懷疑另一半出軌被戴帽，應否原諒對方？分析7個外遇徵兆定義及3大偷食原因
在一起久了，發現另一半沒緣由地比以往冷淡？以往工作時間穩定卻突然常常說要加班，甚至聯絡不上？懷疑另一半出軌但找不到實質證據？「帽」事嘅！編輯跟大家分析7個外遇徵兆，以及3大偷食原因，解開大家心中的謎團。
1. 外遇徵兆：改變手機使用習慣，常機不離手
另一半突然極度抗拒你碰他／她的電話？即使只是彈出訊息，就已經十分緊張地搶回手機？忽然改掉電話密碼？即使上廁所都要帶着電話？雖說部分人會介意其他人查看自己的電話，但若突然變得對此十分敏感，那就需要留意對方是否有甚麼不可告人的秘密了。另外，若發現對方常突然在收到來電後表現緊張，且會匆忙地小聲說幾句就掛斷的話，也可能是有外遇的徵兆。
2. 外遇徵兆：行蹤變得神秘，難以聯繫
突然常常需要加班至深夜，且次數愈來愈頻密、時間愈來愈長？明明平日甚少需要出trip，卻突然告訴你要到外地工作數天？若另一半突然以類似藉口拒絕與你約會，且不回訊息、不聽電話，就有可能是他／她正與外遇對象偷情。此外，假若另一半常常「玩失蹤」無法聯絡，事後愛以「做緊嘢」、「電話收唔到」等藉口作推搪，也要多加留意了。
3. 外遇徵兆：身邊朋友迴避談及你的戀情
若你本身有跟另一半的朋友有聯繫，當你懷疑另一半出軌時，就不妨嘗試先向他／她身邊的朋友入手。通常他的朋友總會比你更早知道事情原委。若聚會時他／她的朋友對你突然變得異常恭敬，或是有你的場合總表現得有所顧忌，那就要注意了。詢問時亦可多加留意對方神情是否有異，就算對方的朋友協助隱瞞，也難免會出現前言不對後語，或支吾以對的情況。
4. 外遇徵兆：突然十分關心你的行蹤
平日不會主動關心你的去向，卻異常頻密地詢問你的行蹤？你以為對方是關心你？小心只是出軌的徵兆！當你的另一半突然不時確認你的位置，卻又無法給出合理解釋時，便有可能只是因為他／她想確認你會否出現在他與外遇對象偷情附近的地方，確保不會被你發現。
5. 外遇徵兆：迴避與「出軌」有關的話題
所謂「崩口人忌崩口碗」，通常出軌的一方都會迴避相關話題。若你嘗試於閒聊時與另一半討論這個話題時，他／她亦表現緊張，立刻轉移話題或拒絕討論的話，便有可能是心虛的表現。若對方甚至怪責你突然提起這些話題，指責你過於敏感的話，真正敏感、作賊心虛的可能是他／她。
6. 外遇徵兆：主動提及與「出軌」有關的話題
看到某藝人出軌的新聞時像是有意無意地問你「如果我出軌，你會唔會原諒我？」之類的假設性問題？沒有迴避甚至主動討論這話題就是好事？小心這些問題並非只是假設！若另一半問及這些問題，即使沒有實行，也有可能曾在腦海冒出偷食的念頭，問你這些問題只是在測試你的底線。遇到這種情況時，可嘗試反問「點解無啦啦咁問？」並觀察對方反應，若他／她眼神閃縮或支吾以對，便要多加留意了。
7. 外遇徵兆：不時出現難以解釋的開支
銀行戶口存款突然變少、信用卡卡數金額變多？對於這些不知所蹤的額外開支，另一半總是無法給出合理的解釋？那就需要注意了。與外遇對象外出用餐、租酒店、買禮物……這些都會令開支突然變得龐大。尤其若你發現月結單上有你沒印象去過的地方或沒見過的品牌，而對方又沒法解釋，那就有可能是偷食的開支了。
一但不幸揭發另一半出軌後，這時或許你又面對另一個問題：為甚麼對方要偷食？我應否原諒他／她？
1. 偷食原因：獲得滿足感，彌補感情上缺失
所謂「七年之癢」，當兩人一起久了，昔日的激情昇華至更貼近親情。若沒好好經營感情，戀人或會有感在情感及性生活上均得不到滿足。出軌者往往希望在外遇對象身上獲得滿足感，彌補感情上失去的熱情。
2. 偷食原因：身邊同樣有出軌的朋友
有研究顯示，高達77％的出軌者身邊有同樣曾經出軌的朋友。雖然另一半的朋友出軌並不代表他／她本人會做出相同行為，但若得知另一半的朋友出軌時，亦可嘗試了解他／她的想法。另一半不一定要是挺身揭穿朋友那個，但若他／她認為朋友出軌沒問題的話，那就要多加注意了。
3. 偷食原因：獲得對方原諒
雖說「偷食只有零次或無限次」並非必然，若另一半首次出軌後表現出悔意，且明顯更認真經營感情，而你又不捨放手的話，亦可再給予機會對方。但假若出軌後表現得無甚悔意，甚至將問題歸咎於你的話，即使你原諒他／她亦不會有好結果，反而只會助長對方再三對你不忠。這時候放手才是最好的選擇。
說到底，一段良好的感情關係需靠雙方共同經營。若發現對方出軌，應找個適當時機好好討論問題。若雙方均想修補關係卻又無從入手，可嘗試尋求信任的朋友或婚姻輔導員協助。
