黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
初代 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
Apple 的 Find My 仍是目前最好用的尋物網路。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
隨住 AirTag 2 正式登場，而家正正係趁清貨入手初代 AirTag 嘅好時機。呢款追蹤器同新款喺實際功能上分別唔算太大，又喺 Amazon 做緊歷史低價優惠。四隻裝同單隻裝分別跌到 US$64 和 US$17，換算後約合 HK$500 同 HK$130，性價比相當吸引。
AirTag 四隻裝
Amazon 特價 US$64（約 HK$500，需集運）｜原價
US$99
AirTag 單隻裝
Amazon 特價 US$17（約 HK$130，需集運）｜原價
US$29
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
雖然喺 Google 推動之下，Android 陣營近年亦有唔少品牌推出物品追蹤器，但以現階段整體體驗嚟講，配合 Find My 網絡嘅 AirTag 依然好可能係市面上最好用嘅選擇之一。再加上 iOS 17.5 加入全新反追蹤功能之後，用家喺個人安全保障方面亦進一步提升。
👉 Apple AirTag 行李位置分享教學，國泰、中華航空，聯航、Delta、紐西蘭航空等已經支援
AirTag 四隻裝
Amazon 特價 US$64（約 HK$500，需集運）｜原價
US$99
Apple 香港售價 HK$799
AirTag 單隻裝
Amazon 特價 US$17（約 HK$130，需集運）｜原價
US$29
Apple 香港售價 HK$239
更多優惠：
👉 Samsung P9 Express 512GB 近歷史低價，HK$620 入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
👉 AirPods 4 降噪版近期好價，HK$770 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
👉 Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
一國兩制香港國安白皮書｜籲健全反「長臂管轄」制度防外部勢力 重視航運、海外利益等安全｜Yahoo
國務院新聞辦公室今日（10 日）發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，除了回顧了香港和中央維護國家安全的歷史以外，也有部份段落對未來作出展望和建議。其中，白皮書指出既要「發展」，亦要「安全」，並指出未來要更加重視金融、航運、貿易以及海外利益保護等非傳統領域的安全。
國務院發布《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書 稱維護國安「只有進行時，沒有完成時」｜Yahoo
「黎智英案」判刑後翌日，《新華社》今早（2 月 10 日）報道，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。白皮書強調，進入新時代，以習近平為核心的黨中央，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，強調維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。面對香港局勢動蕩變化，中央政府堅持總體國家安全觀，除依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，亦制定實施香港特區維護國家安全法，落實「愛國者治港」原則，支持香港特區切實履行維護國家安全的憲制責任，香港進入從由亂到治走向由治及興的新階段。
有片．李家超行會前見記者(一)｜全力支持及履行《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》
