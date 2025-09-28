出道40週年回歸歌壇 62歲范怡文近況曝

▲62歲的范怡文（如圖）曾被親姊騙走2億元，今年是她出道40週年，近日受邀擔任「週三耳朵俱樂部」導覽嘉賓，也在活動上預告，明年將舉辦個人演唱會回歸歌壇。（圖／翻攝自IG cocofang0827）

[NOWnews今日新聞] 民歌天后范怡文出道40年，近日受邀擔任台北流行音樂中心「週三耳朵俱樂部」導覽嘉賓，帶領樂迷回顧她的音樂旅程。她在活動中分享遭親姐騙光2億元家產的低潮，苦熬多年從負債逆轉人生的故事，讓現場觀眾聽得入迷。

被親姐騙光2億 走出低潮東山再起

范怡文曾經營服裝事業有成，卻遭親姐騙光2億元資產，大受打擊陷入人生低潮。但她認為唱歌與服裝都是喜歡的事，表示：「人活著就要不斷前進」，於是特別選在出道40週年，推出新單曲〈美好時光〉作為全新開始，這首歌最打動她的歌詞是「讓青春永遠綻放，讓美麗都可以想像」，象徵自己難以想像的感動與重生。

現場展示經典黑膠 英文專輯超吸睛

現場擺放了許多范怡文的經典黑膠，她也逐一介紹曾經出過的專輯，包括與林秋離合作的《一生情一生還》、遠赴韓國拍攝的《你是我前世的知己》，以及羅大佑親自指導的《惹情捻愛》。她也特別提到英文專輯《Suddenly》展現出磁性嗓音的獨特魅力，讓台下觀眾聽得如癡如醉。

持續推出新作品 〈美好時光〉成首個冠軍作

范怡文近年來持續推出音樂作品，從蕭煌奇量身打造的《把自己寵壞》，到2025年感人台語單曲《芋冰》，再到上月發行的〈美好時光〉，這首歌更在「BEST好歌榜」奪冠，成為她出道以來第一首冠軍作品，讓她感動不已，且明年將舉辦個人演唱會，讓粉絲相當期待。

62歲狀態超好 年輕秘訣不藏私

今年62歲的范怡文，面對歌迷提問如何保持狀態，她表示秘訣在於自律：「每天運動至少兩小時，並注重營養均衡，同時強調在親情、友情與事業間找到平衡」，順其自然迎接每一天。這次活動不僅重溫金曲的風采，也讓粉絲見證她歷經低潮後，重新站起的人生態度。

