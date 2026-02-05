馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
年初一新春花車巡遊2026｜Labubu／MOLLY／滑嘟嘟首度登場！即睇時間、路線圖、購票攻略：3類人享半價或$50折扣
2026年農曆新年將至，賀歲重頭戲「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（2月17日）晚上於尖沙咀一帶舉行，今年花車陣容鼎盛，除了有香港迪士尼樂園、海洋公園等經典花車，香港麥當勞、香港玩具協會及林村許願廣場將首次參與，滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷、12個人氣IP公仔如LABUBU、MOLLY等將現身與公眾見面，立即往下睇睇花車巡遊懶人包！
12架花車：滑嘟嘟＋LABUBU首次加入
「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一晚上舉行，以「開年、開運、開心」為主題，12輛花車及31隊表演隊伍將從尖沙咀香港文化中心出發，途徑廣東道、彌敦道，載歌載舞巡遊至喜來登酒店外。今年花車設計各具特色：香港麥當勞的花車重現80年代沙田新城市廣場分店的小火車裝置，滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷將現身展現麥當勞歡樂夢幻；香港品牌玩具協會的香港潮流玩具花車，12個人氣IP公仔如LABUBU、MOLLY等沉浸於大型浴缸內，當中3隻將陪伴巡遊 ，吹出創意泡泡；林村許願廣場的花車，將呈現發光許願樹與香港特色建築，為香港未來注入源源光明與希望，令人期待！
國泰新春國際匯演之夜
日期：2026年2月17日（年初一）
時間：晚上8時至晚上9時45分
地點：尖沙咀香港文化中心露天廣場、廣東道、海防道、彌敦道、香港喜來登酒店外
前往方法：港鐵尖沙咀站或尖東站出口，步行前往巡遊途經街道
31隊本地＋海外表演隊伍
今年共有16隊中國內地及國際表演隊伍參與，分別來自中國內地、意大利、法國、西班牙、加拿大、澳洲、土耳其、菲律賓、印度和埃及等，當中13隊首次來港演出，包括曾現身春晚表演國家級非物質文化遺產「中華戰舞」的普寧富美青年英歌隊、法國夢幻之馬的巨型夜光馬表演、土耳其表情符號巡遊隊的Emoji Parade等，陣容鼎盛。另有15隊本地表演隊伍包括中國香港中國國術龍獅總會、於全國殘特奧會勇奪3金3銀的中國香港輪椅體育舞蹈運動協會、李行齊國際魔術、榮獲《World of Dance Hong Kong 2025》冠軍的GnB舞團等，展現多元與共容。
街頭表演派對「炒熱」氣氛
巡遊隊伍將於晚上8時出發，在匯演開始前約下午6時將有街頭熱身派對，15個本地表演團體輪流演出包括長洲惠海陸同鄉會、小星星舞蹈學院、魔法卡森魔術團等，涵蓋舞獅、舞龍、魔術、街舞、花式跳繩等，將現場氣氛「炒熱」。
票價$450起 三類人可享半價或$50折扣
「國泰新春國際匯演之夜」於香港文化中心廣場及廣東道部分路段設有觀眾座席，分為A、B、C三區，門票由$450至$600不等，將於2月7日上午8時在香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心開始發售，每位需先領取「號碼牌」，及後於當日指定時段選位及付款，每人每次限購4張入場券，出示國泰會員卡可享$50折扣優惠，持有香港居民身份證的65歲或以上長者及3至11歲兒童可獲半價優惠，先到先得，售完即止。
「國泰新春國際匯演之夜」門票
位置及價錢：
A區：香港文化中心廣場A區座位（主舞台）每位$600
B區：香港文化中心廣場B區座位（主舞台，部分座位的觀賞視線會局部受阻） 每位$550
C區：香港文化中心廣場C區座位（近觀景台）每位$450
時間：下午6時45分開放入場，晚上7時30分前就座
購票地點：九龍尖沙咀天星碼頭香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心（地圖按此）
購票時間：上午8時至晚上8時
備註：
國泰會員出示會員卡購買入場券，可享$50折扣優惠。每位會員可以用優惠價購買最多2張入場券。
65歲或以上長者及3至11歲兒童可獲半價優惠。優惠入場券持有人必須是香港居民，並出示有效之身分證明文件，方可進場。3歲以下幼童不佔座位，可免費進場。
最佳觀賞位置＋當日封路措施
買不到門票的話，亦可提早到廣東道、海防道及彌敦道沿途霸位，活動舉行前約2至3小時將實施封路措施，請留意運輸署網站發放的政府資訊。
多區舉行花車展覽
今年花車在巡遊後將有新安排，當中8輛將於年初二（2月18日）起至2月26日，首次於啟德體育園繼續展出，年初二及年初三（2月18日及19日）更會增設兩個舞台，邀請多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技。其餘4輛花車同樣由年初二（2月18日）起於海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園展出，表演團隊亦會親臨多區商場及景點獻技。
