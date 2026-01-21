Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

初二煙花2026｜精選5間高質煙花晚餐推介 人均$438起！任食賀年美食、天台VIP區無遮擋直擊煙花、豪華遊艇近距離觀賞

2026年大年初二的賀歲煙花匯演即將回歸！想在璀璨煙花下享受一頓浪漫或溫馨的開年飯，絕對要提早預訂。Yahoo Food為大家精選了5間觀賞煙花的晚餐提案，預訂更可享低至8折超抵優惠，不論是想在五星級酒店歎自助餐，還是想坐上豪華遊艇在維港中心近距離震撼觀賞，這篇合集文都能幫到你！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

1.陸上極致震撼：Hotel ICON GREEN「西伯利亞魚子醬」煙花半自助晚餐

如果你追求優雅的用餐環境，尖沙咀Hotel ICON的GREEN絕對是首選。大年初二當晚，餐廳特別推出「西伯利亞魚子醬」煙花半自助晚餐，海鮮頭盤有鮮美的波士頓龍蝦、加拿大雪蟹腳及清酒煮鮑魚。之後再送上雪耳椰子雞燉湯，暖暖的很滋補。主菜有軟嫩多汁的日本神戶牛扒配鴨肝砵酒汁；帶有淡淡甘香、入口即化的烤香草鱸魚柳配蘆筍意大利飯；豐富多層次的烤半隻龍蝦尾配忌廉意大利捲捲意粉。除了有豐盛的海鮮塔和精緻主菜外，最吸引的是凡惠顧此餐飲的客人，均可前往酒店9樓的露天VIP位置觀賞煙花，免卻在街頭擠擁之苦，從高處盡覽維港璀璨全景，超級享受啊！

【農曆新年煙花】「 西伯利亞鱘魚子」 半自助晚餐（用餐時段：18:30-23:00）

價錢：$1,417/位

SHOP NOW

廣告 廣告

餐廳地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈大堂GREEN（按此）

Hotel ICON GREEN「西伯利亞魚子醬」煙花半自助晚餐

Hotel ICON GREEN「西伯利亞魚子醬」煙花半自助晚餐

2.日系精緻奢華：都會海逸酒店「千鶴日本料理」煙花映月御膳

想過一個日式風格的新年？都會海逸酒店的千鶴日本料理於初二推出「煙花映月御膳」，每位只需$988。菜單極其豐富，包括銀鱈魚西京燒、鐵板燒A5和牛、鮑魚蟹籽炒飯等頂級食材。最正的是，食客可以前往酒店開揚的The Patio戶外露天花園欣賞煙花，一邊感受海風一邊看著花火綻放，浪漫指數滿分。

千鶴大年初二煙花匯演御膳（用餐時段 : 首輪 17:30 - 19:30；次輪 19:45 - 22:00）

價錢：$988

SHOP NOW

餐廳地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店8樓（按此）

都會海逸酒店「千鶴日本料理」煙花映月御膳

鐵板燒A5和牛

3.性價比與氣氛之選：都會海逸酒店西餐廳「駿馬奔騰迎新春」煙花夜自助晚餐

帶同小朋友或長者，自助餐一定不會出錯！都會海逸酒店的Promenade 西餐廳提供超過二百款美食，初二期間更有「駿馬奔騰迎新春」煙花夜自助晚餐，任食象徵幸運的好意頭菜式鮑魚撈起、髮菜蠔豉豬脷扒時蔬、酥炸黃金蝦等，多款時令美食輪流送上。自助餐分兩輪，首輪及次輪自助餐食客也一樣可以移步至The Patio戶外露天花園觀賞煙花，欣賞迷人景色。

【低至9折】自助晚餐丨無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

特價：$778｜ 原價：$858

SHOP NOW

餐廳地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓（按此）

「駿馬奔騰迎新春」煙花夜自助晚餐 任食海鮮

時令美食

4.海上煙花之旅：璀璨之夜啓航連晚餐及任飲

想體驗真正的「全港最佳位置」？直接坐船出海吧！這個2026年初二賀歲煙花秀遊艇之旅讓你遠離人群，直接航行至維港最佳觀賞位置停泊。目前典雅的木質中式遊艇已經售罄，擁有360度露天飛橋甲板的豪華西式遊艇還可以預訂，大家感興趣就要手刀下單！船上提供精緻晚餐、無限暢飲啤酒汽水，更有專屬管家為你服務拍照，這份尊貴感絕對是開年最好的禮物。

【早鳥9折優惠】豪華西式遊艇 連精緻晚餐+無限暢飲啤酒

特價：$1,339｜ 原價：$1,488

SHOP NOW

上船地點：中環公眾10號碼頭登記及分流（按此）

璀璨之夜啓航連晚餐及任飲

晚餐

上下船地點

5.浪漫微醺之夜：嘉里酒店Red Sugar 煙花派對

如果你不想吃太飽，只想與伴侶靜靜舉杯，Red Sugar的煙花派對最適合。Red Sugar位於熱門觀賞煙花地的紅磡渡輪碼頭旁，擁有一段向維港延伸的空中花園，讓你在270度維港景致包圍下觀賞賀歲煙花。煙花開始前，餐廳亦安排了現場DJ表演，入場門票還包括法國凱歌香檳，提供一人用站立門票、兩位用座位門票等。

農曆新年璀璨煙花派對（站立門票 - 一位用）（供應時間：19:00 - 21:00）

價錢：$438/位

SHOP NOW

農曆新年璀璨煙花派對（座位門票 - 兩位用）（供應時間：19:00 - 21:00）

價錢：$1,417/2位

SHOP NOW

餐廳地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號7樓（按此）

農曆新年璀璨煙花派對

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？