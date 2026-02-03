市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
年初二維港煙花匯演2026｜豪華遊艇拼團限時優惠每位$988起！包豐富晚餐／小食＋無限任飲啤酒＋壓軸抽獎
農曆新年將至，大年初二將舉行煙花匯演，想近距離觀賞絢麗煙花，不妨坐船出海，在維港海中心欣賞這個視覺盛宴。Klook及KKday現正推出低至9折的豪華遊艇拼團限時優惠，可選西式或中式遊艇，包晚餐、精選小食、無限啤酒及汽水，還有獨立管家服務及壓軸抽獎，折後每位$988起，熱鬧迎接馬年的到來！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
360度沉浸式睇煙花 包晚餐／小食＋任飲啤酒＋壓軸抽獎
2026年2月18日大年初二將舉行維港煙花匯演，若想以最震撼的角度欣賞煙花，坐船出海絕對是不二之選。Yahoo Travel推介奢華遊艇拼團之旅，可選頂層設360度全景露天飛橋甲板及配備豪華舒適梳化的豪華西式遊艇，又或艙內天花至地板均採用木質裝潢的典雅中式遊艇，兩者都會駛入維港海域，先來個維港游，欣賞沿途夜景及打卡地標如中環摩天輪、K11 MUSEA、星光大道等，並停泊在最佳觀賞位置，能舒舒服服欣賞360度煙花匯演，不用跟別人迫，又有專屬管家為你服務，例如引導你上甲板，又或幫忙影相留念等，以豪華的方式迎接馬年的來臨！
限時優惠低至9折 每位$988起
Klook及KKday現正推出低至9折的限時優惠，西式遊艇每位$1,339起、中式遊艇每位$988起，包豐盛晚餐包括炭燒BBQ豬肋骨、紅酒慢燉牛肉、蟹肉他他酥盒，有齊前菜、小食、主食及甜品，還可無限任飲啤酒、汽水及熱茶等，最後有壓軸紅包抽獎活動，由下午6時從中環10號碼頭登船開始，玩到晚上9時在油麻地避風塘五號梯台落船，全程180分鐘，見證一場壯麗的煙花盛宴！
KKday【2026年初二賀歲煙花秀】璀璨之夜啓航
價錢：西式遊艇每位$1,339（
原價$1,488）；中式遊艇每位$988（ 原價$1,088）
日期及時間：2026年2月18日下午6時登船、晚上9時落船
Klook【2026年初二賀歲煙花秀】璀璨之夜啓航
價錢：西式遊艇每位$1,339（
原價$1,488）
日期及時間：2026年2月18日下午6時登船、晚上9時落船
Klook 2026農曆新年煙花匯演【含精選水果和甜品＋無限飲品小食】
價錢：西式遊艇每位$1,313；中式遊艇每位$1,000
日期及時間：2026年2月18日下午6時登船、晚上8時30分落船
更多相關文章：
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學
其他人也在看
萬人迷賺到盡 ｜碧咸新搞作 染指親筆簽名足球卡生意
碧咸生意多多，近日又多一項搞簽名足球卡。
2026情人節買花攻略：別只懂紅玫瑰，「碎冰藍玫瑰」藏在花瓣裡的「星辰大海」花語超浪漫
2026 年情人節要來了，你還在考慮送傳統的紅玫瑰嗎？今年花藝界的搜尋熱搜關鍵字已由「經典紅」轉向更具層次感的「高級藍」。其中，「碎冰藍玫瑰」（Ice Blue Roses） 以其清冷優雅的姿態脫穎而出，成為 2026 年最具品味的告白首選。
私隱署去年接246宗資料外洩 有保安公司將終止僱傭通知發送群組 「起底」個案大減｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】個人資料私隱專員公署今（3 日）發表2025年工作報告，去年共接獲4228宗投訴個案，按年增加約23%，當中9成是投訴私營機構或個別人；去年資料外洩事故通報為246宗，按年增加21%，當中三成個案來自學校及非牟利機構，成因方面涉及黑客入侵約 33% ，數字按年上升三成。至於非法「起底」情況，公署形容大為改善，2025年經公署網上巡查發現的「起底」個案為9宗，較2022年的1134宗大跌超過99%。
自助餐買一送一優惠｜富麗敦海洋公園酒店豐盛季饗自助餐 人均$383起食香煎鵝肝/香烤羊鞍/蟹黃鮑魚海鮮粥
踏入豐盛新歲絕對需要大快朵頤！香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出的「豐盛季饗自助餐」絕對是首選，邊吃邊感受海邊酒店的愜意氛圍，加上買一送一優惠，自助午餐人均$383起、自助晚餐低至$503起，即可享受一系列驚喜美食，包括慢烤美國頂級和牛肩胛肉、香煎鵝肝，以及每日即煮蟹黃鮑魚海鮮粥等，2月3日中午十二點，立即上KKday入手優惠，農曆新年齊齊嘆美食嘆過夠本！
「人間Tiffany」是宋雨琦！官宣成為Tiffany品牌大使，同款首飾美到窒息
宋雨琦近日正式成為Tiffany & Co.大中華區品牌大使。這位在音樂與時尚領域都充滿獨特魅力的偶像，在全新的品牌形象照中，完美演繹了Tiffany標誌性的HardWear系列珠寶，氣場十足！
