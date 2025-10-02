出國玩「少準備1物」被海關攔下！旅遊達人警告：很多國家會拒絕入境

馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
近年來，隨著自由行風氣盛行，許多台灣旅客喜歡買單程機票出國，等想回國時再購買回程機票，彈性安排旅程。然而，知名旅遊達人「布萊N」日前在非洲旅行時，親眼目睹一名女性旅客因未持有離境機票，遭模里西斯海關拒絕入境。這提醒了旅客在規畫行程時，務必注意各國入境規定，以免影響旅遊權益。
沒有離境或回程機票被海關擋下
旅遊達人布萊N日前前往非洲馬達加斯加旅行，體驗了豐富的自然生態。然而，他在臉書粉專「布萊N 機票達人」發文分享，當他準備從馬達加斯加轉往模里西斯時，目睹一位女性旅客因未購買離境機票，在海關遭遇阻擋。這名旅客與移民官發生爭執，聲稱不確定停留時間，並質疑海關的態度，但移民官堅持必須出示離境機票才能放行。
獨旅旅客出國需特別注意
布萊N特別強調，「很多國家會因為沒有離境機票而拒絕入境」，尤其對獨自旅行的遊客審查更為嚴格。因此他建議旅客入境時事先準備好回程或離境機票，避免發生不必要的麻煩。
網友熱議分享經驗
貼文引發眾多網友共鳴，紛紛分享類似經驗，「沒訂回程機票，誰知你是不是來非法工作」「我這個暑假用里程訂了一堆單程機票，每次辦理報到時都會被地勤要求提出回程或是前往第３國的機票證明」「曾經因為沒有回程機票，在吉布地機場直接原機遣返回衣索比亞」「好險我都是訂來回，只是單人似乎都會被特別關照，上次澳洲墨爾本拿了行李要入境前，被叫去另一區重新掃描行李箱，開包包檢查」。
