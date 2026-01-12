跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
44歲凱特王妃嫁給王子卻年終無休，抗癌後要重拾皇室使命的全能公爵夫人
凱特王妃44歲生日快樂！英國時間1月9日，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）迎來44歲生日。歷經去年癌症治療並宣布進入緩解期後，她以驚人韌性逐步重返公眾視野，一整年積極履行皇室職務，展現優雅與堅強並存的迷人魅力。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
我依然是原來的凱特。Catherine, Princess of Wales
當以為與王子邂逅，嫁進皇室後可以擁有閃令令惹人羨慕的美滿人生時，Kate Middleton來告訴各位女孩，世上好像沒有如此完美的童話。她在2011年與威廉王子（William, Prince of Wales）結婚後，基本上都年終無休地要負起皇室使命。在2024年3月公開宣布罹患癌症，當時因為要養病而休息。不過在一年多的2024年9月便宣布完成療程，並在2025年1月底2月逐步恢復部分公開活動。
Kate Middleton在恢復工作的2025年裡面都履行了不少皇室職務，如出任皇家馬斯登醫院聯合贊助人、與威廉王子展開蘇格蘭島嶼四天訪問、聯袂主持白金漢宮花園派對、攜喬治王子與夏洛特公主現身溫布頓男單決賽、在皇家綜藝匯演後與巨星互動，甚至可愛會見英國文化ICON柏靈頓熊。聖誕節期間，更與10歲的夏洛特公主在溫莎堡溫馨合奏鋼琴曲《Holm Sound》，母女溫柔畫面融化眾人心。
真正的力量，是在溫柔裡綻放光芒。Catherine, Princess of Wales
戰勝病魔後的凱特，不僅恢復健康，更以親和力與責任感贏得全球喜愛。這位公爵夫人可以說是全能的公爵夫人，用行動詮釋什麼是真正的優雅與堅韌。
