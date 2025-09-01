凶器勞動節長週末稱冠北美票房 累計破億美元

（法新社洛杉磯31日電） 業界今天的估計數值顯示，恐怖片「凶器」（Weapons）上映第4週重回北美票房冠軍寶座，在勞動節長週末有1240萬美元表現，上映迄今累計票房已達1億3460萬美元。

追蹤北美票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）指出，排名第2的是經典驚悚片「大白鯊」（Jaws）50週年紀念數位重映版，於4天長週末期間創下980萬美元票房。

奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、柔伊克羅維茲（Zoe Kravitz）主演的犯罪片「偷天盜日」（Caught Stealing），開映以950萬美元票房位居第3。

迪士尼的「辣媽辣妹2」（Freakier Friday）以830萬美元收入排名第4。

排名第5的是「沒好婚姻」（The Roses），這部翻拍1989年黑色喜劇「玫瑰戰爭」（The War of the Roses）的作品，有800萬美元進帳。

北美週末票房排名第6至第10名的作品依序為：「壞蛋聯盟2」（The Bad Guys 2），620萬美元；「驚奇4超人：第一步」（The Fantastic Four: First Steps）600萬美元；「超人」（Superman），330萬美元；「無名弒2」（Nobody 2），240萬美元；「脫線神探」（The Naked Gun），225萬美元。