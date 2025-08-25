分析師評美國政府入股 Intel：不保證「技術上限」，但有「估值下限」托底

盡管來自天風國際證券的郭明錤常被人當作資深 Apple 爆料人，但其本職工作是一名分析師，因此會分析美國政府入股 Intel 一事也算不上什麼意外。根據他的看法，當局購入 9.9% 的 Intel 股份雖無法保證這家公司的「技術上限」，但卻能確保「估值下限」此事最大的意義在於由政府提供強力背書，傳遞「Intel 大到不能倒」這一訊號。

郭明錤指出美國政府原本就計劃為 Intel 提供 89 億美元補助，而選擇在放棄權利（董事會代表權等）前提下購入普通股初級股的形式來實現此事，既能讓 Intel 直接獲得資金，又不會引發市場對政府干預營運的擔憂。郭認為 Intel 的多數股東目前更在意公司何時能扭虧為盈並達到先進製程，因此政府入股雖然會稀釋每股盈餘（EPS）但並不會招致股東反對。

在郭看來，美國政府購入 Intel 股權更多是為了長期扶持，而非緊急紓困。背後有政府支撐的 Intel 在市場中能獲得更高估值，而這能間接幫助到企業的營運。除此之外，郭也提到類似模式並不適用於已承諾會擴大在美業務的台積電和 Samsung。這一方面是因為晶圓代工屬於國家級戰略資源，入股外國公司可能會有潛在風險。另一方面是由於這兩家公司目前處於盈利狀態，而且他們不用承擔振興美國半導體的責任，因此保持政治中立才有助於長期發展。

