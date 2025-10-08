出國哪個翻譯最準確？網友推「這APP」即時翻、輕鬆點餐：比Google翻譯還好用

隨著出國旅遊風氣盛行，語言溝通障礙成為旅人最常遇到的問題之一。近期一名網友計畫前往日本北海道旅遊，然而過去在餐廳點餐時，常常看不懂Google翻譯翻出來的菜單，於是上網詢問有沒有更好的照片翻譯軟體推薦。貼文引發網友熱烈討論，意外掀起一波AI翻譯工具使用心得分享。

出國菜單翻譯軟體推薦

一名網友在PTT發文表示，他以前去日本旅遊都是用Google翻譯，但在餐廳看菜單時常常看不懂內容。由於最近準備前往北海道之旅，他決定上網詢問大家意見：「有沒有推薦的照片翻譯軟體？希望能準確一點，起碼要看懂內容」。

網友推薦利用AI翻譯

貼文曝光後引發熱議，不少網友分享自身經驗，「Kuli Kuli」「Google翻譯超爛，現在隨便一個AI都屌打」「Google雞同鴨講很高比例」「日常Gemini好用，因為可以配合Google雲端，划算很多」「Perplexity，不要再用Google翻譯了」。也有人建議，「餐廳如果先找就簡單多，筆記要吃的菜單、菜色、圖片資料」，若臨時找餐廳，直接詢問店員推薦也是不錯的選擇。

ChatGPT翻譯菜單準確

在眾多翻譯工具中，ChatGPT獲得最多網友推薦，「Papago，但是我覺得GPT翻譯最準」「ChatGPT有拍照功能」「GPT或Perplexity不只是翻譯菜單，你跟他講你現在坐在哪個餐廳，他都能原地配合菜單給你」「菜單就是一些單字類的居多，少數附上一些說明，沒牽涉到一些進階語法或前後文之類的需求，ChatGPT很夠用了」。

▲網友推薦使用ChatGPT翻譯菜單。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

