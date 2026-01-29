Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

初二煙花2026〡18個年初二煙花匯演地點及餐廳推介！低至$328起/早鳥優惠/180度全景天際線

初二煙花2026〡農曆新年即將到來，想與親朋好友共聚歡度新年，除了要吃團年飯、年糕及盆菜之外，當然重點節目還有大年初二（2月18日）睇煙花滿足眼球享受，絕對不容錯過！Yahoo Food精選城中18個新年煙花地點及餐廳推介，可以一邊享用美食一邊觀賞新年煙花，絕對是迎接馬年最好的開始。

新年煙花推介1.柏寧酒店：2月6日前預訂可享早鳥優惠$500

想簡單邊享受小食跟飲品邊觀看煙花？柏寧酒店的空中花園飽覽180度全景天際線，在2月18日推出的初二煙花套餐，可以在7點半至8點半盡情享受美味小食，並在1小時內無限量享用汽水、啤酒和葡萄酒。2026年2月6日前預訂可享早鳥優惠$500。

柏寧酒店

地址：銅鑼灣告士打道310號（地圖按此）

能在銅鑼灣高空欣賞到維港煙花美景。

新年煙花推介2.煙花遊艇觀光之旅+船上到會自助餐低至$788

想一邊睇煙花一邊品嚐美食，除了在維海旁的餐廳外，其實還可以在遊艇上進行，毋需隔著玻璃，可更真實及近距離，實在別有一番風味。於油麻地避風塘上船，可在船上享用輕盈到會餐，如金鉤瑤柱絲一口牛炒飯配飛魚籽、德國洋蔥腸配他他醬、韓式柚子炸雞配甜辣雞醬、即燒菠蘿梳打、泰式原隻豬手配秘製汁等，配搭豐富，定必盡興而歸，只需$788/位。

可近距離觀賞煙花。

新年煙花推介3.璀璨之夜啓航：包自助晚餐及無限飲品 自選典雅中式遊艇/豪華西式遊艇

設有長達180分鐘的遊艇之旅，客人可以在豪華西式遊艇（優惠價$1,339/位）享用美味晚餐，並可同時享用多款飲品及精選小食。除了可以在遊艇上欣賞五光十色的煙花美景，專屬管家禮賓團隊將全程為客人服務，幫助捕捉最美好的瞬間，創造難忘的回憶。

可在遊艇觀賞煙花。

新年煙花推介4.Le188˚餐廳：188度維港景致配搭精緻7道菜晚餐

在找尋一頓精緻的晚餐配搭萬天煙花？坐擁188度維港景致的Le 188°餐廳推出的7道菜晚餐（優惠價$2,192/位）就最適合不過，前菜包括加拿大雪花蟹沙律配柑橘、牛油果伴法式酸忌廉及脆米、匈牙利鴨肝布甸配松露醬伴細蔥，其後品嚐溫暖的耶路撒冷雅枝竹忌廉湯，在享用完龍脷魚後，以青檸雪葩清清口腔，再迎接澳洲和牛牛柳，最後以74%朱古力橙香慕斯蛋糕配雲呢拿雪糕作結。

Le 188°餐廳

地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店41樓（地圖按此）

電話：2121 2693

環境相當浪漫。

新年煙花推介5.Red Sugar：紅磡嘉里酒店270度享香檳賞煙花

不少煙花餐廳都已經有個「煙花大餐」給客人品嚐，如果只是想單純想在一個好位置欣賞煙花？推介可以到黃埔嘉里酒店酒吧Red Sugar，酒吧的農曆新年璀璨煙花派對（$438起/位），在當晚7時開始將設現場DJ表演，每位客人都可以邊嚐法國凱歌香檳，邊賞煙花，氣氛輕鬆又熱鬧。

