出售陰影下反而發光 華納兄弟兩強片有望入圍奧斯卡

（法新社洛杉磯19日電） 製片公司華納兄弟（Warner Bros）或許正待價而沽，但旗下推出的「罪人」和「一戰再戰」不僅叫好叫座，更預料將在22日揭曉的奧斯卡入圍名單中，大放異彩。

「罪人」（Sinners）和「一戰再戰」（One Battle After Another）預料將雙雙在好萊塢頒獎季壓軸的奧斯卡金像獎入圍10多個獎項，包括最佳影片、最佳男主角等。

單一片廠同時擁有兩部領跑奧斯卡的強片，著實罕見到令人眼紅；然而，這出現在可能迎來作為獨立發行商最後1年的華納兄弟身上，顯得格外諷刺。

廣告 廣告

目前，華納兄弟正成為派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）與Netflix之間競購的對象。

儘管母公司華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）陷入困境，這家擁有悠久歷史的電影片廠去年片單依然表現亮眼，未順應好萊塢對續集片的痴迷，反而支持多部原創導演作品。

「黑豹」（Black Panther）導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）最新作品「罪人」，預料將讓片中一人分飾兩角的麥可B喬丹（Michael B. Jordan）有機會問鼎影帝寶座，也預料將入圍編劇到配樂等大大小小的獎項。

依美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）好萊塢頒獎季專家戴維斯（Clayton Davis）之見，「罪人」有機會締造單一電影入圍次數新高，翻新目前由「彗星美人」（All About Eve）、「鐵達尼號」（Titanic）和「樂來越愛你」（La La Land）寫下的14項入圍紀錄。

戴維斯指出，萊恩庫格勒正在「全面改寫紀錄」，挑戰「電影人從未觸及的入圍數據新高度」。

然而，目前為止，幾乎橫掃了本屆頒獎季的，是「不羈夜」（Boogie Nights）導演保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）新作「一戰再戰」。已是奧斯卡影帝級人物的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），也幾乎篤定將靠「一戰再戰」第7度角逐演技獎小金人。

Netflix則把希望寄託在吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）的「科學怪人」（Frankenstein）、「火車大夢」（Train Dreams）以及超夯動畫片「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）。

相較之下，對手派拉蒙幾乎拿不出競爭作品。

「哈姆奈特」（Hamnet）看好入圍好幾個獎項，包括參與演出的潔西伯克利（Jessie Buckley）入圍最佳女主角獎。

潔西伯克利的影后競爭對手，有可能包括「暴蜂尼亞」（Bugonia）的艾瑪史東（Emma Stone）以及「情感的價值」（Sentimental Value）的蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）。

「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）的華格納穆拉（Wagner Moura）有可能與李奧納多和麥可B喬丹角逐影帝。然而，最看好贏得最佳男主角獎肯定的，是「橫衝直闖」（Marty Supreme）的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）。

奧斯卡入圍名單預計美西時間22日上午5時30分在洛杉磯公布；第98屆奧斯卡頒獎典禮排定美西時間3月15日舉行。