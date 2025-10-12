凱特王妃與Lisa撞衫？同愛Alessandra Rich連身裙，「學院風連身裙」有望回歸主流

時尚圈最有趣的莫過於撞衫這回事，尤其當主角是英國王妃與韓國女團成員的時候，話題性絕對十足。凱特王妃最近出席英國 Wome n's Institute 活動，穿著一件灰黑色格紋連身裙，而細心的時尚迷竟然發現，這條連身裙與 BLACKPINK 的 Lisa 在 2021 年 Instagram 上分享的款式一模一樣。相隔四年，橫跨王室與 K-Pop 兩大時尚陣營，這件出自英國品牌 Alessandra Rich 的格仔裙，究竟有何魅力讓兩位 Icon 級人物同時愛上？這場巧合的「隔空對決」，似乎好像在預示今年秋冬連身裙將成為流行單品。

格仔裙設計密碼：兩種風格的不同詮釋

這件被稱為「世紀撞衫」的單品，出自英國倫敦設計師 Alessandra Rich 的 2021 年早秋「Daisy Desire」系列。黑灰格紋是主調，但仔細觀察會發現當中帶有淡粉色的細緻變化，這種低調的色彩層次正是品牌的拿手好戲。

此外，剪裁上採用高腰線設計，配上順暢的 A-line 裙擺，自然地拉長了身形比例，盡顯女性的優雅體態。最引人注目的，是那精緻的 Peter Pan Collar 花邊大領口，加上腰間和袖口飾有的金屬排釦細節，帶出品牌最 signature 的維多利亞時代復古學院風格。這種既得體又不失細節的設計，具備了超越潮流、跨越不同 Style 都能駕馭的吸引力，難怪能擄獲凱特王妃的優雅品味，同時又被 Lisa 穿出青春活力。

Alessandra Rich：從房產轉戰時尚的設計奇才

談到這件格仔裙背後的品牌，Alessandra Rich的故事同樣精彩。這位義大利出生的設計師原本從事房地產業，沒有接受過正式的時裝設計訓練，卻在2010年創立同名品牌後迅速崛起。2012年梅莉史翠普在金球獎穿上她的設計並奪得影后，讓品牌一夜成名。

Alessandra Rich的設計哲學很簡單：為真實的女性設計服裝。她不盲目追隨潮流，而是從40至80年代的經典元素中汲取靈感，再用現代手法重新演繹。這種獨特的設計語言吸引了各界名人青睞——從英國皇室成員凱特王妃、前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬，到超模 Kate Moss、樂壇天后 Beyonce 、影后Natalie Portman，以至韓國女團 BLACKPINK、 TWICE、 Red Velvet 成員，都是品牌的忠實支持者。品牌更堅持所有服裝在義大利製造，選用頂級香蒂莉 lace 及真絲，確保每件作品的質感。

凱特王妃與Lisa撞衫！相隔4年同款 王室K-Pop Icon同愛英倫品牌 預示連身裙成秋冬大熱？

2025 秋冬：學院風連身裙有望回歸主流

這種跨越時間和風格的魅力，正好呼應2025秋冬的流行趨勢。根據各大時裝週的走勢，連身裙正在強勢回歸。設計師們紛紛推出各種款式的連身裙，從簡約的襯衫裙到華麗的晚裝款式應有盡有。格紋元素更是本季重點，不論是經典的威爾斯格紋還是創新的幾何圖案，都成為設計師的靈感來源。灰色系作為今季主打色調，既實用又顯質感，配合格紋圖案更顯知性優雅。

從凱特王妃到 Lisa 的撞衫事件可以看出，一條帶點學院的連身裙確實值得投資。它不受時間限制，能夠配合不同場合和個人風格作出調整。隨著秋冬季節來臨，連身裙勢必成為衣櫃裡的實用單品。無論你想營造成熟穩重的俐落高級感，還是帶點活潑優雅的復古造型，選對一條連身裙，就能輕鬆打造屬於自己的時尚風格。

