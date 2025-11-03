「出軌與背叛」 是一種潛意識的「求救信號」？以催眠治療來剖析第三者的心理模式｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》

在這個快節奏的世代，背叛與出軌的故事總是令人唏噓，失望，心碎，卻又不斷出現。很多類似事件都不停成為城中熱話 — 例如：有一些曾被視為成功典範的人物，卻因背叛與出軌的醜聞，與第三者的介入，讓一段人人看似穩固的關係和人設瞬間崩壞。這不僅是個人的悲劇，更像一面鏡子，映照出我們每個人內心深處對愛與信任的渴望與掙扎，同時更折射出當代人際關係中的複雜與脆弱。

作為一名催眠師及塔羅師，我希望以更溫柔而真摯的角度，透過催眠與身心靈的視角，帶大家走進出軌與背叛背後的心理根源，並分享我曾經陪伴過的個案故事，探索如何在感情的傷痛中找到療癒與重生，走出感情的陰霾。

（《夫妻的世界》劇照）

背叛/出軌的真相：從催眠角度看內在根源

背叛與出軌，並非單純的道德問題，而是深植於個人內在的心理模式與情感創傷。透過催眠，我們可以深入潛意識，發現這些行為背後，往往隱藏著未被滿足的情感需求，甚至是一些童年時未癒合的傷口，我們可以追溯這些行為的根源，常常會發現原生家庭與內在小孩的影響無處不在。

有些人在成長過程中，父母的關係模式可能充滿着不信任或背叛，甚至目睹父母的不忠行為等，他們潛意識裡會將這種模式內化，長大後不自覺地在親密關係中重複類似的劇本。又或者，內在小孩因缺乏安全感，導致成年後在感情中不斷尋求外界的愛與認可，甚至不惜以出軌來填補內心的空洞。

以常見「出軌偷食第三者」的事件為例，雖然我們無法得知他們的具體經歷及真正的版本，但從催眠的角度來看，背叛往往是一種潛意識的「求救信號」。這些未解的心結或許是未被滿足的情感需求，或許是長期壓抑的情感，或許是童年時未被愛的傷痛，或許是從前未癒合的傷口等等。這些都可能在潛意識中不知不覺間推動一個人做出傷害伴侶的選擇。

（《夫妻的世界》劇照）

真實個案分享：從心碎到重生的療癒之旅

在我的催眠治療旅途中，曾陪伴過許多因背叛與出軌而痛苦不堪的個案。他們帶著對愛的失望與對自己的質疑，帶着感情的迷惘與傷痛前來，希望透過催眠放下過去，重新找回內心的平靜。最後也成功在催眠的旅程中，找回重新愛自己的力量。

以下是其中兩位個案的故事分享，他們的經歷或許能讓你感受到，傷痛並非終點，而是通往療癒的起點。

個案一：從第三者的身份中得到解脫和釋放

一位年輕的女士，曾因不願再做第三者而找到我。

她深陷一段與已婚男士的出軌感情，一開始的時候她也不知道自己時第三者，但當她知道後，起初以為自己能灑脫地抽離，但感情越陷越深，內心卻被罪疚感與矛盾撕扯得遍體鱗傷。她跟我說：「我知道繼續下去不只會傷害自己，還會傷害他原本的家庭……我希望可以完全抽離對他的感覺，忘記這段痛苦的愛。」

在催眠過程中，我深入她的潛意識，發現她對這位男士的依戀，源於童年時父親的缺席，她一直在尋找一種「被選擇」的感覺，而這段關係恰恰填補了她的情感空缺。然而，這種出軌的「愛」卻讓她更加痛苦。

透過催眠，我慢慢逐步療癒她的內在小孩，讓她明白真正的愛不應建立在傷害之上，更不應以傷害作為代價。最終，她成功放下這段感情，找回自己的價值，並在回饋信中寫道：「現在我已决心離關這段地下關係，專注自己的成長和幸福，我意識到，只有當我真正愛護自己，才能找到真正的快樂。你的治療讓我重生，並重新得到自愛的力量、我會永遠感激你對我的幫助和指導。」

（《夫妻的世界》劇照）

個案二：斷開第三者，回到家庭的懷抱

另一位個案是一位已婚男士，他希望與外面的第三者斷絕往來，重新修復與妻子的關係。他説：「我不想再傷害我的太太……希望能忘記對她（第三者）的情感依賴，重新專注於我的家庭和生活。」

在催眠治療過程中，我發現他的出軌行為，與童年時母親過於強勢的性格有關，他潛意識裡對「被控制」感到恐懼，出軌對他而言，是一種潛意識的逃避與反抗，出軌成為他逃避婚姻壓力的方式。然而，這種逃避並未帶來真正的自由，反而讓他更加迷失和內疚。

透過催眠，幫助他重新與妻子建立情感連結，並讓他意識到真正的安全感應從內心而非外求。最終，他成功與第三者斷開聯繫，並在回饋信中感激寫道：「治療過程給我一種舒適和安全感，使我能夠在你的引導下深入探索自己的情感和思緒，令我學會如何真正愛我的太太，讓我再次感受到家庭的溫暖。」

（《夫妻的世界》劇照）

療癒背叛，走向內在和解，重拾愛自己的能力

背叛與出軌的故事，從「茶餘飯後討論的八卦新聞」到我接觸過的個案，都揭示了一個真相：感情的傷痛往往是內心深處未癒合傷口的映射。每一次背叛的經歷，都像是一場心靈的試煉。它讓我們痛徹心扉，卻也給予我們重新審視自己的機會。作為一位催眠師及塔羅師，我深信，無論你正在經歷怎樣的感情風暴，不論是想忘記前度、想抽離對某人的深刻感受，還是想希望修復關係等。每個人都值得被愛，也值得擁有真正的幸福和健康的關係。

催眠與塔羅，都是一條通往內在和解的路。讓我們看見傷痛背後的真相。透過催眠治療，我們可以深入潛意識，療癒原生家庭與內在小孩的創傷，也讓我們學會放下不屬於自己的情感包袱；透過塔羅，我們能從靈性層面找到方向與啟示。

如果你正在任何感情的迷霧中掙扎，我都請你相信，療癒並非遙不可及的事。只要你願意邁出一步，願意溫柔地面對自己的內心，你就能找到屬於自己的出口和光。讓我們一起，放下過去的傷痛，重新擁抱愛與被愛的勇氣，迎接更真實、更自由的自己。

