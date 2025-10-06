中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
凶宅打折成東京年輕人救星！ 孤獨死房變投資致富捷徑？
凶宅打折成東京年輕人救星！ 孤獨死房變投資致富捷徑？
房價壓力下的年輕人大逃亡
哎喲，日本的房價最近簡直像坐了火箭，特別是東京那塊，誰買得起啊？😩 根據京都在2025年的數據，中央東京新公寓平均價衝到1.16億日圓，比去年還漲了11.2%，二手貨色也跟著水漲船高，漲幅超過三分之一。
年輕上班族看著銀行帳戶直搖頭，結果呢？很多人轉頭瞄準了那些「有故事」的房子——就是所謂的jiko bukken，簡單說，就是發生過自殺或意外死亡的凶宅。誰說買房非得挑新亮堂的？這些打折貨現在成了救星，讓人忍不住想：「鬼魂會不會幫忙付房貸？」
孤獨死的隱形危機推波助瀾
背後推手其實是日本那棘手的老人孤獨問題。2024年上半年，就有37,227個獨居老人被發現已經過世好幾天，全年預計高達76,000人以上，其中七成六是65歲以上的銀髮族。😟
這些事件直接讓市場多出數萬套「空屋」，警察數據顯示，光是上半年就處理了20萬多起居家死亡案。想想看，一個國家每年多出3.5到4萬套這種房子，房東們頭大如斗，只能低價甩賣。
年輕租客聽到租金只要市場價的八折，眼睛都亮了：「誰管靈魂在不在，關鍵是荷包能喘口氣！」
政府鬆綁讓凶宅重見天日
好消息是，日本政府也看不下去這堆積如山的房子，於是出了條新規定：租賃物業裡的死亡事件，過了三年就不用主動告訴租客了。👍 這下子，房東鬆了口氣，買家也多個選擇。
像是自然死亡的房子，通常只打八折，兇殺案那種重口味的更狠，低到兩成價錢。路透社報導說，這政策一出，凶宅交易量直線上升，尤其是東京周邊，
中國投資客聞風而動，看中高回報率，打算當出租王。年輕人呢？多半是租的，畢竟不信邪，覺得清潔完畢就萬事OK。
驅靈大師的生意經大爆紅
說到讓這些房子「洗白」的關鍵人物，得提提房地產顧問兒玉和俊，這位大叔不只賣房，還兼職鬼獵人！😂 他用電磁儀器四處掃描，確認沒啥靈異干擾後，就發張「安全認證」給屋主。
路透社2025年6月的報導指出，他的服務需求暴增，因為買家總想多層保險。想像一下，簽約前來場驅靈儀式，聽起來多刺激？兒玉說，好多客戶事後回頭感謝，說住進去後睡得超香。
這種混搭服務，簡直是高房價時代的創意解方，讓凶宅從冷宮變熱門貨。
外資與本地人的雙贏遊戲
有趣的是，這波凶宅熱不只日本人玩，外國人尤其是中國買家，超愛撿這種漏。SCMP報導，2025年凶宅市場湧入大量亞洲投資，租金回報高達市場平均兩倍。
年輕本地人則是實用派，泰國《The Nation》9月18日的文章提到，他們不怕鬼神，只怕錢包空空。
經過專業清潔和認證後，這些房子就像鳳凰涅槃，換了新主人，開始第二輪人生。誰知道呢？說不定下個熱門Airbnb，就是從鬼屋改造的文青小窩。
Japhub小編有話說
日本的凶宅潮，聽起來像恐怖片情節，卻是真實的經濟解方！😉 從房價狂飆到孤獨死隱憂，這趨勢提醒我們，生活總有意外轉彎。
兒玉的驅靈把戲和政府鬆綁，給了年輕人一線曙光。你敢住進這種打折屋嗎？還是寧願繼續當房奴？留言聊聊你的購屋奇想吧！
其他人也在看
在日本逛街購物一定會碰到＆派上用場的10句實用日語
大家來到日本的行程安排除了看風景、吃美食之外，最重要的就是逛街購物了！而日本人無微不至的服務精神在商店裡也是四處都能感受得到。像是店員在結帳時還詢問是不是要送人的、需不需要包裝等等，讓人感受暖意無限。不過對於不懂日文的顧客來說這些主動的服務可能都會造成緊張、困惑，甚至雞同鴨講的狀況，因此LIVE JAPAN這回要來介紹日本逛街結帳的常見用語，先筆記下來下次在日本結帳被問到這些也不怕聽不懂了！LIVE JAPAN ・ 13 小時前
日本食物都很好吃？網友一致同意的「日本地雷美食」，有你愛吃的嗎？
有沒有日本的排隊名店、食物，是大家排了一兩個小時後，卻覺得好難吃的呢？Japhub日本集合 ・ 6 小時前
日式咖啡店合集2025！ 榻榻米日系Cafe/昭和風喫茶店/開心果軟芝士蛋糕
香港有唔少特色日系cafe，今次幫大家整理咗幾間人氣日式咖啡店，咁weekend就可以約埋朋友去打卡，又或者自己一個靜靜地嘆杯咖啡，感受濃濃日系氣息～OpenRice開飯喇 ・ 14 小時前
