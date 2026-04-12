分析：中國能源戰略在這次中東危機通過考驗
（法新社北京12日電） 分析人士指出，中國長期以來致力於能源管道多元化及建立戰略儲備，儘管讓某些產業仍面臨阻礙，但這項策略正協助中國成功抵禦伊朗戰爭帶來的衝擊。
根據分析公司Kpler的數據，中國是原油淨進口國，去年有超過一半的海運原油來自中東。
以色列與美國對伊朗開戰已持續6週，導致波斯灣地區的原油運輸幾乎全面中斷；儘管美伊4月7日達成停火2週，但情勢幾乎不可能立刻恢復正常。
分析師告訴法新社，中國長期重視能源安全，已讓北京為此類衝擊做好充分準備。
Kpler高級石油分析師徐牧宇說，近年來「對地緣政治局勢的普遍關切」促使中國領導人將確保足夠戰略儲備列為優先要務。
她說，這些努力使中國目前比諸如日本、菲律賓等其他亞洲國家在這場能源危機裡所處的地位遠為有利，尤其至今北京尚未「急於」動用龐大的戰略儲備。
部分原因是中國數十年來致力減少對煤炭和化石燃料的依賴，現已開始見到成效。
能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）共同創辦人糜偉（Lauri Myllyvirta）說，大規模轉向再生能源的行動意味「中國因而較能應對當前情勢」。
中國已在人口稠密的沿海省份增設風力、太陽能及核能發電，同時強化的電網設施則將電力自內陸輸送至這些地區，否則沿海省份將需進口更多石油與天然氣。
他表示，儘管包括龐大的製造業在內的一些產業仍對化石燃料有依賴性，但再生能源「確實在邊際上發揮極大助益」。
亞洲協會（Asia Society）中國氣候中心主任李碩告訴法新社，當前的能源危機「證明中國長期秉持的全方位戰略正確無誤」。
隨著地緣政治動盪加劇，國家主席習近平正尋求進一步擴展再生能源建設。
中國中央電視台（CCTV）日前一則報導引用習近平談話，呼籲加快建設「新型能源體系」，以維護能源安全，儘管內容並未提及中東戰爭。
其他人也在看
張敬軒將任保安局「正向引導」項目導師 為昔日言論作品致歉
2019年修例風波中逾7,000名年輕被捕人，歷時約7年未被起訴。保安局局長鄧炳強近日受訪稱，針對該批年輕人，過去兩年推出「特別項目」給予他們更新機會。男歌手張敬軒主動提出參與，擔任保安局正向項目導師。張敬軒主動向保安局表達想參與張敬軒接受《文匯報》專訪時提到，最近成為保安局「正向引導」項目導師。他表示，知悉該「正向引導項目」後深受感動，主動透過公司向保安局表達參與意願，保安局表示歡迎，他將在本月內擔任分享嘉賓，亦計劃上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問，「讓他們可親眼見證國家的繁榮昌盛」，亦希望未來能持續參與項目，「與年輕人同行成長，共同為國家和為特區的發展作出積極的貢獻。」
美股債再跌7%就到川普極限！BCA策略師：伊朗不打軍艦也能重傷美國
BCA Research 首席策略師達瓦爾 · 喬希（Dhaval Joshi）指出，一個關鍵市場門檻可能左右美國與伊朗衝突的走向：股市與債市合計回檔 12% 至 15%。他認為，無論是目前的伊朗衝突或去年的關稅戰爭，此一區間皆代表美國總統川普的「忍受極限」（breaking point）。
伊朗新任最高領袖遭「毀容」傷勢證實 神秘面紗籠罩
Investing.com - 來自德黑蘭的報導顯示,伊朗新任最高領袖莫吉塔巴·哈梅內伊在2月導致其父親喪生的空襲中遭受嚴重毀容傷害。
「世界第一燒鴨」文興酒家中環店月底落幕 五月轉戰灣仔｜原址曾昭灝大廈將重建 鄰舖蓮香樓已遷出
以「當紅燒鴨」馳名的文興酒家公布，其中環分店將於本月底結業，最後營業日為4月28日。店方在社交平台發文感謝食客支持，並表示灣仔店將於5月接力開業。閱讀更多：中環蓮香樓將搬新竇 50萬租德輔道中1.6萬呎巨舖 罕見九年長約｜威靈頓街現址年中重建蓮香樓逆市殺入尖沙咀！月租25萬租9,000呎巨舖！翻查資料，文興酒家所在的曾昭灝大廈（中環華安里1號）原址將進行重建，並已獲批興建一幢28層高商住物業，總樓面面積逾6.8萬平方呎。值得留意的是，發展商於2023年曾獲批在原址興建一幢25層高商廈，總樓面面積約9.9萬平方呎，其後放棄以商廈形式發展。除文興酒家外，老字號酒樓「蓮香樓」原址亦在鄰舖。蓮香樓於2022年因疫情及租金等因素結業，並於2024年在原址重開；惟因大廈將重建，蓮香樓亦於今年遷往上環新店繼續營業。文興酒家（Four Seasons Chinese Restaurant）於1990年在倫敦蘇豪區（Soho）創立，憑獨門秘製的「當紅燒鴨」打響名堂，並曾獲《金融時報》譽為「世界第一燒鴨」。其燒鴨以皮脆肉嫩、醬汁濃郁見稱，曾成為倫敦餐飲界具代表性的名物之一；據稱連英王查理斯王子三世亦曾品嚐
川普政府陷內線交易疑雲 白宮發信警告職員禁止押注戰爭
