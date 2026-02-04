Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

年初二維港煙花匯演2026｜人均$360起！天星小輪／遊艇／岸上觀賞區優惠：零距離近賞煙花＋任飲酒水

2026年農曆新年煙花匯演將於大年初二（2月18日）晚上8時舉行，想避開逼爆人潮，又想舒舒服服近距離欣賞煙花？Yahoo Travel精選4大觀賞方案，由維港中央遊船、任飲酒水夜遊，到岸上零距離觀賞區一應俱全，最平每位$360起，情侶、親子都適合！

維港煙花匯演觀賞方案｜1. 天星小輪世星號 維港中央360度觀賞煙花

天星小輪「世星號」是由傳統渡輪改裝而成，客艙以郵輪式寬敞、豪華、舒適及通透視野之理念設計，設有大量玻璃窗，能一邊享用飲品，一邊欣賞窗外煙花；而船艏及船艉均為開放式露天甲板，在維港中央360度無遮擋觀賞煙花。大年初二農曆新年煙花匯演當晚每位$688，包括無酒精飲品及小食一份，晚上6點於尖沙咀天星碼頭登船，晚上9時30分落船，能避開陸地人潮。

農曆新年煙花匯演－天星小輪 世星號

價錢：$688

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

船艏及船艉均為開放式露天甲板，在維港中央360度無遮擋觀賞煙花。（圖片來源：Klook）

天星小輪「世星號」是由傳統渡輪改裝而成，客艙以郵輪式寬敞、豪華、舒適及通透視野之理念設計。（圖片來源：KKday）

維港煙花匯演觀賞方案｜2. 二人同行每位$444 任飲紅白酒及啤酒

香港永安號遊船是香港歷史悠久的老牌遊船之一，採用特大玻璃窗戶，可飽覽維港美景。2026年農曆新年煙花匯演當晚，從西灣河公眾碼頭上船，沿途可一邊欣賞維港夜景及兩岸標誌性建築，一邊無限暢飲洋酒、餐酒、啤酒、汽水，最後於維港海中心近距離欣賞煙花匯演。原價每位$538，如今KKday正進行二人同行優惠，人均只需$444。留意船上無指定座位，大家可自由選擇室內或室外座位就座，為了安全理由，17歲或以下小童必須有成人陪同出席；12歲或以下小童全程都必須穿上救生衣，才能玩得安全又盡興！

2026 農曆新年煙花匯演｜維港夜遊｜永安號

價錢：$444起

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

2026年農曆新年煙花匯演當晚，從西灣河公眾碼頭上船，沿途可一邊欣賞維港夜景及兩岸標誌性建築。（圖片來源：Klook）

香港永安號遊船是香港歷史悠久的老牌遊船之一，採用特大玻璃窗戶，可飽覽維港美景。（圖片來源：KKday）

大家可自由選擇室內或室外座位就座。（圖片來源：KKday）

維港煙花匯演觀賞方案｜3. 每位$360 金紫荊廣場海旁船上看煙花

不想花數小時出海，亦可到灣仔金紫荊廣場海旁的環保純電船上觀賞煙花，要知道發射煙火的躉船正正停泊在金紫荊廣場到香港展覽中心對出海面，既可以近距離觀賞煙火，又能隱約聽到金紫荊廣場的音樂及現場解說。此套票每位$360，包一份飲品及小食，船上備有室內全冷氣客艙以及戶外甲板，煙花匯演開始前可以舒服歎住冷氣等候！

2026年農曆新年煙花匯演－灣仔金紫荊廣場海旁船上觀賞套票

價錢：$360

按此經Klook預訂

不想花數小時出海，亦可到灣仔金紫荊廣場海旁的環保純電船上觀賞煙花。（圖片來源：Klook）

船上備有室內全冷氣客艙以及戶外甲板，煙花匯演開始前可以舒服歎住冷氣等候！（圖片來源：Klook）

維港煙花匯演觀賞方案｜4. 煙花躉船就在正前方 0至2歲小童免費

天星小輪特別開放灣仔碼頭天台海港遊候船區供市民進場，發射煙花的躉船就在正前方，配以九龍半島的壯麗景色為背景，270度無遮無擋近距離觀賞到煙花的絢麗與震撼。門票$438起，包無酒精飲品及小食一份，0至2歲小童免費，不用乘船出海即可觀賞壯麗煙花，尤其適合帶同嫩嬰同行，不過預計當晚將分階段實施封路措施，建議提早抵達灣仔碼頭附近區域。

農曆新年煙花匯演岸上觀賞區｜尖沙咀天星碼頭／灣仔碼頭天台海港遊候船區

價錢：$438起

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

天星小輪特別開放灣仔碼頭天台海港遊候船區供市民進場，發射煙花的躉船就在正前方。（圖片來源：KKday）

配以九龍半島的壯麗景色為背景，270度無遮無擋近距離觀賞到煙花的絢麗與震撼。（圖片來源：KKday）