消委會蜂蜜｜「寶生園」性價比高 同等級最貴相差13倍！2款樣本檢出抗生素恐致癌（附總評五星名單）
乾爽天氣就快到！喉嚨乾燥總會想飲蜂蜜水潤喉，想知道哪一款蜂蜜比較安全？消委會第501期測試了市面上35款一般蜂蜜及10款麥蘆卡蜂蜜樣本，發現有13款檢出抗生素或除害劑，可能會引起基因突變、影響男性生殖系統，當中兩款更有致癌危機；而且有9款蜂蜜被揭發攙雜糖分，其中最嚴重的樣本攙糖比例竟高達 85%。麥蘆卡蜂蜜雖然因其高抗菌活性備受追捧，但價格參差不齊，且同樣面臨攙假疑慮。究竟市面上的蜂蜜，是否真的純淨健康？立即了解測試結果，守護你同家人的飲食安全 。Yahoo Food ・ 16 小時前
消息指北區醫院 18 歲販毒疑犯逃走 上身赤裸有解犯鏈 往上水方向逃去︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 18 歲涉嫌販毒的男子今日（6 日）晚上從北區醫院逃走，消息指警方緊急追捕。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
約會「不吸引的人」就不怕被傷害？「Shrekking史力加戀愛」剖析，以為降低情感風險其實更危險｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
在當今講求效率與規避風險的時代，一種名為「史力加戀愛」（Shrekking）的戀愛策略在網絡悄然興起。此概念源自《史力加》中那位外貌獨特卻內心溫柔的怪物主角，主張選擇外貌偏離主流審美「醜男」作為伴侶，以降低情感風險，建立更穩定的親密關係。支持者認為，此類「醜男」伴侶更懂得珍惜感情，忠誠度更高，且更重視真誠相待。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
美國「污糟蔬果」最新名單 黑莓及薯仔殘留農藥 菠蘿最乾淨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國環保工作組公布最新「污糟十二種蔬果」名單，顯示超過 90% 的樣本檢測出潛在有害農藥殘留，其中黑莓及薯仔首次上榜，菠菜則蟬聯榜首。報告同時列出「十五種乾淨蔬果」，由菠蘿奪得榜首，反映不同蔬果在農藥殘留方面存在明顯差異。專家提醒，雖然蔬果是健康飲食的重要基礎，但消費者可因應食用頻率考慮選擇有機產品，以減少農藥攝入風險。Yahoo 健康 ・ 5 小時前
大灣區專線｜國慶深圳多個新景點興起 吸引港人北上旅遊
【Now新聞台】內地國慶長假期 ，有人選擇出國旅遊，亦有人選擇留下來過節。像這個新開張的深圳滑雪場，早上未開門已經大排長龍。雪場面積10萬平方米，有5條滑雪道，最長有463米，獲國際滑雪聯合會專業認證，吸引各類滑雪高手一早來滑雪，過一個冰天雪地下的國慶，亦有港人包車來滑雪。香港遊客：「現在那邊(日本、南韓)還沒有雪，不過如果室內來說，這裡練習是非常好的。這裡交通很方便，它練習挺好的，因為它的纜車很快，一玩完不用等很久。」深圳市民謝先生：「與所有室內滑雪場比是最好的，特別是現在人少，甚至超過部分室外雪場。」來滑雪不一定要是滑雪高手，因為只要入來滑雪，就可以進行教練免費30分鐘堂，亦有教練懂廣東話及英語。「動」的景點不適合，亦有「靜」的景點。同樣在國慶前幾天開幕的，還有大灣區地標級文旅目的地 「灣區之眼」。佔地超過6萬平方米，集合書城、展覽館等於一身，亦有不少打卡位，像這棵玻璃做的智慧之樹，加上旋轉樓梯，預計國慶頭三天有超過20萬人次到訪。長假期景點人流多，但電影票房就沒有受惠，多部主打國慶檔期的愛國主旋律電影上映。有戲院指，國慶頭兩日，深圳院線票房1千8百萬，41萬人到戲院，相比去年下降now.com 新聞 ・ 14 小時前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 13 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 1 天前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 13 小時前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 4 小時前