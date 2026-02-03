出國旅遊公共交通潛規則｜泰國禁止飲奶茶食榴槤／杜拜禁止睡覺／土耳其男女分開坐

香港人熱愛旅遊，但出發前除了要留意簽證與機票，乘車要佩戴安全帶外，當地的交通「潛規則」同樣重要。如果你習慣在車廂內喝杯珍奶、或者在長途車上閉目養神，在某些國家可能會觸犯法例，隨時換來一張比車票貴幾十倍的罰單。Yahoo Travel為大家整理了全球幾個熱門旅遊地的交通禁忌，不想旅程變「罰款之旅」，出發前必讀！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

日本：通話禁忌與「前揹」背包禮儀

日本電車的安靜質素世界聞名。在當地，車廂內大聲談電話是極大的冒險。雖然這並非成文法規，但幾乎所有日本乘客都會將手機轉為靜音模式（Manner Mode）。此外，在擁擠的車廂中，背包客應主動將背包「前揹」或放在行李架上，以防撞到他人。若你在「優先席」附近，更應注意關閉手機，以防干擾心臟起搏器。

在日本擁擠的車廂中，背包客應主動將背包「前揹」或放在行李架上，以防撞到他人。（圖片來源：Getty Images）

韓國：嚴禁大聲喧嘩與「博愛座」堅持

在韓國乘搭地鐵，你會發現即使全車爆滿，那排紫色的「孕婦席」或黃色的「高齡席」通常也是空著的。韓國人對博愛座的歸屬感極強，質素優良的旅客應避免挑戰。此外，在車廂內大聲談笑或講電話會被視為粗魯行為，甚至會招來長輩的訓斥。

在韓國乘搭地鐵，你會發現即使全車爆滿，那排紫色的「孕婦席」或黃色的「高齡席」通常也是空著的。（圖片來源：Getty Images）

泰國：奶茶榴槤禁令與僧侶優先

曼谷天氣極熱，但手持泰式奶茶入閘是絕對禁止的。在BTS或MRT站內，保安會檢查你的飲料是否封口，未喝完的開口飲料必須在站外解決。此外，由於氣味強烈，榴槤亦被禁止帶入車廂。另外，泰國大部份車上設有僧侶專用座，女性旅客務必留意不要與僧侶併坐甚至觸碰到他們的衣物。

由於氣味強烈，榴槤被禁止帶入車廂。（圖片來源：Getty Images）

泰國大部份車上設有僧侶專用座，女性旅客務必留意不要與僧侶併坐甚至觸碰到他們的衣物。（圖片來源：Getty Images）

新加坡：連喝口水都罰款及嚴禁榴槤

新加坡對公共交通內的整潔要求同樣嚴謹。在MRT內，法例明文禁止進食及飲水，一旦被檢舉，最高可面臨500坡元（約港幣2,900元）的罰款。此外，新加坡亦嚴禁攜帶榴槤進入大眾運輸系統，車站門口隨處可見「No Durians」標誌。雖然攜帶榴槤未必會被即時罰款，但司機或站務人員絕對有權拒絕你入閘或乘車，甚至要求你即時離開。

此外，新加坡亦嚴禁攜帶榴槤進入大眾運輸系統，車站門口隨處可見「No Durians」標誌。（圖片來源：Getty Images）

杜拜：車廂睡覺或罰款300迪拉姆

杜拜地鐵規矩極多，最令旅人意外的是禁止睡覺。根據2026年的最新指引，在車廂內或月台座位上睡覺（入睡）均屬違法，罰款高達300迪拉姆（約港幣630元）。此外，男士若誤入粉紅色的「女性及孩童專用車廂」，即使只是站一站，也會被罰款100迪拉姆。

杜拜地鐵規矩極多，最令旅人意外的是禁止睡覺。（圖片來源：Getty Images）

土耳其：長途巴士的「男女隔離」制

土耳其的長途大巴（Intercity Bus）非常豪華，但購票系統卻有一套保守的邏輯。系統會預設互不相識的異性不能併坐。如果你是獨自旅遊，買票時必須聲明性別。如果現場發現男女陌生人併坐，司機可能會強制要求你與其他乘客調位，這份對宗教傳統的尊重，是自駕遊以外必須了解的文化細節。

在土耳其乘搭長途大巴，如果你是獨自旅遊，買票時必須聲明性別。（圖片來源：Getty Images）

德國：逃票代價與主動打票機制

在德國乘搭路面電車或火車，買了票不代表「合法」。你必須在月台的黃色小機器進行「打票」（Validation），印上時間戳記。若查票員發現你持有的車票未經打票，即使你買了最貴的票，也會被視為逃票，即場開出60歐元（約港幣500元）的罰單，且沒有任何寬限餘地。

在德國乘搭火車，你必須在月台的黃色小機器進行「打票」（Validation），印上時間戳記。（圖片來源：Getty Images）

更多相關文章：

印度尼帕病毒｜泰國等周邊國家加強邊境防疫！出發旅遊前要注意事項

機艙內禁用尿袋！一文睇清中港日韓台航空公司外置充電器最新規定＋Wh數值換算法

行李箱顏色選錯隨時出事？航空業界揭3大NG色，空姐教8招防止行李被誤拿

全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名

「機場式離婚」熱爆歐美｜旅伴過安檢即各自me time！網民大讚：「試過返唔到轉頭」