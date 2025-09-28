颱風進擊臨海地區 「海景屋苑」溢價不再？
出道40週年回歸歌壇 62歲范怡文近況曝
[NOWnews今日新聞] 民歌天后范怡文出道40年，近日受邀擔任台北流行音樂中心「週三耳朵俱樂部」導覽嘉賓，帶領樂迷回顧她的音樂旅程。她在活動中分享遭親姐騙光2億元家產的低潮，苦熬多年從負債逆轉人生的故事，讓現場觀眾聽得入迷。
被親姐騙光2億 走出低潮東山再起
范怡文曾經營服裝事業有成，卻遭親姐騙光2億元資產，大受打擊陷入人生低潮。但她認為唱歌與服裝都是喜歡的事，表示：「人活著就要不斷前進」，於是特別選在出道40週年，推出新單曲〈美好時光〉作為全新開始，這首歌最打動她的歌詞是「讓青春永遠綻放，讓美麗都可以想像」，象徵自己難以想像的感動與重生。
現場展示經典黑膠 英文專輯超吸睛
現場擺放了許多范怡文的經典黑膠，她也逐一介紹曾經出過的專輯，包括與林秋離合作的《一生情一生還》、遠赴韓國拍攝的《你是我前世的知己》，以及羅大佑親自指導的《惹情捻愛》。她也特別提到英文專輯《Suddenly》展現出磁性嗓音的獨特魅力，讓台下觀眾聽得如癡如醉。
持續推出新作品 〈美好時光〉成首個冠軍作
范怡文近年來持續推出音樂作品，從蕭煌奇量身打造的《把自己寵壞》，到2025年感人台語單曲《芋冰》，再到上月發行的〈美好時光〉，這首歌更在「BEST好歌榜」奪冠，成為她出道以來第一首冠軍作品，讓她感動不已，且明年將舉辦個人演唱會，讓粉絲相當期待。
62歲狀態超好 年輕秘訣不藏私
今年62歲的范怡文，面對歌迷提問如何保持狀態，她表示秘訣在於自律：「每天運動至少兩小時，並注重營養均衡，同時強調在親情、友情與事業間找到平衡」，順其自然迎接每一天。這次活動不僅重溫金曲的風采，也讓粉絲見證她歷經低潮後，重新站起的人生態度。
看更多范怡文相關新聞
民歌50重回中山堂！葉佳修領軍 丁曉雯、范怡文、馬毓芬輪番開唱
范怡文被親姊狠騙2億元！光腳走過人生煉獄 61歲回歸歌壇近況曝
更多 NOWnews 今日新聞 報導
59歲林憶蓮美得令人窒息！淡出歌壇7年重返巔峰 11月登台開唱
羅時豐驚呆！李千娜3歲就登電子花車開唱 大方支持21歲女兒閃婚
張惠妹遭爆無限期停工！才為林智勝開唱 她親上火線嗆：什麼意思
其他人也在看
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎 甜謝馮德倫包容：「娶了一個不常在家的女人！」
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，於第30屆釜山國際影展新增競賽單元中榮獲「最佳導演獎」。舒淇上台領獎時難掩緊張情緒，在感謝恩師侯孝賢的啟蒙時更感動落淚，並以幽默真摯之言感謝丈夫馮德倫的支持，成為全場感人瞬間。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
上山詩鈉女兒Hilary與型男家中砌梳化 疑似新戀情曝光？
上山詩鈉女兒Hilary，遺傳母親的優良基因，混血美貌及出眾外形被外界譽為「最索星二代」。深受各大品牌及廣告商鍾愛嘅Hilary，大家一直都非常好奇佢嘅感情狀況，佢喺2019年與富三代施仲樂（Eric）到沙田馬場觀賞賽事兼拉頭馬，令戀情曝光，更被Eric爸爸施榮懷激讚賞，不過可惜二人最後分手收場，豪門夢破碎。去到最近Hilary喺IG上載一條片段，導致外界猜測佢疑有新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 5 小時前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 1 天前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 1 天前
《業績》新世界(00017.HK)年度持續經營業務股東應佔虧損擴至163億元
新世界發展(00017.HK)公布截至今年6月底止全年業績，來自持續經營業務應佔股東虧損擴大至163.01億元，上年同期蝕118.06億元；來自持續經營業務的每股虧損6.82元。不派息。AASTOCKS ・ 1 天前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 1 天前
新世界總債務1461億 鄭家純：時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？(更新)
新世界發展(017)今日公布截至6月底止年度業績，總債務約為1,461億港元(下同)，於2025財年減少約57億元；凈債務約為1,201億元，同期減少約35億元；短期債務約為66億元，減少約350億港元；淨負債比率增5.6%至58.1%。截至6月30日，新世界已完成約882億元的貸款再融資及協調工作。am730 ・ 1 天前
馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界
馬賽（現名馬菀迎）2008年勇奪港姐季軍兼「最上鏡小姐」獎項，入行不久就備受TVB力捧，曾安排佢拍攝《當旺爸爸》、《九江十二坊》、《名媛望族》、《巾幗梟雄之諜血長天》等劇集。2013年，馬賽因連串桃色醜聞而被雪藏至完約，漸漸退出幕前。近年，馬賽轉戰內地娛樂圈拍攝網絡短劇，以及積極轉型從商，創辦自家養生品牌；成為女強人嘅馬賽日前獲邀參觀內地大型企業，並以一身貴婦造型現身與兩大知名企業交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附萬聖節、國慶煙花自助餐優惠）
灣仔會展中心薈景推出的「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，9月23日晚上9點Klook終於再推超值買二送二優惠，折後人均低至$417起，即可享受3小時任食體驗，期間更可任飲啤酒及紅白餐酒，性價比極高；除主題自助晚餐外，節日限定體驗同樣精彩！10月1日國慶當天，將有氛圍感滿滿的煙花自助晚餐，霸定靚位近距離觀賞國慶煙花，人均只需$888起；萬聖節期間，還會推出搞怪主題菜式的自助盛宴！Yahoo Food ・ 1 天前
大閘蟹放題2025｜陶源酒家大閘蟹放題第四位$111！人均$397起食足兩小時 再送蟹粉瀑布配上海麵、蟹粉獅子頭
踏入初秋，絕對是瘋狂食大閘蟹的季節，大家當然要好好把握機會，有大食大，有幾多食幾多！近日陶源酒家就推出大閘蟹放題第四位$111優惠，人均只需$397.25就可以食足兩小時，除最基本的清蒸煮法外，亦有太雕蒸及油鹽焗兩種食法，食多幾隻都唔會悶！不單只大閘蟹任食，陶源酒家今次的放題優惠更可以無追加點心、小菜與點心，再送每位加送特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸、蟹粉瀑布搭配上海麵、窩巴、手抓餅、蟹肉椰菜粉絲各一份！只要在Klook訂購，可以一次過食到大閘蟹加多款菜式，簡直是城中至抵！Yahoo Food ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 9 小時前
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！YAHOO著數 ・ 1 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 14 小時前