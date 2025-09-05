「出租可怕的人」閃電歇業的駭人內幕：3000萬瀏覽背後的黑暗動機？

網路神級服務的誕生

哇，你有沒有聽過「租個壞人幫你解決麻煩」？這不是電影劇情，而是日本真實的「出租可怕的人」（レンタル怖い人）服務！根據《SoraNews24》2025年8月30日報導，

這項由X帳號@_rental_scary（@レンタル怖い人）推出的業務，號稱能幫客戶搞定職場霸凌、鄰居糾紛、捉姦、討債等麻煩，

靠一群30-50歲的兇狠大叔出馬，瞬間在網路上爆紅，兩週內瀏覽量衝破3000萬！😱 這服務聽起來超狂，但為什麼突然喊停？快跟小編來挖真相！

惡人出租的收費與運作

「出租可怕的人」到底怎麼操作？《中時新聞網》2025年8月31日透露，他們的網站列出收費：30分鐘2萬日圓（約台幣4200元）、3小時5萬日圓，超時每30分鐘1萬日圓，

關東以外還要加旅費！服務對象是30-50歲的「專業兇狠人士」，號稱與黑幫無關，專治霸凌、出軌、金錢糾紛等問題。網站強調，若發現客戶用服務恐嚇他人，立即停止合作。

@Tokyo_gossip在X上說：「租個大叔幫你瞪人，30分鐘搞定，太有效率了吧！」😅 這模式聽起來像雇傭保鑣，但真有這麼簡單？

突然關門的法律疑雲

然而，這神級服務卻在8月31日宣布關門！《The Japan Times》2025年9月1日報導，官方X帳號@_rental_scary僅表示「因諸多原因終止服務」，沒給明確解釋。

業界人士猜測，服務可能涉及恐嚇罪（日本《刑法》第222條），最高可判7年！@Japan_lawyer在X上分析：「這種服務踩在法律邊緣，爆紅後肯定被盯上！」

《SoraNews24》2025年8月31日提到，日本近年加強打擊「顧客騷擾」（kasuhara），類似恐嚇行為可能觸發警方調查。 這關門速度快得讓人瞠目結舌！

日本社會的孤立需求

為什麼這服務會爆紅？《coki》2025年8月30日指出，日本社會孤立感加劇，許多人因人際關係焦慮不敢直接面對問題，寧願花錢請「第三方」出面。

2024年厚生勞動省調查顯示，超過60%日本人感到孤獨，職場霸凌和鄰居糾紛報案增加30%。@Japan_society在X上說：「有個兇狠大叔陪著，感覺瞬間有安全感！」

類似服務如「出租朋友」「出租家人」也在日本流行，顯示現代人對「陪伴」的渴望！😓 這現象背後，藏著多大的社會壓力？

類似爭議與網友反應

這不是日本第一次有爭議服務！《The Japan Times》2024年10月8日報導，東京通過全國首個「顧客騷擾」條例，針對無理投訴或恐嚇行為，顯示日本對類似行為的容忍度下降。

2019年「出租復仇者」服務也因恐嚇疑慮被叫停。《SoraNews24》2025年9月2日提到，網友對「出租可怕的人」反應兩極，@Kawaii_fan說：「這服務超有創意，幫弱勢出氣！」

但@Tokyo_resident怒批：「這不就是合法恐嚇？太危險了！」X話題衝破500萬瀏覽，顯示這服務有多引人注目！

Japhub小編有話說

「出租可怕的人」這波操作，真是讓人既震驚又好奇！😉 從爆紅到閃電關門，背後的法律風險和社會孤立問題耐人尋味。

小編覺得，這服務雖然創意滿分，但踩紅線的代價也太高！