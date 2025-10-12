女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注
前FBI探員揭秘20大出軌徵兆：4個以上恐怕已經變心！從蛛絲馬跡尋出軌真相：支出變異常、暴躁易怒等
戀愛關係中信任是最重要的基石，然而當一方開始對另一方隱瞞真相，裂痕便會逐漸擴大，甚至無法修補。根據美國前FBI探員Thomas Martin的專業分析，他在離開FBI後轉行成為私家偵探，憑藉超過40年的調查經驗 ，列出了一份20大可能顯示出軌的徵兆清單。他更表示，若伴侶出現4個或以上的跡象 ，那麼出軌的可能性極高！
前FBI探員揭秘20大出軌徵兆！
這些徵兆並非單一存在，而是當多項跡象同時出現時，就需要提高警覺了！來看看你的伴侶是否中了以下警示信號吧！
出軌徵兆1. 日常習慣突然改變
如果你的伴侶以往作息規律，但最近開始有明顯改變。
出軌徵兆2. 開始頻繁加班或早出晚歸
明明工作量沒變，卻時常找理由加班。
出軌徵兆3. 頻繁出差、公幹
工作突然變得異常繁忙，而且行程與回應都變得含糊不清，此舉相當有可疑。
出軌徵兆4. 總是缺席家庭活動
重要的節日、家庭聚餐甚至是你生日，另一半都找理由不出席。
出軌徵兆5. 總是在辦公室待到深夜
工作總有做不完的時候，但如果加班變成常態，你或許該問問原因。
出軌徵兆6. 支出變得異常
信用卡賬單出現陌生的交易紀錄，然而餐廳消費、禮物開銷卻沒出現在你身上。
出軌徵兆7. 社交帳號變得神秘
突然發現對方多了新帳號，如 IG、電郵，甚至有秘密的社交媒體帳號。
出軌徵兆8. 開始隱藏信用卡帳單
原本隨意擺放的信用卡帳單，現在卻藏起來了，絕對有鬼！
出軌徵兆9. 開始異常關注外貌
原本不愛打扮，卻突然開始健身、買新衣服、換香水。
出軌徵兆10. 衣服上出現異常痕跡
衣領上有口紅印？身上帶有陌生香水味？這些蛛絲馬跡可不是無緣無故出現的。
出軌徵兆11. 買了不曾送你的禮物
發現另一半購入了明顯是異性使用的禮物，卻不曾送給你。
出軌徵兆12. 車內或家中有可疑物品
不屬於你的耳環、髮夾或是化妝品突然出現在他的生活空間裡。
出軌徵兆13. 忽然開始積極健身
一個平時懶得動的人，突然對健身充滿熱情。
出軌徵兆14. 接到大量「未知來電」
通話紀錄上出現一連串不明來電，接起來又吞吞吐吐。
出軌徵兆15. 經常收到神秘簡訊
看見另一半常常收到陌生簡訊，還要刻意刪除。
出軌徵兆16. 親密行為明顯減少
親密次數明顯降低，對你的興趣突然變得冷淡。
出軌徵兆17. 對你態度冷漠或防禦性強
若對方開始對你的問題過度防備、刻意逃避 ，可能代表對方有事情不想讓你知道。
出軌徵兆18. 開始說謊
從小事開始撒謊，行蹤變得模糊，是隱瞞的開始。
出軌徵兆19. 脾氣變得暴躁易怒
突然變得容易發火，甚至對你指責不斷，這可能是對方內心有愧。
出軌徵兆20. 不喜歡你突擊拜訪
以前無所謂的突襲探班，現在卻變得抗拒甚至發怒？或許是因為害怕你撞見什麼！
你有發現伴侶中了這些跡象嗎？如果中3個表示有機會出軌，中了4項以上幾乎可以確定出軌，那你便要小心了！
專家教1招找出偷食證據
此外，Thomas Martin指出，出軌行為通常是可以被察覺的，只要你留心觀察伴侶的行為模式變化。例如，一個原本時間固定的人突然開始經常加班，且無法清楚解釋原因，這可能代表他在隱瞞某些事情。如果你對另一半的變化產生懷疑，不妨留意他的iCloud或通訊紀錄，因為很多出軌行為都藏在這些地方。