Red Sugar

地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號嘉里酒店7樓（地圖按此）

電話：2252 5281

Reg Sugar可以無任何遮蔽物下欣賞煙花。

新年煙花推介6.千鶴日本料理：大年初二煙花匯演御膳 超豪華日料賞煙花

不少賞煙花套餐要不是價錢貴，要不然就是餐點簡單。都會海逸酒店的千鶴日本料理在大年初二推出煙花匯演御膳，優惠價只需$988/位，已經包括多款豐富日料，主菜包括銀鱈魚西京燒及鐵板燒A5和牛厚燒配柚子胡椒。

煙花匯演御膳

千鶴日本料理

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店8樓（地圖按此）

電話：3160 6898

在欣賞煙花前，能欣賞到師傅的席前表演。

新年煙花推介7.馬哥孛羅香港酒店：宴會廳享駿馬聚福盆菜煙花晚宴 送免費年糕+戲飛

初2是不少人的團年飯局，因此推介大家可以邊食團年飯邊賞煙花，馬哥孛羅香港酒店就推出4位以上的駿馬聚福盆菜煙花晚宴（優惠價$5,478起），包括三小時無限暢飲汽水、橙汁、啤酒及精選美酒，賓客可免費進入酒店戶外觀景台，近距離欣賞維多利亞港的煙花；於1月31日前預訂，每席可獲贈節慶糕點（4-6位席送一盒，10-12位席送兩盒）；除了會有財神爺將現身與賓客拍照及分享祝福，每位賓客可獲贈賀歲鉅片戲飛一張。

馬哥孛羅香港酒店

地址：九龍尖沙咀廣東道3號（地圖按此）

電話：2113 0088

除了能欣賞煙花，還可以當團年飯。

新年煙花推介8.The Bayside：六道菜賀歲煙花晚餐套餐只需$498

煙花餐過千元可以說是正常不過，但位處紅磡黃埔、距離港鐵站僅數分鐘步程的地中海餐廳酒吧The Bayside的六道菜賀歲煙花晚餐套餐只需$498，餐單包括四款小食、一款自選主菜及甜品，包括鮮甜蟹鉗肉配香脆法包、手切煙燻和牛他他、主菜方面，客人可從四款菜式中揀選其一，最後再以幼滑芝士蛋糕作結，CP值極高！而且餐廳消費即可享2小時免費泊車！

The Bayside

地址：紅磡黃埔花園德豐街18號地面商舖G1（地圖按此）

電話：2123 2177

只需$498位，還包免費泊車！

新年煙花推介9.大宅：銅鑼灣精品酒店中菜廳 免加一服務費及茶茗

如果多人聚餐的話，特別推介大宅的初二新春賀年煙花晚宴，套餐包括冰鎮時令蔬果、大宅三弄（椒鹽鮑魚仔|蔥油海蜇|黃金蝦球）、大宅佛跳牆、吉品鮑汁脆皮花膠、蔥油鹽蒸本灣馬友等多款菜式，6人以上還會額外加送大宅追月。如果不足6人也沒關你，每位都會敬送有汽酒一杯﹐以及免加一服務費及茶茗，2月15日前預訂可享早鳥優惠價，每位$1,088。

大宅

地址：銅鑼灣謝斐道388號問月酒店3樓（地圖按此）

電話：5695 8863

套餐包括多款名貴食材的佳饌。

新年煙花推介10.Morton’s The Steakhouse：隨套餐可獲一杯香檳、葡萄酒或情人節限定雞尾酒Love Bird

Morton’s The Steakhouse位於喜來登酒店四樓，一向都是看煙花的好去處，為迎接馬年，餐廳呈獻維港煙花菜單（$1,788/位），於2月18日（年初二）限定一晚供應。可自選頭盤，包括足料龍蝦湯、清新開胃的西班牙黑毛豬火腿山羊芝士沙律配紅莓油醋汁、香煎鵝肝配蘋果醬或可選莫爾頓海鮮拼盤（兩位用）；主菜方面提供兩款經典牛扒選擇，包括肉質結實的28安士帶骨西冷牛扒（兩位用）或16安士肉眼牛扒；另一款肉類選擇有香烤羊扒配芥末紅酒汁，喜歡海鮮可選肉質彈牙鮮甜，芝味香濃的焗原隻波士頓龍蝦，或鹹香惹味法式帶子配龍蝦魚子醬。

