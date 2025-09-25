Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

凱特王妃愛用「護唇油」是這個品牌，長效保濕零唇紋！71折起入手好用護唇油

說到護膚大多人第一時間會想起潤唇膏，其實近年最受追捧的秘密武器是能同時兼顧妝感與保護的護唇油。它不僅能修護乾燥、撫平唇紋，還能在唇上留下一層若有似無的光澤，讓妝感顯得格外高級！

護唇油2025推薦：CLARINS 凝亮護唇油

法國保養品牌CLARINS以植物美學與高效修護著稱，更早在上世紀就榮獲「英國皇家御用認證」。自1952年伊莉莎白二世女王加冕時，便有品牌為其專屬訂製紅唇膏的歷史，奠定了尊貴不凡的地位，連凱特王妃都愛用其唇部產品，早在2019年就已經率先使用CLARINS唇油了。

凱特王妃（圖片來源：Getty image）

（圖片來源：Getty image）

Clarins 瞬效豐盈唇油

88折特價：$175.5｜ 原價：$200

SHOP NOW

Clarins 瞬效豐盈唇油

CLARINS的護唇油以輕盈不黏膩，同時具備滋養與光澤效果，讓雙唇散發自然紅潤光澤，自上市以來便成為唇妝市場不容忽視的經典單品。系列配方蘊含高達98%天然植萃成分，如有機玫瑰果油、荷荷芭油與榛果油，以黃金比例調和。搭配獨家指腹型刷頭，雙唇彷彿天生紅潤。

CLARINS 限定版凝亮護唇油 #27 水光裸粉

CLARINS凝亮護唇油 #03 Cherry

價錢：$232

SHOP NOW

CLARINS凝亮護唇油 #03 Cherry

今年適逢品牌70週年與唇油誕生10週年，CLARINS更特別推出限定系列，靈感來自清晨花園的光影交織。

CLARINS 限定版凝亮護唇油 #27 水光裸粉

價錢：$240

低調嫩粉色帶閃爍細緻光澤，輕抹便能提亮氣色，素顏也能自然出眾。

SHOP NOW

CLARINS 限定版凝亮護唇油 #27 水光裸粉

CLARINS 限定版凝亮護唇油 #27 水光裸粉

除了受到皇室加持的CLARINS外，市面上還有不少值得入手的護唇油，以獨特的配方與妝效擄獲眾多美妝愛好者的心。

護唇油2025推薦：Guerlain KISSKISS 親親蜜漾潤唇油

價錢：$340

其配方蘊含珍貴蜂蜜與高達92%的天然來源成分，不僅能提供長達24小時的持續呵護，更能即時塑造出豐盈飽滿的鏡面光澤感，質感清爽不黏膩，持續使用能讓雙唇愈發嬌嫩動人。

SHOP NOW

Guerlain KISSKISS 親親蜜漾潤唇油

護唇油2025推薦：fresh 黃糖潤色護唇油

價錢：$200

富含黃糖、角鯊烷以及多種奧米加水果油，能為雙唇注入豐沛的滋養，呈現出自然透亮的果漾色澤。它主打24小時長效保濕，能明顯修護並潤澤雙唇，打造出柔滑水亮的飽滿妝效，卻絲毫沒有黏膩感。

SHOP NOW

fresh 黃糖潤色護唇油

護唇油2025推薦：Fenty Skin 深層水潤強化養唇油

價錢：$210

配方中添加了甜櫻桃萃取物與多種水果精油，能深度滋養並強化唇部的保濕屏障，有效軟化並撫平唇紋。

SHOP NOW

Fenty Skin 深層水潤強化養唇油

護唇油2025推薦：Evereden Super Rich Lip Oil

價錢：$195

這款產品專為抵禦由冬季或嚴寒引起的乾燥而設計，配方中含有珍貴的西伯利亞白樺茸、神經醯胺及葵花籽油，能為雙唇提供深層保濕，使其恢復健康水潤的光澤狀態。

SHOP NOW

Evereden Super Rich Lip Oil

護唇油推薦：TIRTIR My Glow 蜂蜜潤唇油

71折優惠價：$60.92｜ 原價：$85.8

來自韓國的人氣品牌TIRTIR所推出的My Glow蜂蜜唇油以其卓越的保濕力獲得好評，通過皮膚科醫生測試，富含強大滋養功效的蜂蜜萃取成分，能為雙唇帶來水潤健康的自然光澤，特別適合追求韓系水光唇妝感的女生。

SHOP NOW

TIRTIR My Glow 蜂蜜潤唇油

