44歲凱特王妃抗癌近兩年，生日前分享康復路的關鍵：抗癌路就像坐過山車，治療後的笑容背後是「全人照護」的支持

英國凱特王妃迎來44歲生日，再過兩個月，就是她宣布患上癌症並接受治療的第二年了。這位抗癌勇士目前仍在康復路上，過往也曾分享她在過程中的情緒和感受，畢竟把「王妃」身份放在一邊時，她和很多人一樣，都是正在努力康復的病人而已。她在生日前分享康復路的關鍵，也許會令同樣在路上的人，增添一點希望和方向。

仍然記得在2024年，本來已非常纖瘦的凱特王妃坐在花園裡，看起來氣色不如平日的神采飛揚，那天她對外公布自己患上了癌症。外界大多對她鍾愛有加，加上單是想像她是第一位繼承者的王妃，也當然因為她是三個小孩的母親，令人單是聽到消息就覺得難過。當時她就呼籲外界給予空間，也尊重他們一家的私隱。

為了保障凱特的醫療隱私權，王室未有透露她患上的是哪一種癌症。凱特對外也指，自己常對孩子說自己很好，每天都慢慢變得健康。但去年夏天在英格蘭探訪醫院時，凱特和病友坦率地分享這期間的心情，形容抗癌路就像坐過山車，為自己跟家人的生活帶來翻天覆地的改變。她表示自己在治療期間不時會對外界強顏歡笑和裝勇敢，在每次治療完回到家，她都覺得外界對自己又多了點期待，希望自己快點康復，再加上很多日常小事的改變，都令她心裡很難受。這些話也許無法在媒體前說，但面對病友，想必這樣說出來，也令她壓力少了點。

2025年初，王室公布凱特王妃的病情進入緩解期，會慢慢恢復王室職務。今年，就在她生日前一天，凱特和丈夫威廉王子現身倫敦查令十字醫院，向英國國民保健署醫護人員表達感謝。在探訪期間，有義工向二人分享癌症患者和家屬在醫院的輪候情況，凱特也確是了解：「我知道，我們都知道。」

面對癌症，凱特王妃認為「全人照護」（Holistic Health Care）非常重要，以病人為中心，在了解他的意願後，照顧他的身體、心理、經濟，甚至和社會的連結，為病者帶來全方位的支持。她形容長期住院的生活如同電影《今天暫時停止》（Groundhog Day）的「土撥鼠日」，每天都面對重複的場景，於是藝術等軟性治療，以及親友和醫療人員的陪伴和關愛，特別是丈夫和孩子們的支持和關心，都讓她有支撐下去的動力。