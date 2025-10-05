出眾氣質秒登熱搜！庾澄慶94歲母年輕美照曝

▲庾澄慶（如圖）的名伶母親張正芬已高齡94歲，近日網路突然瘋傳她年輕時的照片，出眾氣質秒登熱搜，網友直呼：「好像景甜」。（圖／微博@庾澄慶）

[NOWnews今日新聞] 藝人庾澄慶的母親，也就是台灣國寶級京劇名伶之一的張正芬，近期她的年輕美照突然在微博瘋傳，出眾的氣質，與精緻的五官直接驚呆一眾網友，火速登上微博熱搜榜單，還有不少人說庾澄慶母親長得很像中國女星景甜。

張正芬的年輕美照突在微博瘋傳，從照片中可以看到，張正芬笑容恬靜，就連靜靜站在原地，都能散發出與眾不同的穩重氣場，穿旗袍時，更是展現出她的氣質美貌，舉手投足都散發著自信與濃濃的藝術氣息，讓許多網友都紛紛大讚「氣質出眾」、「長相漂亮又富貴」等。

▲張正芬（左圖中）年輕美照登熱搜。（圖／微博@起司小猫酥）

張正芬94歲近況曝 與家人合照氣質依舊

除了年輕時期的照片外，網友也PO出多張她近年與兒子庾澄慶等親朋好友的合照，雖然已邁入94歲高齡，容貌也不比從前，但看起來依舊非常有精神，氣質與氣場更是絲毫不減。

▲庾澄慶（右2）與母親張正芬（左2）等人合照。（圖／微博@静瞰中）

張正芬為京劇代表戲劇家之一 擁有「正字輩六大名伶」之譽

張正芬1931年出生，今年已高齡94歲，她畢業於上海戲劇學校，是台灣京劇發展史上極具代表性的戲劇家與表演者之一。 她與顧正秋、張正芳、周正榮、畢正琳、景正飛為同期同學，在戲曲界素有「正字輩六大名伶」之譽。

而張正芬在早年就隨顧劇團來台，於永樂戲院演出，成為京劇在台灣落地生根的重要推手之一。而張正芬「溫婉典雅」的台風與形象，更是讓她成為戲迷心中的傳奇人物。

