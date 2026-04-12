分析：中國能源戰略在這次中東危機通過考驗

（法新社北京12日電） 分析人士指出，中國長期以來致力於能源管道多元化及建立戰略儲備，儘管讓某些產業仍面臨阻礙，但這項策略正協助中國成功抵禦伊朗戰爭帶來的衝擊。

根據分析公司Kpler的數據，中國是原油淨進口國，去年有超過一半的海運原油來自中東。

以色列與美國對伊朗開戰已持續6週，導致波斯灣地區的原油運輸幾乎全面中斷；儘管美伊4月7日達成停火2週，但情勢幾乎不可能立刻恢復正常。

分析師告訴法新社，中國長期重視能源安全，已讓北京為此類衝擊做好充分準備。

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Kpler高級石油分析師徐牧宇說，近年來「對地緣政治局勢的普遍關切」促使中國領導人將確保足夠戰略儲備列為優先要務。

她說，這些努力使中國目前比諸如日本、菲律賓等其他亞洲國家在這場能源危機裡所處的地位遠為有利，尤其至今北京尚未「急於」動用龐大的戰略儲備。

部分原因是中國數十年來致力減少對煤炭和化石燃料的依賴，現已開始見到成效。

能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）共同創辦人糜偉（Lauri Myllyvirta）說，大規模轉向再生能源的行動意味「中國因而較能應對當前情勢」。

中國已在人口稠密的沿海省份增設風力、太陽能及核能發電，同時強化的電網設施則將電力自內陸輸送至這些地區，否則沿海省份將需進口更多石油與天然氣。

他表示，儘管包括龐大的製造業在內的一些產業仍對化石燃料有依賴性，但再生能源「確實在邊際上發揮極大助益」。

亞洲協會（Asia Society）中國氣候中心主任李碩告訴法新社，當前的能源危機「證明中國長期秉持的全方位戰略正確無誤」。

隨著地緣政治動盪加劇，國家主席習近平正尋求進一步擴展再生能源建設。

中國中央電視台（CCTV）日前一則報導引用習近平談話，呼籲加快建設「新型能源體系」，以維護能源安全，儘管內容並未提及中東戰爭。