【壽司郎】食欲新春 蟹三味 $39（03/02起）
壽司郎2月3日起推出【食欲新春】，各款壽司、副餐盛大登場！新品包括蟹三味(水煮・生・蟹肉拌蟹膏) $39、北海道產特大帆立貝 $29、炙燒焦糖鵝肝 $17、黃金組合海苔包 $22、鹿兒島產間八 $22、棉花糖朱古力慕絲蛋糕 $22！
【UNIQLO】優惠專區新春精選推薦 HEATTECH圍巾、手套 $59
Uniqlo優惠專區今期帶來新春精選推薦，包括HEATTECH 羅紋帽 $39、HEATTECH 圍巾/手套 $59、男女通用Milano 羅紋恤衫領針織外套 $149，以及男裝 BLOCKTECH 連帽外套減至 $299！
中環網紅法餐疑爆食物中毒！4食客食生蠔沙律後屙嘔發燒 食安中心教路食蠔四大貼士
平時鍾意去蘭桂坊飲兩杯、食餐精緻Dining的朋友要留意！原本是不少人慶祝生日、打卡的熱門餐廳 L'Amour，近日竟然爆出食物中毒個案。根據衞生防護中心資料，兩組食客在這間主打法日Fusion菜的名店食完飯後，竟然出現嘔吐、腹瀉等病徵。目前衞生防護中心及食物安全中心仍繼續調查，文末更有食安中心給市民四招安全食蠔。
寵物友善食肆｜政府擬修例放寬狗隻入餐廳！首階段1000名額年中批出 惟3類食肆禁申請+違規罰$1萬
各位狗奴留意，以後帶主子出街食飯，終於不用只坐露天位捱熱捱凍？政府宣佈計劃修訂《食物業條例》，放寬食肆申請牌照容許狗隻進入，預計最快今年年中就會批出首輪申請！ 不過，並非所有餐廳都歡迎狗狗，新例下有嚴格規管，包括火鍋店等3類食肆將被禁止申請。即睇「寵物友善食肆」新措施詳情及狗主必知罰則！
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
2026葛萊美最佳新人Olivia Dean是誰？從倫敦街頭到國際舞台，一聽就愛上的「老靈魂」嗓音
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年奪新人獎的Olivia Dean，是一位憑着〈Man I Need〉、〈So Easy (To Fall in Love)〉爆紅的英國R&B歌手。26歲之齡便以優雅的靈魂樂唱腔結合現代曲風，唱出「老靈魂」復古音樂，並成功令她奪得首座葛萊美獎。
東坡肉食譜｜東坡肉做法
今次用高壓煲烹調東坡肉，無高壓煲無問題，只係時間要預長啲，實際時間要靠自己測試。高壓我用咗25分鐘，之後用餘溫焗住東坡肉，臨食再用DIY功能100度炆煮20分鐘，出來效果，豬皮入口即溶，口感唔錯。大家有冇follow 埋文迪IG，裏面有好多食譜?，睇啱邊碟餸就㩒入，就有機會睇到食譜，我覺得幾方便?。 https://instagram.com/mandykitchen1121
砧板清潔│清洗保養砧板大法 不可用洗潔精！徹底清潔只需兩樣食材？
會煮飯自不然要用砧板，一般人平日切完食材都只是沖沖水，又或者隨便用少許洗潔精洗兩洗便算，但用洗潔精去洗木砧板不但不能完全清潔到，反而會縮短木砧板的壽命。所以不同材質的砧板也要有不同的清洗方式，即睇如何洗砧板最有效：
深圳寶安京基華邑酒店53折優惠｜2大2小包早餐人均$253！主打現代東方美學／高層室內游泳池／鄰近歡樂港灣、壹方城
洲際集團旗下的深圳寶安京基華邑酒店，是大灣區首家華邑酒店，以嶺南宗祠建築作設計，主打現代「東方美學」，加上鄰近壹方城、前海HOP天地購物中心、灣區之眼等景點，前往鄰近地鐵1號線固戍站只需7分鐘車程，方便一眾旅客出入！
「V姐」鄭秀文率領15性感囡囡重錄新版《星秀傳說》 阿卵Dee哥Rap擔當｜有片
天后鄭秀文（Sammi）日前為賀歲片《夜王》，率領王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、楊偉倫（阿卵）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、譚旻萱（Mandy）、李芯駖（Sumling）、林熙彤（Hazel）、鄧麗英（麗英）、蔡蕙琪（Kay）、趙君瑜（Angelina）、王紫影（Shadow）、馮靖茵（Baby梓）、黎紀君（Christy）、周芷慧（Aggie）、余樂澄（Monique）和原創音樂廖穎琛（Iris）等17位電影主創，重新走入錄音室，為Sammi 經典快歌《星秀傳說》 重新錄音兼拍MV，眾女星性感亮相，在布置了Mirror Ball、搖晃大量彩色射燈的Disco狂舞，Hot爆！
不再擔心跟飯店人員雞同鴨講！日本旅遊好用日語-住宿篇
大家到日本玩的時候除了搜尋名勝景點之外，住宿也是許多人注重的地方之一。日本身為一個觀光大國，飯店、旅館等住宿設施四處林立，有些不但設置了豐富的設施項目，再加上日本特有的細心服務，讓人在結束一天行程後回到住宿地點能夠好好放鬆身心。這回將要簡單介紹日本飯店的幾種類型，以及住宿時的幾項須知及實用日文詞語會話教學，只要掌握好這些重點下次在飯店裡遇到問題都不用怕了！
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？