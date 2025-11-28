宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
列車撞施工人員11死事故 國務院安委會掛牌督辦
【on.cc東網專訊】檢測地震設備的55537次試驗列車周四（27日）凌晨通過雲南省昆明洛羊鎮站時，撞上進入線路的施工作業人員，造成11死2傷。內媒周五（28日）報道指，國務院安委會決定對今次事故查處掛牌督辦。目前該站運輸秩序已恢復正常，正展開傷者救治和相關善後工作，並調查事故詳細原因。
應急管理部接報後立即作出部署，要求盡快核清人數，全力做好搶險救援、救治傷者和善後處置等工作；並盡快查明事故原因、問題責任，舉一反三，嚴防類似事故發生。國務院安委會辦公室已會同國家鐵路局、國鐵集團組成聯合工作組，趕赴現場指導事故處置和調查工作。多名鐵路系統工務段人員表示，受事故影響，全國多地鐵路「天窗」施工計劃已緊急取消，部分工作人員休整在家。鐵路「天窗」是指列車運行圖中不鋪畫列車運行線或調整、抽減列車運行，為施工和維修作業預留的時間。
事故中兩名傷者被送往昆明醫科大學第一附屬醫院（呈貢院區），醫護人員指其中一名工人傷勢較重，正進行開胸手術，在深切治療部留醫。另一名38歲男傷者經檢查存在胸椎骨折及頜面部骨折情況，生命體徵穩定，正在醫院整形外科接受治療。有知情人士透露，其中4名遇難者來自雲南蒙自市下轄山村，同村另有一人事發時及時避險，但受到驚嚇。他們是相約外出務工的民工，並不屬於鐵路系統的正式工作人員。遇難者家屬周四早上已接到通知，前往相關地點認領者遺體。