隨著美國對伊朗政策及關稅議程引發市場劇烈波動，近期多起「時機精準」的交易引發了華府政壇震動。民主黨參議員華納 (Mark Warner) 與希夫 (Adam Schiff) 此前已正式要求監管機構展開調查，與此同時，白宮也向職員
西裝背心女穿搭2026繼續流行！5個馬甲背心穿搭秘訣更顯瘦？
西裝背心穿搭怎樣穿？馬甲是背心嗎？西裝背心要扣嗎？背心是什麼？馬甲怎麼穿？你上次穿馬甲背心是甚麼時候？西裝背心怎麼搭配？西裝外套背心什麼時候穿？西裝背心要扣嗎？西裝馬甲什麼時候穿？長版西裝背心穿搭怎樣穿？女裝黑色西裝背心易襯嗎？穿搭女西裝背心跟穿搭男生很一樣會很formal ？其實馬甲背心穿搭女生也一樣適合，尤其是在夏天馬甲背心穿搭也很易襯 ！不少先知先覺的時尚達人、頂尖品牌其實早已靜靜起革命，想率先展現個性型格？現在加入熱潮還不遲！夏天要懂背心穿搭，秋冬便要學懂穿馬甲背心了。女裝馬甲背心熱潮源自足球場上？ 若要找尋今次馬甲背心熱潮再興的源頭，可能要追溯到2018年。當時正值世界盃期間，當時英格蘭領隊Gareth Southgate時常以馬甲背心造型示人，將這款單品重新帶到公眾的視線之中。 西裝背心推薦： : Giorgio Armani 工字背心露出鎖骨，一點點性感剪裁，高級感的白色工字背心，襯同色系的長褲或黑色下身也可以。HKD$15,595.40 HKD$13,334.10頂尖品牌接力加持，馬甲背心熱潮繼續 當然，要到2019年，當Louis Vuitton、Saint Laur
美伊談判破裂:萬斯離開伊斯蘭堡,核武僵局持續
Investing.com - 美國與伊朗之間的高風險和平談判在伊斯蘭堡破裂,經過21小時的馬拉松式會談後,未能促使德黑蘭做出長期核武承諾。
哈索賓基不欣賞阿迪達：阿仙奴踢悶波
【Now Sports】儘管阿仙奴高踞英超榜首，但曾效力車路士的荷蘭名將哈索賓基，並不佩服阿迪達的領軍能力。「是的，阿仙奴目前處境很好，但別忘了他（阿迪達）在那裡待了多久。」哈索賓基（Jimmy Floyd Hasselbaink）在天空體育的節目中說：「他只贏過1次英足盃，對於像阿仙奴這樣的球會來說，夠嗎？」對於阿迪達目前所崇尚的足球風格，哈索賓基也有微言：「他們踢得很務實、穩固、失球很少......通常來說，這就是贏聯賽冠軍的方式。不過，我希望看到更多以前阿仙奴踢球的模式或風格，就是更有靈性一點，但這只是我個人的看法，一個足球愛好者的看法。」阿仙奴早前以4冠為目標，但在英聯盃決賽敗給曼城後，在英足盃8強也爆冷被修咸頓淘汰，目前將專注精神爭奪英超和歐聯兩項錦標。英超 阿仙奴 對 般尼茅夫Now TV 621台 11/04 19:30直播Now TV 611台 4K直播
美伊11日談判 中國可能成為關鍵擔保方
（法新社伊斯蘭馬巴德10日電） 美伊談判11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德登場，官方消息人士與專家指出，北京當局不僅協助促成這場談判，也可能成為確保永久停火的關鍵要角。以色列與美國自2月28日發動攻擊以來，這場戰爭已奪走數千條人命並重創全球經濟，即將到來的美伊談判為終結這場戰火帶來一絲渺茫的希望。
3代同堂外遊出發遇車禍1死3傷 82歲外母不治 貨車司機涉危駕被捕
青嶼幹線發生奪命交通意外。昨晚(10日)10時許，一輛載有4名男女的私家車，沿青馬大橋往東涌方向行駛，至近馬灣對開時右前胎爆胎，司機於是將車停在慢線，適時一輛貨車駛至，司機疑收掣不及，猛撼私家車車尾，私家車被推前數10米後始停下，涉事貨車則停在私家車旁；私家車上4人同告受傷，其中坐於後排的姓馬(82歲)女傷者被困車內。
《寒戰1994》5月上映！前傳電影故事線+12個角色大盤點
萬眾期待的《寒戰》系列前傳《寒戰1994》終於來了！這部由梁樂民回歸執導的警匪鉅作，已正式定檔5月1日於香港及全國上映。作為「寒戰宇宙」的起源篇章，今次不僅有10大影帝破天荒同台，更請來英美神劇演員加盟，陣容之強大被網民封為「香港電影史上最強卡士」。以下為大家完整盤點電影故事線與12大要角！推薦閱讀:➤ 《尋秦記》電影版3個必睇原因、相隔24年原班人馬回歸！古天樂幕前穿搭演變史➤ 《風林火山》終於要上映了！古天樂、劉青雲有望成康城影帝？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHK
中國軍方AI系統在模擬攻擊中超越人類指揮官，決策速度快 43% 且準確率超過 90%
中國最近開發出一種軍事人工智能，作為數位參謀長。根據《南華早報》的報導，這個自主人工智能系統由中國人民解放軍和國防科技大學設計。在模擬的兩棲突擊中，該系統的決策速度比資深指揮官快了 43%，並在通訊干擾期間保持超過 90% 的準確性。這證明該系統能比人類更有效地應對戰爭的混亂局面。 中國軍方已將這種自主人工智能系統整合進其營級指揮結構中，以便更好地應對戰鬥中的摩擦。該系統結合了大型語言模型（LL...
