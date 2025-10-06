凶宅打折成東京年輕人救星！ 孤獨死房變投資致富捷徑？

房價壓力下的年輕人大逃亡

哎喲，日本的房價最近簡直像坐了火箭，特別是東京那塊，誰買得起啊？😩 根據京都在2025年的數據，中央東京新公寓平均價衝到1.16億日圓，比去年還漲了11.2%，二手貨色也跟著水漲船高，漲幅超過三分之一。

年輕上班族看著銀行帳戶直搖頭，結果呢？很多人轉頭瞄準了那些「有故事」的房子——就是所謂的jiko bukken，簡單說，就是發生過自殺或意外死亡的凶宅。誰說買房非得挑新亮堂的？這些打折貨現在成了救星，讓人忍不住想：「鬼魂會不會幫忙付房貸？」

孤獨死的隱形危機推波助瀾

背後推手其實是日本那棘手的老人孤獨問題。2024年上半年，就有37,227個獨居老人被發現已經過世好幾天，全年預計高達76,000人以上，其中七成六是65歲以上的銀髮族。😟

這些事件直接讓市場多出數萬套「空屋」，警察數據顯示，光是上半年就處理了20萬多起居家死亡案。想想看，一個國家每年多出3.5到4萬套這種房子，房東們頭大如斗，只能低價甩賣。

年輕租客聽到租金只要市場價的八折，眼睛都亮了：「誰管靈魂在不在，關鍵是荷包能喘口氣！」

政府鬆綁讓凶宅重見天日

好消息是，日本政府也看不下去這堆積如山的房子，於是出了條新規定：租賃物業裡的死亡事件，過了三年就不用主動告訴租客了。👍 這下子，房東鬆了口氣，買家也多個選擇。

像是自然死亡的房子，通常只打八折，兇殺案那種重口味的更狠，低到兩成價錢。路透社報導說，這政策一出，凶宅交易量直線上升，尤其是東京周邊，

中國投資客聞風而動，看中高回報率，打算當出租王。年輕人呢？多半是租的，畢竟不信邪，覺得清潔完畢就萬事OK。

驅靈大師的生意經大爆紅

說到讓這些房子「洗白」的關鍵人物，得提提房地產顧問兒玉和俊，這位大叔不只賣房，還兼職鬼獵人！😂 他用電磁儀器四處掃描，確認沒啥靈異干擾後，就發張「安全認證」給屋主。

路透社2025年6月的報導指出，他的服務需求暴增，因為買家總想多層保險。想像一下，簽約前來場驅靈儀式，聽起來多刺激？兒玉說，好多客戶事後回頭感謝，說住進去後睡得超香。

這種混搭服務，簡直是高房價時代的創意解方，讓凶宅從冷宮變熱門貨。

外資與本地人的雙贏遊戲

有趣的是，這波凶宅熱不只日本人玩，外國人尤其是中國買家，超愛撿這種漏。SCMP報導，2025年凶宅市場湧入大量亞洲投資，租金回報高達市場平均兩倍。

年輕本地人則是實用派，泰國《The Nation》9月18日的文章提到，他們不怕鬼神，只怕錢包空空。

經過專業清潔和認證後，這些房子就像鳳凰涅槃，換了新主人，開始第二輪人生。誰知道呢？說不定下個熱門Airbnb，就是從鬼屋改造的文青小窩。

Japhub小編有話說

日本的凶宅潮，聽起來像恐怖片情節，卻是真實的經濟解方！😉 從房價狂飆到孤獨死隱憂，這趨勢提醒我們，生活總有意外轉彎。

兒玉的驅靈把戲和政府鬆綁，給了年輕人一線曙光。你敢住進這種打折屋嗎？還是寧願繼續當房奴？留言聊聊你的購屋奇想吧！