在甜點方面，除了白朱古力紅莓芝士餅，更加入莫爾頓經典焗暖心朱古力餅；每位客人隨套餐可獲一杯香檳、葡萄酒或情人節限定雞尾酒 Love Bird，一同舉杯慶祝！

Morton’s The Steakhouse

地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店4樓（地圖按此）

電話：2732 2343

Morton’s The Steakhouse是城中著名扒房。

新年煙花推介11.AQUA LUNA：超打卡紅帆船 嚐aqua及胡同精緻小食

說到維港上最打卡的船，必定數到傳統紅帆船aqua luna！比起其他煙花船，aqua luna除了外形取勝，初2航遊（成人$1,598/位、小孩$888/位）期間除了包括2杯酒精或非酒精飲品，更有來自aqua及胡同的精緻小食！晚上7點或7點3於筲箕灣避風塘碼頭集合，並在9點或9點3於筲箕灣避風塘碼頭下船。

aqua luna除了有「外貌」，船上來自aqua及胡同的精緻小食同樣吸引。

新年煙花推介12.四季酒店：池畔餐廳煙花匯演夜

位於四季酒店的池畔餐廳，於2月18日可以一邊享受豐盛賀年菜單，一邊欣賞璀璨煙花匯演，伴以現場DJ表演，感受熱鬧氣氛。4人常規餐檯最低消費為$5,500，6人圓檯最低消費為$8,000。Cabana及梳化座位亦備有選擇，$5,000配Dom Pérignon香檳及冷盤。

池畔餐廳

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓（地圖按此）

電話：3196 8888

可於池畔餐廳欣賞煙花。

新年煙花推介13.麗晶軒：米芝蓮2星中菜廳 推豪華賀新歲睇煙花菜單

想食新年飯再賞煙花？如果有預算的話，推介尖沙咀麗晶酒店的米芝蓮2星中菜廳麗晶軒的「丙午萬馬喜運賀新歲」六道菜晚宴（$3,488/位），當中選用多款豪華食材，好肉煎金蠔、花膠、蠔皇原隻廿八頭吉品鮑、龍蝦與鹿兒島和牛，壓軸以紅豆沙湯圓拼佛手柑馬蹄糕伴大紅袍茶酥作結等。

麗晶軒

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地舖（地圖按此）

電話：2313 2313

近距離觀賞煙花。

新年煙花推介14.The Merchants：中環45樓賞煙花匯演嚐中菜

一家大細想找個私隱度高又安靜的餐廳，邊嚐美食邊欣賞煙花？推介中環置地廣場中庭告羅士打大廈43-45樓的The Merchants，餐廳環境優雅大器，在2月18日客人可以選擇新春限時菜式、四人賀年套餐（$4,288或$6,888），或自由點選全日餐牌，打造真正度身訂製的團圓宴，招牌美饌亮點包括茶燻雞、鮑魚紅燒腩肉、意「年年高升」的家燒深海黃魚手工年糕與精緻點心及精緻點心等時令招牌佳餚，自由度甚高。

The Merchants

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭告羅士打大廈43-45樓Forty-Five內（地圖按此）

電話：2155 4141

除了套餐，還可以自由點選全日餐牌。

新年煙花推介15.Flat Iron Steak：IFC露台位置賞煙花 加推「馬到功成大抽獎」新春活動

Flat Iron Steak IFC分店在初2推出3道菜新春節日套餐，客人可自選鵝肝醬、凱撒沙律或法國生蠔；主菜則有菲力和牛柳配香脆蟹餅、香煎海鱸魚或野菌意式薯糰，更可每人另加$150，點選被譽為「世界上最正的牛扒」Jack’s Creek M9 和牛西冷扒配薯條（2人份），最後，以自家製巴斯克芝士蛋糕或朱古力榛子撻作結。前排窗邊座位可欣賞令人驚嘆的煙花表演，每位只需$988。

