台】全運會女子公路單車，李思穎成功衛冕，為港隊取得今屆競賽項目第二金。李思穎賽後感激一眾隊友無私奉獻，沿途為她護航，奪金是全隊的努力。珠海博物館是起點，亦是港隊終極登頂的一點，101人參賽，97個落場，踩138.7公里，穿起湖水藍色衫、背負單車港隊歷來第11金使命，初段兩人帶出為大戰揭幕；過了半小時，落到加林山隧道，換了內蒙古趙豆豆帶頭，港隊連隨主車群很快追上。平路為主，橋位高海拔20米，上升幅度最大，踩斜路亦很當風，越過橫琴大橋，順時針環島踩四個圈，之後再沿路折返，這段長86公里；港隊眾志成城沿途掩護李思穎，梁寶儀等隊友合力護航。公路單車女子個人賽金牌得主李思穎：「完全是一個無私奉獻的精神，我覺得要很多謝大家，真的很特別。」94號一直埋藏在主車群，踩了近兩小時才第一次現身，期間3次意外，吉林孫亞楠第一個退出；另一次波及數個車手，河南馬永潔由救護人員送走回程珠海，爭標之路還有26.35公里，5人領先集團一度想放甩，這次到梁穎儀不惜力氣追趕，引領主車群。經過兩條隧道、人工島及過橋後直入戲肉，黑龍江關思崎帶開過10秒，中間藍衫李思穎在人叢中一直等著機會，早一晚她向同房楊倩玉派定now.com 新聞 ・ 18 小時前
【西樹泡芙】雙11限時狂歡 芒果忌廉、士多啤梨忌廉$11/件（09/11-11/11）
西樹泡芙進行雙11限時狂歡，由11月9日起一連三日，芒果忌廉及士多啤梨忌廉口味泡芙只需$11/件！YAHOO著數 ・ 22 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
藍田滙景花園兩房「6球有找」 單位11年升值不足4%(有圖)｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，部分業主決定趁機沽貨止賺。美林物業滙景分行高級客戶經理林小燕表示，藍田滙景花園8座低層D室，實用面積約537方呎，兩房間隔，客廳向正東，外望市景，以595萬元沽出，呎價約11,080元，屬市價水平。 林小燕指，原業主於2014年以573萬元購入上址，持貨約11年，現轉售帳面獲利22萬元，單位期內am730 ・ 12 小時前
【榮華香港】港九區買二送一優惠（14/11-16/11）
榮華餅家將於11月14-16日展開一連三日港九區買二送一優惠，臘腸、臘味、豬腳薑醋、各式餅食及茶葉等都有買二送一優惠，仲未為今個秋冬預準臘味就要趁機會囤貨啦！YAHOO著數 ・ 22 小時前
賴芭堅娜奪標後 拒與WTA官員合照
【Now Sports】WTA年終賽上周六經已結束，最後由哈薩克球手賴芭堅娜擊敗一姐莎芭列卡奪冠，但頒獎禮儀式上，該新科冠軍拒與WTA官員合照，變成尷尬場面。當賴芭堅娜（Elena Rybakina）奪得錦標後，在頒獎儀式上，準備與亞軍的莎芭列卡，以及WTA首席執行長合照時，賴芭堅娜一直企在兩人的左邊一段距離，沒有上前合照，使場面非常尷尬，直到WTA官員離開後，她才與一姐合照，那更明顯是針對WTA所做出的行為。據悉哈薩克球手這樣做，是對於她的教練胡高夫，今年因為有疑似越軌行為被WTA調查，以行動表示不滿。賴芭堅娜賽前只有不足14%打入年終賽，但她以行動來證明其實力，並且對WTA的政治分圍，作出無聲抗議。now.com 體育 ・ 17 小時前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前