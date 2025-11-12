最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
「出租婆婆」日本興起熱潮，老年長輩提供的「療癒情緒價值」：幫忙煮住家菜、湊小孩，甚至與年輕人聊分手話題
日本興起「出租婆婆」熱潮，幫忙做家務更可談心，為勞碌的生活帶來滿滿「療癒情緒價值」！日本的「出租服務」五花百門，除了「出租男友」、「鬧人專員」、「道歉專員」外，現在更有「出租婆婆」服務，而且愈來愈受歡迎！
「OK婆婆」萬事屋服務 幫忙做家務更可聊戀愛心事
日本公司 Client Partners 推出「OK Obaacha (OK婆婆)」服務，時薪 3000 日圓即可租借 60 至 90 歲的婆婆，可提供指定服務包括做家務、照顧小孩、煮飯，甚至可以與婆婆分享戀愛心事，分手後借婆婆的肩膊痛哭也可，提供源源不絕情緒價值！
「OK Obaacha (OK婆婆)」走療癒溫柔的路線，不會訓誡客人，只會聆聽並說出溫暖的意見，又或提供一個大大的擁抱。不少客人亦會租借婆婆假裝親戚為婚禮充撐場面，為老年人提供簡單而愉快的工作機會。
Client Partner 提供各式各樣的女性出租服務，當中「旅遊朋友」服務最受歡迎，旅行期間可租借土生土長的日本人擔當導遊。而較受日本當地人歡迎的就是「租借家人」服務，用以充撐不同的場面減少尷尬機會，另有紅娘、寵物保母、偵探調查、煩惱傾訴等，服務範圍可謂包羅萬有！
相關文章：從「南京紅姐事件」看情緒價值的威力：紅姐的催眠魔法，真的只是滿足慾望就夠？｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
身心療癒：
「情緒價值」不是女生專屬，硬漢回到家有時都想人氹，遇上發脾氣情況也不用take it personally｜周靈山《只在你心頭》
「櫃姐」賣的不是手袋，而是情緒價值！脆友分享「櫃姐」名言：對自己好一點，妳自己是會陪妳最久的人
