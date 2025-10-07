出國注意！「這款手機」禁止帶上飛機，多國家將其列為黑名單

在科技產品日新月異的時代，手機已成為現代人不可或缺的隨身物品。然而，美國運輸安全管理局（TSA）至今仍將2016年推出的「Samsung Galaxy Note 7」列入禁飛清單。這款因電池設計缺陷而引發全球爆炸事件的手機，即使停產多年，依然不得隨身攜帶或託運上飛機，以確保航空運輸安全。

三星１款手機不可帶上飛機

一位外國網友近日在TikTok平台分享影片，透露美國機場仍將「Samsung Galaxy Note 7」列在禁飛物品清單中。標語明確指出，無論是隨身攜帶、手提行李或託運行李，都不得攜帶該款手機搭乘任何往返或過境美國的航班。

手機爆炸事件回顧

「Galaxy Note 7」於2016年推出後，在全球各地陸續傳出爆炸及起火事故。三星電子經調查後坦承，問題出在電池內部設計瑕疵，最終不得不召回數百萬台手機，也重創品牌形象。

全球航空禁令持續生效

對於手機爆炸事件，美國交通部、聯邦航空總署（FAA）及危險物質安全管理局（PHMSA）頒布禁令，全面禁止「Galaxy Note 7」以任何形式進行航空運輸。澳洲３大航空公司也基於安全考量，禁止乘客在飛行中使用這手機。中國民用航空局先前也宣布，為確保航空安全，嚴禁旅客和機組成員隨身攜帶「Galaxy Note 7」，或是放入托運行李中。

台灣因應措施

我國民航局在2016年即明文規定，禁止旅客及機組人員攜帶或託運Note 7。台灣三星公司當時更與中華電信合作，在桃園、松山、台中清泉崗及高雄小港等４大機場設置共同櫃台，為受影響旅客提供備用機服務，不過該服務目前已結束，僅合作至2016/10/23。

▲我國民航局禁止旅客攜帶Samsung Galaxy Note 7上飛機。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

