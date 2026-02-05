年初一新春花車巡遊2026｜Labubu／MOLLY／滑嘟嘟首度登場！即睇時間、路線圖、購票攻略：3類人享半價或$50折扣

2026年農曆新年將至，賀歲重頭戲「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（2月17日）晚上於尖沙咀一帶舉行，今年花車陣容鼎盛，除了有香港迪士尼樂園、海洋公園等經典花車，香港麥當勞、香港玩具協會及林村許願廣場將首次參與，滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷、12個人氣IP公仔如LABUBU、MOLLY等將現身與公眾見面，立即往下睇睇花車巡遊懶人包！

賀歲重頭戲「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（2月17日）晚上於尖沙咀一帶舉行。（往年圖片，圖片來源：Discover Hong Kong）

12架花車：滑嘟嘟＋LABUBU首次加入

「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一晚上舉行，以「開年、開運、開心」為主題，12輛花車及31隊表演隊伍將從尖沙咀香港文化中心出發，途徑廣東道、彌敦道，載歌載舞巡遊至喜來登酒店外。今年花車設計各具特色：香港麥當勞的花車重現80年代沙田新城市廣場分店的小火車裝置，滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷將現身展現麥當勞歡樂夢幻；香港品牌玩具協會的香港潮流玩具花車，12個人氣IP公仔如LABUBU、MOLLY等沉浸於大型浴缸內，當中3隻將陪伴巡遊 ，吹出創意泡泡；林村許願廣場的花車，將呈現發光許願樹與香港特色建築，為香港未來注入源源光明與希望，令人期待！

國泰新春國際匯演之夜

日期：2026年2月17日（年初一）

時間：晚上8時至晚上9時45分

地點：尖沙咀香港文化中心露天廣場、廣東道、海防道、彌敦道、香港喜來登酒店外

前往方法：港鐵尖沙咀站或尖東站出口，步行前往巡遊途經街道

今年以「開年、開運、開心」為主題，12輛花車及31隊表演隊伍將從尖沙咀香港文化中心出發，途徑廣東道、彌敦道，載歌載舞巡遊至喜來登酒店外。（往年圖片，圖片來源：Discover Hong Kong）

香港麥當勞的花車重現80年代沙田新城市廣場分店的小火車裝置，滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷將現身展現麥當勞歡樂夢幻。（圖片來源：Discover Hong Kong）

香港品牌玩具協會的香港潮流玩具花車，12個人氣IP公仔如LABUBU、MOLLY等沉浸於大型浴缸內，當中3隻將陪伴巡遊 ，吹出創意泡泡。（圖片來源：Discover Hong Kong）

林村許願廣場的花車，將呈現發光許願樹與香港特色建築，為香港未來注入源源光明與希望，令人期待！（圖片來源：Discover Hong Kong）

香港迪士尼米奇的花車加入不同周年慶典元素設計，米妮、Duffy及LinaBell聯同30位舞者一同現身。（圖片來源：Discover Hong Kong）

香港海洋公園的花車找到上新春造型的大熊貓家族成員！（圖片來源：Discover Hong Kong）

從尖沙咀香港文化中心出發，途徑廣東道、彌敦道，載歌載舞巡遊至喜來登酒店外。（圖片來源：Discover Hong Kong）

31隊本地＋海外表演隊伍

今年共有16隊中國內地及國際表演隊伍參與，分別來自中國內地、意大利、法國、西班牙、加拿大、澳洲、土耳其、菲律賓、印度和埃及等，當中13隊首次來港演出，包括曾現身春晚表演國家級非物質文化遺產「中華戰舞」的普寧富美青年英歌隊、法國夢幻之馬的巨型夜光馬表演、土耳其表情符號巡遊隊的Emoji Parade等，陣容鼎盛。另有15隊本地表演隊伍包括中國香港中國國術龍獅總會、於全國殘特奧會勇奪3金3銀的中國香港輪椅體育舞蹈運動協會、李行齊國際魔術、榮獲《World of Dance Hong Kong 2025》冠軍的GnB舞團等，展現多元與共容。

街頭表演派對「炒熱」氣氛

巡遊隊伍將於晚上8時出發，在匯演開始前約下午6時將有街頭熱身派對，15個本地表演團體輪流演出包括長洲惠海陸同鄉會、小星星舞蹈學院、魔法卡森魔術團等，涵蓋舞獅、舞龍、魔術、街舞、花式跳繩等，將現場氣氛「炒熱」。

今年共有16隊中國內地及國際表演隊伍參與，分別來自中國內地、意大利、法國、西班牙、加拿大、澳洲、土耳其、菲律賓、印度和埃及等，當中13隊首次來港演出。（往年圖片，圖片來源：Discover Hong Kong）

法國夢幻之馬的巨型夜光馬表演（圖片來源：Discover Hong Kong）

票價$450起 三類人可享半價或$50折扣

「國泰新春國際匯演之夜」於香港文化中心廣場及廣東道部分路段設有觀眾座席，分為A、B、C三區，門票由$450至$600不等，將於2月7日上午8時在香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心開始發售，每位需先領取「號碼牌」，及後於當日指定時段選位及付款，每人每次限購4張入場券，出示國泰會員卡可享$50折扣優惠，持有香港居民身份證的65歲或以上長者及3至11歲兒童可獲半價優惠，先到先得，售完即止。

「國泰新春國際匯演之夜」門票

位置及價錢：

A區：香港文化中心廣場A區座位（主舞台）每位$600

B區：香港文化中心廣場B區座位（主舞台，部分座位的觀賞視線會局部受阻） 每位$550

C區：香港文化中心廣場C區座位（近觀景台）每位$450

時間：下午6時45分開放入場，晚上7時30分前就座

購票地點：九龍尖沙咀天星碼頭香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心（地圖按此）

購票時間：上午8時至晚上8時

備註：

國泰會員出示會員卡購買入場券，可享$50折扣優惠。每位會員可以用優惠價購買最多2張入場券。

65歲或以上長者及3至11歲兒童可獲半價優惠。優惠入場券持有人必須是香港居民，並出示有效之身分證明文件，方可進場。3歲以下幼童不佔座位，可免費進場。

最佳觀賞位置＋當日封路措施

買不到門票的話，亦可提早到廣東道、海防道及彌敦道沿途霸位，活動舉行前約2至3小時將實施封路措施，請留意運輸署網站發放的政府資訊。

多區舉行花車展覽

今年花車在巡遊後將有新安排，當中8輛將於年初二（2月18日）起至2月26日，首次於啟德體育園繼續展出，年初二及年初三（2月18日及19日）更會增設兩個舞台，邀請多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技。其餘4輛花車同樣由年初二（2月18日）起於海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園展出，表演團隊亦會親臨多區商場及景點獻技。

8輛將於年初二（2月18日）起至2月26日首次於啟德體育園繼續展出。（圖片來源：Discover Hong Kong）

九龍啟德體育園花車展覽詳情

地點：九龍啟德體育園（地圖按此）

日期：2026年2月18日至26日

時間：上午9時至晚上10時30分（花車於下午5時30分起亮燈）

花車機構：香港旅遊發展局、國泰、亞洲旅遊交流中心、香港迪士尼樂園、香港麥當勞、優質旅遊服務協會及澳門特別行政區政府旅遊局

4架花車展覽展出日期及地點

