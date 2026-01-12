44歲凱特王妃嫁給王子卻年終無休，抗癌後要重拾皇室使命的全能公爵夫人

凱特王妃44歲生日快樂！英國時間1月9日，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）迎來44歲生日。歷經去年癌症治療並宣布進入緩解期後，她以驚人韌性逐步重返公眾視野，一整年積極履行皇室職務，展現優雅與堅強並存的迷人魅力。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

（ Getty Images ）

我依然是原來的凱特。Catherine, Princess of Wales

當以為與王子邂逅，嫁進皇室後可以擁有閃令令惹人羨慕的美滿人生時，Kate Middleton來告訴各位女孩，世上好像沒有如此完美的童話。她在2011年與威廉王子（William, Prince of Wales）結婚後，基本上都年終無休地要負起皇室使命。在2024年3月公開宣布罹患癌症，當時因為要養病而休息。不過在一年多的2024年9月便宣布完成療程，並在2025年1月底2月逐步恢復部分公開活動。

廣告 廣告

（Getty Images）

Kate Middleton在恢復工作的2025年裡面都履行了不少皇室職務，如出任皇家馬斯登醫院聯合贊助人、與威廉王子展開蘇格蘭島嶼四天訪問、聯袂主持白金漢宮花園派對、攜喬治王子與夏洛特公主現身溫布頓男單決賽、在皇家綜藝匯演後與巨星互動，甚至可愛會見英國文化ICON柏靈頓熊。聖誕節期間，更與10歲的夏洛特公主在溫莎堡溫馨合奏鋼琴曲《Holm Sound》，母女溫柔畫面融化眾人心。

（Getty Images）

（Getty Images）

真正的力量，是在溫柔裡綻放光芒。Catherine, Princess of Wales

戰勝病魔後的凱特，不僅恢復健康，更以親和力與責任感贏得全球喜愛。這位公爵夫人可以說是全能的公爵夫人，用行動詮釋什麼是真正的優雅與堅韌。

（Getty Images）

英國凱特王妃「4個小孩」育兒經，養好3位王子公主也把威廉王子當孩子般照顧

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

I-DLE舒華迎來26歲生日！在頒獎禮霸氣大嗌「我是誰！」的偶像，分享強心臟的生存法則：努力生活，才會有帥氣的未來

何超儀51歲生日｜選擇遠離上流生活，獨自闖蕩更自在的個性派：娛樂圈沒人管你爸爸是誰

43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力