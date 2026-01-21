寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
初二煙花2026｜精選5間高質煙花晚餐推介 人均$438起！任食賀年美食、天台VIP區無遮擋直擊煙花、豪華遊艇近距離觀賞
維港兩旁有不少高質餐廳，大家可邊享受美酒佳饌，邊觀賞農曆新年煙花！即看內文：
2026年大年初二的賀歲煙花匯演即將回歸！想在璀璨煙花下享受一頓浪漫或溫馨的開年飯，絕對要提早預訂。Yahoo Food為大家精選了5間觀賞煙花的晚餐提案，預訂更可享低至8折超抵優惠，不論是想在五星級酒店歎自助餐，還是想坐上豪華遊艇在維港中心近距離震撼觀賞，這篇合集文都能幫到你！
1.陸上極致震撼：Hotel ICON GREEN「西伯利亞魚子醬」煙花半自助晚餐
如果你追求優雅的用餐環境，尖沙咀Hotel ICON的GREEN絕對是首選。大年初二當晚，餐廳特別推出「西伯利亞魚子醬」煙花半自助晚餐，海鮮頭盤有鮮美的波士頓龍蝦、加拿大雪蟹腳及清酒煮鮑魚。之後再送上雪耳椰子雞燉湯，暖暖的很滋補。主菜有軟嫩多汁的日本神戶牛扒配鴨肝砵酒汁；帶有淡淡甘香、入口即化的烤香草鱸魚柳配蘆筍意大利飯；豐富多層次的烤半隻龍蝦尾配忌廉意大利捲捲意粉。除了有豐盛的海鮮塔和精緻主菜外，最吸引的是凡惠顧此餐飲的客人，均可前往酒店9樓的露天VIP位置觀賞煙花，免卻在街頭擠擁之苦，從高處盡覽維港璀璨全景，超級享受啊！
【農曆新年煙花】「 西伯利亞鱘魚子」 半自助晚餐（用餐時段：18:30-23:00）
價錢：$1,417/位
餐廳地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈大堂GREEN（按此）
2.日系精緻奢華：都會海逸酒店「千鶴日本料理」煙花映月御膳
想過一個日式風格的新年？都會海逸酒店的千鶴日本料理於初二推出「煙花映月御膳」，每位只需$988。菜單極其豐富，包括銀鱈魚西京燒、鐵板燒A5和牛、鮑魚蟹籽炒飯等頂級食材。最正的是，食客可以前往酒店開揚的The Patio戶外露天花園欣賞煙花，一邊感受海風一邊看著花火綻放，浪漫指數滿分。
千鶴大年初二煙花匯演御膳（用餐時段 : 首輪 17:30 - 19:30；次輪 19:45 - 22:00）
價錢：$988
餐廳地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店8樓（按此）
3.性價比與氣氛之選：都會海逸酒店西餐廳「駿馬奔騰迎新春」煙花夜自助晚餐
帶同小朋友或長者，自助餐一定不會出錯！都會海逸酒店的Promenade 西餐廳提供超過二百款美食，初二期間更有「駿馬奔騰迎新春」煙花夜自助晚餐，任食象徵幸運的好意頭菜式鮑魚撈起、髮菜蠔豉豬脷扒時蔬、酥炸黃金蝦等，多款時令美食輪流送上。自助餐分兩輪，首輪及次輪自助餐食客也一樣可以移步至The Patio戶外露天花園觀賞煙花，欣賞迷人景色。
【低至9折】自助晚餐丨無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水
特價：$778｜
原價：$858
餐廳地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓（按此）
4.海上煙花之旅：璀璨之夜啓航連晚餐及任飲
想體驗真正的「全港最佳位置」？直接坐船出海吧！這個2026年初二賀歲煙花秀遊艇之旅讓你遠離人群，直接航行至維港最佳觀賞位置停泊。目前典雅的木質中式遊艇已經售罄，擁有360度露天飛橋甲板的豪華西式遊艇還可以預訂，大家感興趣就要手刀下單！船上提供精緻晚餐、無限暢飲啤酒汽水，更有專屬管家為你服務拍照，這份尊貴感絕對是開年最好的禮物。
【早鳥9折優惠】豪華西式遊艇 連精緻晚餐+無限暢飲啤酒
特價：$1,339｜
原價：$1,488
上船地點：中環公眾10號碼頭登記及分流（按此）
5.浪漫微醺之夜：嘉里酒店Red Sugar 煙花派對
如果你不想吃太飽，只想與伴侶靜靜舉杯，Red Sugar的煙花派對最適合。Red Sugar位於熱門觀賞煙花地的紅磡渡輪碼頭旁，擁有一段向維港延伸的空中花園，讓你在270度維港景致包圍下觀賞賀歲煙花。煙花開始前，餐廳亦安排了現場DJ表演，入場門票還包括法國凱歌香檳，提供一人用站立門票、兩位用座位門票等。
農曆新年璀璨煙花派對（站立門票 - 一位用）（供應時間：19:00 - 21:00）
價錢：$438/位
農曆新年璀璨煙花派對（座位門票 - 兩位用）（供應時間：19:00 - 21:00）
價錢：$1,417/2位
餐廳地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號7樓（按此）
