凸顯美國參與度 100位美地方首長將出席COP30
（法新社華盛頓30日電） 超過一百名美國的地方首長將出席下月在巴西舉行的COP30聯合國氣候峰會，與會成員包括州長、州政府官員與各地市長。總統川普政府預料不會派員參加。
「美國全面參與」（America Is All In）聯盟共同主席麥卡錫（Gina McCarthy）今天透過視訊告訴媒體：「我們將大舉與會。」
麥卡錫表示，她們這個聯盟代表約「美國2/3人口、3/4國內生產毛額（GDP），所轄地計超過50%的美國溫室氣體排放」。她曾擔任前總統拜登的氣候顧問，以及前總統歐巴馬時的環保署長。
川普於今年一月重返白宮後，再次宣布美國退出《巴黎氣候協定》。
但麥卡錫強調，這不會阻止美國繼續參與全球氣候行動。
她說：「我們會兌現對美國民眾以及國際夥伴的承諾。美國各地方首長擁有自主行動的權力，能在國內外採取氣候行動。」
她並指出，由24個州組成的「美國氣候聯盟」（US Climate Alliance）成員州在發展經濟的同時，已將排放量相比2005年減少1/4。
