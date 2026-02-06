年初二維港煙花匯演2026｜柏寧酒店空中花園派對優惠每位$525！28樓俯瞰精彩煙花、1小時酒水暢飲連小食

【Now Sports】洛杉磯快艇教練魯爾承認，蘇百治在季中市場截止日被交易出去，令很多人都忍不住哭了。蘇百治（Ivica Zubac）自2016年透過選秀加入NBA後，一直都留在洛杉磯，頭3年在湖人，及後長達7年都效力快艇。如今被交易至印第安納溜馬，魯爾說：「我是一路看著他長大的人，所以這種感覺太難受了，昨天隊內很多人都哭了，無比煎熬的一天。」據說蘇百治近期還因兒子出生而請假陪產，卻在這種時刻得知被交易，所以老將巴頓對於快艇的處理方法有點不滿：「感覺有點糟，蘇百治被送走是完全沒有預料到的，他對這支球隊意義重大。我知道管理階層做了一次很艱難的決定，但他的小孩剛出生，我無法想像他的處境，昨天我們稍微聊了一下，真的非常困難。」快艇連續送走夏登和蘇百治，但周五仍在李安納攻入31分下返回勝軌，以114:111贈給主場的薩克拉門托帝王11連敗，而兩名新兵戴利亞斯加蘭和馬夫連仍未可以候命。

now.com 體育 ・ 23 小時前