「出租婆婆」日本興起熱潮，老年長輩提供的「療癒情緒價值」：幫忙煮住家菜、湊小孩，甚至與年輕人聊分手話題

日本興起「出租婆婆」熱潮，幫忙做家務更可談心，為勞碌的生活帶來滿滿「療癒情緒價值」！日本的「出租服務」五花百門，除了「出租男友」、「鬧人專員」、「道歉專員」外，現在更有「出租婆婆」服務，而且愈來愈受歡迎！

「OK婆婆」萬事屋服務 幫忙做家務更可聊戀愛心事

日本公司 Client Partners 推出「OK Obaacha (OK婆婆)」服務，時薪 3000 日圓即可租借 60 至 90 歲的婆婆。（GETTY)

日本公司 Client Partners 推出「OK Obaacha (OK婆婆)」服務，時薪 3000 日圓即可租借 60 至 90 歲的婆婆，可提供指定服務包括做家務、照顧小孩、煮飯，甚至可以與婆婆分享戀愛心事，分手後借婆婆的肩膊痛哭也可，提供源源不絕情緒價值！

「OK Obaacha (OK婆婆)」走療癒溫柔的路線，不會訓誡客人，只會聆聽並說出溫暖的意見，又或提供一個大大的擁抱。不少客人亦會租借婆婆假裝親戚為婚禮充撐場面，為老年人提供簡單而愉快的工作機會。

Client Partner 提供各式各樣的女性出租服務，當中「旅遊朋友」服務最受歡迎。（Client Partner)

Client Partner 提供各式各樣的女性出租服務，當中「旅遊朋友」服務最受歡迎，旅行期間可租借土生土長的日本人擔當導遊。而較受日本當地人歡迎的就是「租借家人」服務，用以充撐不同的場面減少尷尬機會，另有紅娘、寵物保母、偵探調查、煩惱傾訴等，服務範圍可謂包羅萬有！

