消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
年初二維港煙花匯演2026｜柏寧酒店空中花園派對優惠每位$525！28樓俯瞰精彩煙花、1小時酒水暢飲連小食
踏入丙午馬年，一如既往大年初二將舉行農曆新年維港煙花匯演，想在視野一流的地方觀賞維港絢麗煙花，可以選擇銅鑼灣的柏寧酒店的空中花園派對，優惠價每位只需$525，盡享180度全海景，同時可盡情享受美酒佳餚，1小時派對期間無限暢飲汽水、啤酒和紅白酒，以及享用美味小食，加上精彩的煙花表演，肯定會是個難忘的晚上！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
優惠價每位$525、1小時酒水無限暢飲
大年初二日間去拜年，夜晚可以與親朋好友一同欣賞煙花匯演。想找一個方便又不擠逼的地方，不妨考慮銅鑼灣柏寧酒店Harbour & Windsor及28樓的天台花園的煙花派對，在銅鑼灣中心地帶就能觀賞到一覽無遺維港夜景及海面盛放的煙花，簡直是最佳位置！每人$525即可於晚上7時30分入場，1小時無限暢飲啤酒、紅白酒及汽水，還提供各款美味小食，直到國慶煙花匯演完結為止。
柏寧酒店空中花園煙花派對
早鳥價：$525／位
（原價$550）
時間：晚上7時30分至8時30分（煙花表演時間為晚上8時）
香港柏寧酒店
地址：香港銅鑼灣告士打道310號28樓（地圖按此）
交通方式：港鐵銅鑼灣站E出口，步行約3分鐘。
更多相關文章：
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學
其他人也在看
大廈管理投訴增 麥美娟：將修例改革樓宇管理
民政總署過去5年共接獲約1630宗有關大廈管理的投訴。民政及青年事務局長麥美娟今日(8日)出席電台節目時表示，投訴數字有上升，主要因為市民對大廈管理的認知及關心多了，亦知道投訴有門。她續指，民政事務總署以往在編制上主要擔當支援角色，處理投訴時最大的困難是法例上可以行使的權力不多，局方明日(9日)會在立法會提出進一步修訂《建築物管理條例》，深化改革樓宇管理工作，包括修改主管當局的權力，以及改革法團會議、業主授權票制度及大型維修工程項目採購的程序等。
古天樂情人節出專輯，也許是浪漫情人節禮物之一！《男朋友》、《天命最高》，雙封面限量CD、黑膠上架
情人節禮物未有頭緒的話，古天樂來給大家一個情人節驚喜，就是要來推出首張精選專輯，集合25年經典作品，有近期大熱的《天命最高》，亦有經典的《男朋友》、《今期流行》、《Mr. Cool》等。專輯更有兩封面設計，會推出CD以及黑膠，限量發售，也許是古生給大家最浪漫的情人節禮物吧！
渣打藝趣嘉年華「夜光巡遊」 巨型燈籠偶巡遊銅鑼灣 市民近距離觀賞本地藝術家工藝｜圖輯｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】渣打藝趣嘉年華今（7 日）在銅鑼灣利園區舉行，重頭戲為晚上8時「夜光巡遊」，展出由本地藝術家精心製作的21件藝術作品，包括《木偶奇遇記》主角皮諾丘、老木匠、狐狸、大鯨魚等巨型燈籠偶將栩栩如生地與觀眾見面。
買6件Haagen Dazs雪糕批/迷你杯 送你金莎/丹麥藍罐曲奇/安記鮑魚麵禮盒
由即日起至2月9日，去7-11買Haagen Dazs 雪糕批/迷你杯(不包括日本版)6件，即送金莎金鑽禮盒24粒裝或丹麥藍罐曲奇681克或安記溏心鮑鮑魚麵/蟹皇溏心鮑拌麵禮盒1盒，買雪糕仲可以帶埋禮盒返屋企！
關西人氣溫泉景點10選～大阪、京都周邊的飯店也推薦給你
到日本泡溫泉可是許多觀光客的熱愛行程之一，尤其是到擁有許多人氣景點的大阪、京都關西地區，如果可以稍微排個近郊行程的話，更可以享受到多種特色溫泉！到關西泡好湯、欣賞迷人風景，再到附近景點、古蹟走走，實在是一大享受～那麼，在哪裡可以找到這些溫泉地呢？快來看看LIVE JAPAN的介紹吧！ TOP照片：PIXTA
唱錢 ｜ 森美慘被連環KO冇晒符 「曾比特好友」劉漢盛參加《唱錢》彌補多年遺憾
今集繼續有超強素人登場，包括「喪笑Gen Z」黃可泳、「Perfect Pitch」雷樂韻Melody，及「曾比特戰友」劉漢盛。
快手涉黃｜平台充斥大量情色內容 遭罰1.19億人幣 快手：誠懇接受 堅決整改
快手 （1024.HK） 因早前被指平台直播間出現大量色情低俗內容，遭網信部門罰款1.191億元人民幣。對此，快手表示誠懇接受，堅決整改，又指由於公司技術管理原因，緊急處置不及時，導致平台出現大量色情低俗內容，造成惡劣影響，深感自責、深感抱歉。
【屈臣氏】全場無門檻88折+送高達$200優惠券
屈臣氏今個星期六（2月7日）進行易賞錢會員限時驚喜，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「12OFF」）！
