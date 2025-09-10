焦點

鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁

分手後最容易快速投入新戀情的星座TOP4：天秤把戀愛當必需品、「這星座」失戀不到一天就復活

有人分手後需要很久才能走出來，但也有星座屬於「失戀秒回血」型，他們不是不痛，而是用新戀情填補空白，讓自己看起來依舊活力滿滿。一起來看看，哪些星座最容易「舊愛剛放手，新歡馬上有」吧！

分手後最容易快速投入新戀情的星座 TOP 4：雙子座

雙子座很難忍受孤單 source：tvN《她的私生活》劇照

雙子座很難忍受孤單，分手後雖然會難過，但只要有新鮮感的出現，他們就能快速調整心態，把注意力轉移到下一段感情。外人看起來好像「毫不在乎」，其實雙子只是用新戀情當解藥，讓自己不至於陷入低潮太久。

分手後最容易快速投入新戀情的星座 TOP 3：射手座

廣告

射手天性樂觀又愛自由，分手對他們來說雖然會痛，但他們很快就能轉念：「沒了就算了，再找新的！」通常失戀沒多久，就能立刻展開新的社交活動，甚至隔天就有新對象陪伴。射手不是不專情，而是覺得人生苦短，何必困在過去？快樂才最重要。

分手後最容易快速投入新戀情的星座 TOP 2：牡羊座

牡羊座熱情直接，他們不喜歡空窗太久，覺得沒有愛情的生活很無趣 source：JTBC《回到18歲》劇照

牡羊座熱情直接，他們不喜歡空窗太久，覺得沒有愛情的生活很無趣。一旦分手，他們會立刻開啟「尋找模式」，積極認識新朋友，甚至很快就投入新戀情。在牡羊心中，愛情是推動生活的燃料，沒有戀愛，他們就會覺得缺了什麼。

分手後最容易快速投入新戀情的星座 TOP 1：天秤座

天秤幾乎是「戀愛依賴型」代表 source：JTBC《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》劇照

天秤幾乎是「戀愛依賴型」代表，對他們來說，愛情就像空氣和水，沒有另一半的陪伴會覺得生活失去重心。因此一旦分手，天秤很難長時間單身，他們會快速進入下一段關係，不是因為不重感情，而是因為「需要愛情」來維持平衡感。

這些星座不是薄情，只是他們習慣用新戀情療傷，讓自己不至於陷入長久的低潮。畢竟每個人面對失戀的方式不同，有些人需要時間獨處，有些人則選擇馬上重新開始。而不論是哪種方式，最重要的是：能讓自己重新快樂，才是最適合的做法！

主圖來源：JTBC《回到18歲》劇照

本文由「Bella儂儂」提供,未經授權,請勿轉載!

