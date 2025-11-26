小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
出國注意「5大託運行李地雷」！地勤示警：這些物品航空公司不會賠
出國旅遊時，託運行李是多數旅客必經的程序，然而並非所有物品都適合託運。近期一名航空地勤人員分享專業經驗，提醒民眾注意５種容易在運送過程中損壞的物品類型，包括軟布包、紙箱等常見選擇，都可能因結構不夠堅固而造成不必要的損失，甚至無法獲得航空公司理賠。
５大託運行李地雷
地勤人員莉雅在臉書粉絲專頁「克米&莉雅 x Fun飛之旅」發文指出，旅客在託運行李時，除了需確保行李容量跟行李箱堅固性，也要注意有些商品可能會在運送過程中損壞。因此她整理出５大託運地雷物品，提醒民眾在選擇託運物品時應格外謹慎，以減少不必要的麻煩。
１、軟布包缺乏保護性易破損
莉雅說明，軟布包雖然輕便好攜帶，但由於缺乏結構性及保護性，在運送過程中極容易被機械設備的邊角卡住而破損。她提到，大部分航空公司的運送條款都明確規定「運送行李應使用堅固的行李箱進行包裝」，因此對於軟布包的損壞通常不予理賠。如果旅客確實需要託運軟布包，建議在外層進行加固處理，以降低破損風險。
２、貴重物品及藥品應隨身攜帶
針對貴重物品、藥品及重要文件，莉雅強調這些物品絕對不適合託運。即使旅客已購買旅遊不便險，仍無法完全避免因行李延誤或被誤拿所造成的損失風險。為了確保這些重要物品的安全，最好的做法就是隨身攜帶，才能有效保障物品安全。
３、紙箱防水性不佳易受損
雖然紙箱價格便宜且取得容易，但莉雅指出紙箱最大的缺點就是無法防水。當遇到下雨天氣或運送過程中有液體外漏時，紙箱很容易造成破損或潮濕，進而影響內部物品的完整性。如果旅客堅持要使用紙箱託運，建議在外層包裹塑膠袋，或在內層放置緩衝材料來加強保護。
４、過輕物品容易卡在輸送帶
海報筒或其他長型輕量物品在託運時也存在風險。莉雅解釋，這類物品因為重量較輕，在運送過程中容易停留在原地，導致卡在輸送帶上無法順利運送到轉盤區域，進而造成丟失或誤送的情況。建議託運物品要有足夠的重量，或將這類輕量物品放置在其他堅固的包裝容器內。
５、後背包背帶易被機械卡住
由於後背包具有可調整的背帶設計，在託運過程中容易被機械裝置卡住，特別是在通過運輸帶時。莉雅提醒這種情況不僅會造成包包本身受損，也可能影響到其他旅客的行李，航空公司對於此類損壞通常也不會理賠，因此建議將後背包適當包裝或放入專用保護袋中，或考慮直接手提上機避免問題發生。
降低行李損壞機率
最後莉雅表示，雖然上述物品並非完全不能使用，但事先了解可能帶來的風險，並且加強保護，就能有效降低託運損壞或丟失的機率，讓旅行更加順利。
▲若託運後背包，背帶可能會被機械卡住，要特別小心。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