香港機場快綫優惠︱小童免費、樂悠咭半價！指定地點玩遊戲贏首爾機票
往返機場最舒適又快捷的方法，一定是選坐機場快綫（機鐵）。Yahoo Travel為大家搜羅了最新的機場快綫車票優惠，無論是香港、九龍或青衣，都可以更優惠價錢輕鬆出發！
蘇百治落「艇」 魯爾：隊內很多人哭了
【Now Sports】洛杉磯快艇教練魯爾承認，蘇百治在季中市場截止日被交易出去，令很多人都忍不住哭了。蘇百治（Ivica Zubac）自2016年透過選秀加入NBA後，一直都留在洛杉磯，頭3年在湖人，及後長達7年都效力快艇。如今被交易至印第安納溜馬，魯爾說：「我是一路看著他長大的人，所以這種感覺太難受了，昨天隊內很多人都哭了，無比煎熬的一天。」據說蘇百治近期還因兒子出生而請假陪產，卻在這種時刻得知被交易，所以老將巴頓對於快艇的處理方法有點不滿：「感覺有點糟，蘇百治被送走是完全沒有預料到的，他對這支球隊意義重大。我知道管理階層做了一次很艱難的決定，但他的小孩剛出生，我無法想像他的處境，昨天我們稍微聊了一下，真的非常困難。」快艇連續送走夏登和蘇百治，但周五仍在李安納攻入31分下返回勝軌，以114:111贈給主場的薩克拉門托帝王11連敗，而兩名新兵戴利亞斯加蘭和馬夫連仍未可以候命。
《夜王》世界首映｜Sammi酒店拍戲「大開眼界」 子華誓要「開大」： 我而家充滿信心
《夜王》昨晚（5號）舉行世界首映禮。安樂影片有限公司總裁兼《夜王》監製江志強、銀河娛樂集團主席呂耀東，聯同導演吳煒倫以及主角黃子華、鄭秀文、王丹妮、廖子妤、謝君豪、盧鎮業出席典禮，並與在場觀眾分享拍攝趣事，陣容鼎盛，星光熠熠。
核武管控條約到期 華府籲美俄中三方會談制定新協議
（法新社日內瓦6日電） 在華盛頓與莫斯科這兩個全球最大核武強權間的最後一項約束條約到期後，美國今天呼籲舉行美俄中三方會談，以制定新核武管控條約。美國負責武器管制與國際安全事務的國務次卿狄南諾（Thomas DiNanno）在日內瓦裁減軍備會議（Conference on Disarmament）指出：「俄羅斯接連違約、全球核武庫存增加，加上新戰略武器裁減條約（New START）在設計與執行上的缺陷，使得美國有明確的必要性，要求建立一個能應對當前威脅、而非過去時代威脅的新架構。」
蔡若蓮：以不同方式推動學生透過運動認識中華文化
【Now新聞台】教育局局長蔡若蓮出席全港學界武術比賽致辭稱，局方鼓勵學生每天最少進行60分鐘中等至劇烈程度的體能運動，亦會以不同方式推動學生透過運動認識中華文化。 教育局局長蔡若蓮：「教育局也非常重視中華文化傳承，特別在體育課程中加入舞龍、舞獅、武術、足毽、民族舞蹈等元素，讓同學在課堂內外也有機會體驗各類傳統體育項目，欣賞及認識中華文化。而為了支援教學，我們都舉辦老師的培訓工作坊，製作包括武術與中華文化在內的教學資源，又善用科技邀請不同持份者，如何通過AI(人工智能)學習詠春套路。」#要聞
【Aeon】買禮券每滿$1000 即可送$50現金券（即日起至16/02）
由即日起至2月16日，凡於AEON購買AEON 購物禮券，每滿$1000即可獲贈$50現金券1張；滿$2000可獲贈$50現金券2張，如此類推，多買多送！
大掃除用品2026｜30款DAISO大掃除好物推薦 $12入手浴室/廚房/客廳清潔神器
每到歲末年初或換季時，家裡總需要來一場大掃除。想要省時省力又能保持環境清潔，選對工具非常重要！日本生活品牌 DAISO 不僅商品種類齊全，還有許多高效又貼心設計的清潔用品，讓你輕鬆搞定浴室、廚房、客廳甚至衣物上的頑固污漬！以下整理出一系列必買大掃除好物，讓打掃變得更輕鬆、更有效率！
【惠康】門市網店全場高達88折（07/02-08/02）
惠康今個週末進行堅好運大「折」日，於2月7及8日一連2天，惠康門市及網店享高達88折，折扣無上限！
澳門金光飛航船票限時優惠｜激抵價$1張！另有2人同行優惠：單程低至$140兼送上網SIM卡
打算過大海到澳門玩的朋友請留意！澳門金光飛航經常都會在各大優惠平台推出船票優惠，交通慳返一筆，便可以留返更多彈藥吃喝玩樂。Yahoo Travel為大家搜羅最新的金光飛航船票優惠，部份更額外加送上網卡，絕對是來往港澳的至抵選擇。
10個從東京也能看見富士山的拍照景點！攝影愛好者必收
位於靜岡與山梨兩縣交界處的富士山有海拔3776公尺高，以日本第一高峰及最具代表性聞名日本國內外，大部份人都以為需要親自到富士山周邊才能看見富士山，但是其實在東京也是能看見富士山的！這次就要介紹10個擁有美麗富士山景致的東京攝影點，包含高層大廈、機場、公園等等，到東京玩時若是有幸遇上好天氣，不妨就到這些地方走走，將富士山雄偉又壯麗的身姿用相機及自己的雙眼好好捕捉！
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...