九龍啟德體育園花車展覽詳情
地點：九龍啟德體育園（地圖按此）
日期：2026年2月18日至26日
時間：上午9時至晚上10時30分（花車於下午5時30分起亮燈）
花車機構：香港旅遊發展局、國泰、亞洲旅遊交流中心、香港迪士尼樂園、香港麥當勞、優質旅遊服務協會及澳門特別行政區政府旅遊局
4架花車展覽展出日期及地點
香港賽馬會：2026年2月18日至2月19日，新界沙田馬場（地圖按此）
香港海洋公園：2026年2月18日至3月3日，香港海洋公園（地圖按此）
香港品牌玩具協會：2026年2月18日至3月3日，維多利亞公園（地圖按此）
林村許願節：2026年2月18日至3月4日，新界林村（地圖按此）
更多相關文章：
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學
其他人也在看
陳定幫2026馬年運程總覽！12生肖詳細分析、犯太歲注意事項、幸運顏色及數字貼士
2025年來了！12生肖蛇年運勢如何？犯太歲的話該如何部署？由陳定幫師傅為大家詳細分析12生肖整體、事業、財運、愛情、健康運勢，更有幸運顏色及吉祥數字貼士，讓各位好好迎接蛇年，心想事成，事事順利！
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼。香港近日一名長期奔走於大埔，宏福苑火災災後支援前線的社會福利署男社工，於上月在探訪災民後，回程途中不幸在街上暈倒，送院搶救後證實不治。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shuttershock、iCable
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
澳洲家庭海上遇險 13 歲少年游泳數小時上岸 報警救全家 救援組織讚「近乎超人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲一個家庭日前在海上遇險，一名 13 歲男童在天色漸暗及海面湧浪下，游泳數小時返回岸邊求助，最終成功救回被困海上的母親及兩名年幼兄妹。
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
8.11太古｜警長執勤遭扯落扶手電梯向示威者索償 官關注申索7000元補品
2019 年 8 月 11 日，港九大遊行後演變成多區快閃堵路行動，其中在港鐵太古站，案發時 23 歲男子涉被追捕時掙扎，扯跌一名警長滾下扶手電梯，他經審訊後被裁定阻差辦公罪成，判監 3 個月。涉事警長入稟區域法院，指事件致其右膝半月板及韌帶撕裂，出現輕微創傷後遺症（PTSD），向男子申索 8.1 萬元醫療費及其他費用。案件周二（3 日）在被告缺席下開審。
涉「碰瓷黨」案4人被捕 夫婦佯裝交通意外受傷索償 涉 22 宗案件 警方另拘2名醫生｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方近日打擊 「新型碰瓷黨」，即涉懷疑交通意外索償詐騙案，發現一對本地夫婦涉 22 宗可疑申索個案，二人會佯稱為的士或私家車司機、乘客、或被車撞到的路人，在輕微交通事故中報稱受傷，然後向涉事司機及保險公司索償，最高一宗索償金額為逾 30 萬元。
社署社工上月暈倒後不治 死者為支援宏福苑災民「一戶一社工」 孫玉菡︰家屬冀低調｜Yahoo
勞工及福利局及公務員事務局昨日（2 日）深夜發稿，對於一名社會福利署社工離世感哀悼。該名社署職員上月暈倒，送院後證實不治。有說法指，死者為協助大埔宏福苑災民的「一戶一社工」之一。
宏福苑五級火｜馬陳端喜紀念中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉：用詞欠妥｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。近日網上流傳錄音，指控馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，揶揄宏福苑居民「若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲」，有關言論被抨擊。校方發聲明承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方已通報教育局，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。
西貢龍蝦灣謀殺案疑兇落網 62歲港男潛逃32年泰國被捕 將引渡回港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據泰國傳媒報道，一名62歲香港男子梅耀強（Mui Yiu Keung，音譯）於曼谷附近Lam Phak Chi區被捕，涉嫌與一宗1989年於香港發生的謀殺案有關，案中一名男子被埋在龍蝦灣沙灘死亡，涉及4人犯案。梅耀強涉嫌用鏟擊打死者頭部，疑於1994年開始匿藏在泰國，今次行動是應特區政府請求，由泰國相關部門追緝並拘捕疑犯。
日男9500萬去年丟光今又劫！ 表面兌換黑幕內鬼日男曝光
