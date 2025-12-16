出國第一次急診！蘇心甯在美國確診皮蛇

▲有「國光女神」之稱的蘇心甯今（16）日分享在美國經歷出國第一次急診，意外確診皮蛇後就醫治療，讓她忍不住直呼：「好可怕」，還曝光了驚人的醫藥費。（圖／蘇心甯IG@lalababy625）

[NOWnews今日新聞] 43歲女星蘇心甯（Lala）有「國光女神」的稱號，因甜美外貌與性感身材深受粉絲喜愛，而常常在社群分享日常的她，今（16）日分享前往美國遊玩的美照，竟透露因免疫系統較弱，加上要調時差，導致身體開始透支，還確診皮蛇（帶狀皰疹），所以體驗了「出國第一次急診」的經驗，還自爆醫藥費共花了7700台幣。而得知後遺症會持續很久後，讓她忍不住直呼「好可怕」。

蘇心甯在今日於IG分享多張在美國旅行的美照後，透露自己體驗了「出國第一次急診」，她表示因為免疫系統較弱，加上要調時差所以很多天沒睡覺，壓力很大，還要努力跟上排好的行程，後來好不容易調好時差，但身體已經透支，開始出現不明疼痛，「發現了不正常的紅疹，先上網查詢，很像是皮蛇，一種病毒性皮膚病，馬上掛急診請醫生幫忙」，結果真的是皮蛇。

▲蘇心甯在美國罹患皮蛇就醫治療。（圖／蘇心甯IG@lalababy625）

蘇心甯確診皮蛇直呼好可怕 粉絲擔心喊：要顧好自己

蘇心甯解釋皮蛇是水痘再活化的感染，身上會出現痠痛、刺痛、灼熱感、電流感，「紅疹好了病毒會潛伏在神經系統，很高的機率會引發神經痛數月或數年」，讓她忍不住直呼「真可怕，回台灣我要來打疫苗了」。蘇心甯也透露這次美國看醫生非常貴，掛號費加藥就花了7700多台幣，並慶幸自己有買旅行平安險。

粉絲們得知後，也都非常擔心蘇心甯的狀態，「真的要好好打疫苗，好好調理身體才行」、「希望妳平安健康」、「Lala應該是過敏體質，身體不好加上水土不服，要顧好自己啊」、「健康還是要擺第一，辛苦了」等。

蘇心甯啦啦隊出身 被稱為「國光女神」

蘇心甯曾榮獲高雄小姐第一名殊榮，早期擔任La New熊職業棒球隊啦啦隊隊員，並在之後加入知名綜藝節目《國光幫幫忙》擔任助理主持人，被稱為「國光女神」，深受觀眾喜愛。目前她活躍於演藝圈，是資深通告藝人，經常出現在各大綜藝節目中。私生活方面，蘇心甯在離婚後，獨自撫養女兒，女兒現已17歲，母女感情非常好。

資料來源：蘇心甯IG

