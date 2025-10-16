分析師認為 Tesla 股票值得投資，目標價定於 520 美元

Tesla (NASDAQ: TSLA) 本週獲得了一家新公司開始跟蹤，分析師表示，該公司對風險的舒適度使其成為投資者必須擁有的股票。Melius Research 的分析師 Rob Wertheimer 本週對該股票開始跟蹤，設定的目標價格為 $520 / 約 HK$ 4,056，並給予「買入」評級。

分析師指出，Tesla 在創新和市場適應性方面的表現出色，這使其在競爭激烈的電動車市場中脫穎而出。隨著全球對電動車需求的增長，Tesla 的技術創新和生產能力將持續吸引投資者的目光。特別是在電池技術和自動駕駛方面，Tesla 的投資將可能推動未來的增長。

此外，Melius Research 也強調了 Tesla 的供應鏈管理和生產效率，這些因素將有助於減少成本並提高利潤率。隨著越來越多的消費者轉向電動車，Tesla 的市場份額有望進一步擴大。

Tesla 的創新不僅提升了公司的競爭力，還推動了整個汽車行業的轉型。隨著對可持續交通解決方案的需求上升，Tesla 的未來成長潛力無疑將對市場產生正面的影響。

