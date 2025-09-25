划艇世錦賽 趙顯臻未能躋身男子輕量級單人雙槳A組決賽

【Now新聞台】上海舉行的世界划艇錦標賽，港隊的趙顯臻出戰男子輕量級單人雙槳，未能躋身A組決賽。

早前於世界盃意大利和瑞士分站都取得銀牌的趙顯臻，初賽以小組第4名成績晉級；去到準決賽，趙顯臻划出7分43秒10，小組排第5位，未能躋身A組決賽，會轉戰B組決賽。

隊友洪詠甄於女子組同樣躋身準決賽，但做出的時間是8分23秒83，表現不及初賽，同樣轉戰B組決賽。