史洛：解釋我為何愈來愈重用安古姆夏
【Now Sports】利物浦打敗富咸，領隊史洛賽後大讚今仗建功的小將安古姆夏。「他取得1:0的重要入球，今天，Rio（安古姆夏，Rio Ngumoha）展示為何我用他的時間愈來愈多，因為他愈來愈強壯，狀態愈來愈好，以17歲之齡在這球賽水平愈踢愈好。」領隊史洛在球隊周六以2:0打敗富咸後說。他續說：「他控制了單對單的狀況，那是具關鍵性，那是我們領先1:0的原因。」安古姆夏今仗接應穫斯中場傳送後，於左路進攻，並推回到禁區邊大位妙射入網成1:0。而沙拿入2:0的一球，亦是安古姆夏推大位入禁區再傳中，讓門前的加保交予右邊的沙拿順腳熨射破網，兩球都有功勞。史洛又讚揚另一建功者沙拿，談到周中歐聯再戰巴黎聖日耳門，他坦言需要球迷入場聲援。
滋味素湯｜去濕除疲勞｜補氣活血｜寧心安眠｜粉葛蓮藕去濕素湯
天氣又濕又焗，好多人會覺得瞓極都唔夠、仲頭重身重咁。今日同大家分享粉葛蓮藕去濕素湯，係一款非常適合日常調理嘅家常靚湯，可以去濕除疲勞，補氣活血、幫助身體循環，又可以寧心安眠，全家都啱飲。 粉葛：清熱下火、生津止渴、袪濕利尿，紓緩春季濕重、肌肉骨骼酸痛、降三高 蓮藕：生津清熱、健脾開胃、補血通便，有益脾胃、補氣養血；有助調節血壓、提升免疫力、護理腸道健康 栗子：補腎強筋、健脾益氣 馬蹄：清熱生津、潤肺止燥 紅蘿蔔：健脾和胃、補肝明目、潤肺化痰 腰果：補氣養血、潤腸通便 椰棗：補中益氣、潤肺止咳
Apple Pay新詐騙席捲全球！蘋果發聲警告iPhone用戶
新型 Apple Pay 詐騙正針對 iPhone 用戶快速蔓延，假冒蘋果官方簡訊誘導撥打電話，藉機竊取個資與金錢。專家警告此類詐騙依賴恐慌與偽裝身份，受害者可能瞬間損失數千美元，並提醒用戶提高警覺。
48歲女子時代廣場洗手間遺下值萬元Gucci鞋 折返不翼而飛報警
銅鑼灣時代廣場發生盜竊案。今日（11日）中午12時43分，一名48歲姓陳女子於銅鑼灣時代廣場去完洗手間後遺下一對Gucci名牌鞋，折返時已不翼而飛，價值11,000元，保安報警。警方接報後到場調查，將案件列「盜竊」，交由灣仔警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
川普警告:中國若向伊朗運送武器將面臨「大問題」
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。
海豹睡馬路曬太陽 澳洲南部小鎮一度交通打結
野生動物救援工作人員之後趕來現場，將這隻海豹護送回到海灘，一度堵塞的道路也恢復正常。維多利亞州政府指出，海豹在當地沿海區域很常見，但觸摸或餵食牠們是違法行為。
黃梅花籃
小時候最喜歡吃西餅，款式多多，色彩繽紛，其中最喜歡的是這個黃梅花籃(黃梅果醬小蛋糕)。簡單的海綿蛋糕，加上cream 和黃梅果醬，超好味，充滿童年回憶！ 做法簡單，細細個，不太甜，做下午茶就最好！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
【話題】為走線互讓榜首位置 中國中青賽出現雙方鬥射入自己龍門鬧劇
日前，2026 第五屆中國青少年足球聯賽（中青賽）出現匪而所思場面，對陣雙方球員為了走線互讓榜首位置，更不惜出現「鬥射入自己龍門」鬧劇！事件發生後引發熱烈討論，中國足球協會與北京市體育局亦聯合調查，宣...