這起跨日港的連環巨額劫案如電影情節般離奇，主角是從事日圓運往香港兌換的集團，他們幾乎每日運送鉅款，卻連遭歹徒鎖定。 周四晚東京上野街頭，3名日本人與2名中國人運載4.2億日圓（約2127萬港元）現金時，被3名匪徒噴催淚噴霧劫走3個行李箱，匪徒逃逸後棄車撞人輕傷一名路人。
地盤全面禁煙︱業界斥 15 萬罰款過高 孫玉菡急轉彎：擬改為定額罰款 3000 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府計劃修例規定建築地盤全面禁煙，早前建議違例吸煙者最高可被罰款 15 萬元，引起業界關注。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3 日）表示，留意到前線工友意見及相關憂慮，正研究將罰則改為定額罰款 3000 元，與現行吸煙相關法例的罰款水平一致。
警察電單車淺水灣相撞 據悉涉護送隊訓練 32歲警員手腳擦損送院｜有片｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】淺水灣道今（4 日）早上約 11 時發生涉警察電單車交通意外。有片段顯示，至少兩名警員自電單車上倒地，其後有多架警察電單車駛至，加上多名熱心途人協助扶起失事的電單車，有警員查看同袍傷勢。
涉串謀詐騙車禍賠償 醫生等四人被捕
【Now新聞台】包括兩名醫生在內的四人涉及在交通意外索償中詐騙，被警方拘捕。警方表示，正檢視超過100宗交通意外索償可疑個案，發現一對分別報稱是的士司機和護士的夫婦與22宗可疑申索有關，包括聲稱自己是私家車司機、的士司機、乘客或被車撞到的路人，報稱受傷後向其他司機及保險公司索償，最高索償金額約30萬元，部分意外發生在四至五年前。行動中檢獲大量文件、手機、名表、金器及30萬元現金，並拖走妻子名下涉案的士調查。兩夫婦與2名診所醫生被捕，他們介乎37至69歲。兩名醫生另外牽涉數十宗不同類型的索償個案，涉嫌串謀提供虛假文件等。商業罪案調查科警司馮培基：「調查期間，發現他們(夫婦)曾經提供虛假車房維修收據和懷疑虛假的收入證明，從而作出民事索償，就他們失去的收入及汽車維修費用。我們也提及過，亦在同一、兩間的醫療診所獲取病假證明，傷勢主要是頸部或其他相對輕微的傷勢。」 #要聞
$99起玩中山美食一天團兼送20吋行李箱！任食蟲草花冬瓜盅＋歎石岐乳鴿＋逛百年市集
各位精打細算的香港人留意啦！北上玩樂又有新高度，今次不僅帶大家嘆美食，還讓團友們「又食又拎」滿載而歸！KKday最近推出超抵玩中山休閒美食1天團，行程包食兩餐特色宴外，還送一個20吋行李箱，正好讓大家去當地的百年市集掃貨後，直接裝箱拖返香港。此「連玩帶拎」的行程，人均只需$99起，性價比相當高，一月僅3團出發，與家人朋友來個快閃遊一流！
台南發生隨機傷人案 2 名途人受傷送院 疑犯疑感情受挫行兇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台灣台南市南區金華派出所外今日（3 日）晚上約 8 時發生持刀傷人事件，一名 29 歲陳姓男子在路口斑馬線持刀襲擊途人，造成 2 名市民受傷。警方指，傷者分別為 42 歲李姓男子及 32 歲葉姓女子，兩人互不相識，送院時均意識清醒。
17歲男子疑非法進口蜜袋鼯等被捕
【Now新聞台】一名17歲男子懷疑非法進口蜜袋鼯等，被海關拘捕。 行動中檢獲一隻蜜袋鼯、五隻老鼠及一隻倉鼠，市值約1200元。涉案的17歲男旅客周一經落馬洲口岸入境期間被海關截查，並在其手提袋內檢獲該批動物，案件已轉交漁護署跟進調查。海關提醒，任何人未領有有效許可證而輸入動物，即屬違法。#要聞
法國拘留四人 指其為中國從事針對星鏈的間諜活動
【彭博】— 法國當局拘留了四名被控為中國從事間諜活動的人員，因其涉嫌針對馬斯克的衛星互聯網供應商星鏈進行技術間諜活動。
警長太古站遭示威者扯跌受傷 搭扶手電梯會緊張 索精神損失補品費
2019年8月11日反修例示威期間，有示威者在港鐵太古站集結，警方一度近距離向人群發射胡椒球彈，多人被捕。一名電腦軟件工程師被控參與非法集結及阻差辦公，經審訊後裁定阻差辦公罪成判囚3個月。案中負責拘捕示威者的警長入稟區院，指當時截停該軟件工程師時與他同滾下電梯致受傷，故向對方索償。該案今日(3日)開審，被告缺席聆訊。該警長供稱復工後被診斷有輕度創傷後壓力症，現搭扶手電梯仍會緊張。警長要求被告支付其精神損失、手術費及買補品等費用，惟沒列明詳細金額。案件明天(4日)結案陳詞。
「大埔宏福苑援助基金」推兩項援助 向遇難者家屬發10萬慰問金 業主獲5,000元心意金
政府宣布在「大埔宏福苑援助基金」下推出兩項特別援助。 較早前，北京韓紅愛心慈善基金會提出希望向「大埔宏福苑援助基金」作出特定用途捐款。經與香港特別行政區政府商討及大埔宏福苑援助基金督導委員會批准，該筆捐款將用以推出兩項新援助，支援受大火影響的居民。 第一項是向大埔宏福苑火災168名遇難者(包括身故的住戶、外傭、訪客及在大火期間於宏福苑內工作的人士)的家屬提供10萬元慰問金，幫助他們渡過這段困難時期，並重建生活信心。 第二項是向大埔宏福苑全部八座樓宇的業主或其家人發放每戶一次性的5,000元春節心意金，向他們致以節日祝福。 上述兩項援助的預算開支約為2,660萬元，全數由基金會捐款承擔，由今日(4日)起陸續通過「一戶一社工」的機制發放。(ec/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com