不過為了令新年更有氣氛，餐廳更首次推出「馬到功成大抽獎」新春活動，以驚喜刺激與食客喜迎馬年。凡於2月15日至18日期間惠顧的客人，即獲贈紅包乙封，內附在沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日2026」賀年盃中的指定馬匹幸運卡。若幸運卡上的馬匹跑獲第一名，客人可憑幸運卡於任何一間 Hidden Gem Restaurants 𣄃下餐廳領取豐厚獎品，包括價值港幣$8,888的餐飲體驗，總獎金價值港幣$88,888。

Flat Iron Steak（IFC分店）

地址：中環金融街8號國際金融中心商場4樓4010號舖（地圖按此）

電話：6582 0350

可以在戶外邊享受美食，邊欣賞煙花。

新年煙花推介16.天外天：尖沙咀酒店28樓賞煙花

尖沙咀唯港薈酒店坐擁無敵維港煙花景緻的天外天，在年初二 (2月18日) 推出限定的「八道菜煙花匯演晚市套餐」（$1,888/位）。食客可以一邊細味多款佳餚同時安座28樓高餐廳，居高臨下欣賞於維多利亞港上空綻放的煙花匯演！菜式精選有「蠔皇二十二頭南非吉品鮑魚」、「黑魚子酥香焗蟹蓋」、「蘭亭黃金菇炒龍蝦球」、「野生紅菇黃耳燉花膠」等。而且酒店位於紅磡火車站旁，離開時也不怕人逼人。

天外天

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓（地圖按此）

電話：3400 1318

餐廳位於紅磡火車站旁，離開時不怕人逼人。

新年煙花推介17.Gaddi's：尖沙咀最具儀式感賞煙花地點

如果你有預算，又想找個有儀式感的地方欣賞煙花，半島酒店絕對是你的首選！特別推介法國菜Gaddi's餐廳，餐廳有長達70年的歷史，更是香港首間主理法式精緻法國菜的餐廳，設計華麗堂皇。農曆新年煙花晚宴（$2,450/位）包括波士頓龍蝦配黑松露、油封鵪鶉髀、血橙凍批等精緻美食，另設素食餐單。享用晚餐的客人可於飽覽城市天際線的露天陽台中欣賞新春煙花匯演，以璀璨煙花相伴享用免費香檳一杯。

Gaddi's

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G59號舖（地圖按此）

電話：2696 6763

在Gaddi's享受完晚餐，再到花園觀賞煙花。

新年煙花推介18.一幻拉麵：海港城秘密睇煙花地點 低至$328起享日式拉麵

要說到最抵又最近睇煙花地點，大家其實可以考慮在尖沙咀海港城地下的一幻拉麵，拉麵店內有窗邊及吧枱區域能完美欣賞到煙花。不過今年初2煙花餐的價錢尚未推出，但參考拉麵店10月1日的煙花餐，每人價錢為$328，可自選一款拉麵，享用4款前菜小食，以及飲品和甜品，價錢應該相差不遠，CP值滿高。

一幻拉麵（尖沙咀店）

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OTG59號舖 （地圖按此）

電話：3105 1199

CP值極高！（Credit：Openrice）

常見問題：

問：今期初二煙花餐廳有甚麼推介？

答：位於港麗酒店59樓的行政貴賓廊是觀賞煙花及維港天際線的絕佳地點。與此同時，供應的自助晚餐精選菜式包括波士頓龍蝦......詳情按此

問：除了餐廳，還有哪兒可欣賞煙花？

答：長達180分鐘的遊艇之旅，客人可自選典雅中式遊艇或豪華西式遊艇，可於遊艇上享用美味晚餐，並可同時享用多款飲品及精選小食.....詳情按此