【Now新聞台】行政長官李家超行會前見記者，他對國新辦發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書表示十分歡迎，形容意義重大、正合其時，強調特區政府會全力支持並履行白皮書的內容和要求。李家超指出，作為特區首長及「當家人」，將領導和統籌特區行政、立法、司法機關，貫徹履行維護國家安全的責任。 他提到白皮書從五方面，系統闡述了香港維護國家安全方面的鬥爭從未停止，包括中央政府對香港有關國家安全事務負有根本責任；香港特區切實履行維護國家安全的憲制責任；香港實現由亂到治，走向由治及興，並闡明中央對香港特區以高水平安全，護航一國兩制事業高質量發展必須把握的實踐要求。李家超指，白皮書對香港特區至為重要，給其帶來三點重要領會，包括香港維護國家安全的鬥爭從未停止，必須時刻警惕；維護國家安全是中央事權，特區支持並感謝中央國家層面制定《香港國安法》，特區要認真及履行維護國家安全的憲制責任；要以高水平安全護航一國兩制事業高質量發展，實踐白皮書的要求。#要聞
郭少芸北上4年感悟「香港步伐慢慢掉隊」 網民唔客氣︰香港藝人都掉隊
唔少藝人北上發展事業之外，直情連生活重心都轉到內地。57歲嘅郭少芸曾經係「TVB御用潑婦」，近年工作由演戲轉到內地直播帶貨等方向
據報比特幣交易所Crypto.com聯席創辦人購入AI.com網域名稱 作價7,000萬美元
英國《金融時報》報道，比特幣交易所Crypto.com聯席創辦人兼行政總裁Kris Marszalek以7,000萬美元購入AI.com網域名稱。 報道指，交易由GetYourDomain.com總監Larry Fischer促成，並使用加密貨幣完成。 Marszalek計劃在美式足球超級碗廣告中首度亮相該網站，並將AI.com定位為面向消費者的個人AI代理。公司曾以7億美元簽訂為期數十年的洛杉磯大型體育場冠名權合約。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
Yahoo Best Brand Awards 2025｜香港快運HK Express獲「最佳數碼營銷航空品牌大獎」 安全為本配合升級數碼化體驗 高性價比出行亦是安心選擇
旅遊需求去年全面復甦，航空品牌的競爭早已不止於票價與航點選擇，更延伸至旅客在整個旅程中，能否獲得穩定可靠的保障、清晰透明的資訊，以及更流暢的數碼體驗。 於今屆「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」中，香港快運(HK Express)榮獲「最佳數碼營銷航空品牌大獎」，正正肯定品牌在數碼溝通、內容策略及市場互動方面的表現，並成功以「高性價比出行」結合「世界級安全保障」，建立更貼近旅客生活節奏的航空體驗。
黎智英案判刑｜李家超：重判廿年彰顯法治，大快人心｜Yahoo
壹傳媒創辦人，78 歲的黎智英因為 2 項「串謀勾結外國勢力」及 1 項「串謀發布煽動刊物罪」，今（2 月 9 日）被高等法院判監 20 年，其餘 8 名被告則被判監禁 6 年 3 個月至 10 年不等。《蘋果日報》三間相關公司各被判罰款 3,004,500 港元。港府下午 1 時 20 分發稿，引述行政長官李家超指，「黎智英罪行滔天，惡貫滿盈，被重判入獄 20 年，彰顯法治，伸張正義，大快人心。」
BNO︱英擴大移民簽證資格 持有人回歸前未成年子女准獨立申請 中方：政治操弄 其心可誅︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英今早被判刑20年，數小時後，英國即擴大BNO簽證資格。英國《衛報》今午報道，內政部發言人確認，BNO持有人1997年回歸前未滿18歲的子女，現合資格獨立申請BNO簽證，亦無須依附父母。今次擴大計劃後，內政部料未來五年將有2.6萬人抵英。
【麥當勞】100分加$388換香港麥當勞50週年版大富翁
為慶祝農曆新年，麥當勞首度推出「Monopoly大富翁 香港麥當勞50週年版」，2月10日上午11時起經麥當勞App進入指定網站，用100分加$388即可換購麥當勞50週年版大富翁+2張$20美食禮券！
AirPods Pro 傳加鏡頭「識睇周圍」！支援手勢識別、空間音訊、視覺智能仲唔加價？
爆料人 Kosutami 發文指，下一代 AirPods Pro「識睇周圍」，推測透過耳機內置紅外線感測器實現，帶來視覺智能（Visual Intelligence）、手勢控制及更強空間音訊體驗等可能性。而且佢表示「售價維持不變」，亦有說法指新品或成為 AirPods Pro 3 之上更高階嘅新系列。
iPhone 17e 快登場：US$599 唔加價，補回 MagSafe + 升級 A19，入門 iPhone 終於「抵返」？
iPhone 17e 最新傳聞指 Apple 將維持 US$599 售價不變，加入 A19 晶片同 MagSafe，並改用最新自家行動網絡與無線連接晶片。若屬實，將以「同價更多功能」吸引想買平價 iPhone 嘅用家。
Rosé Levi’s廣告「背影」視角太吸引！Super Bowl超級碗首發片段，鎖定野玫瑰同款牛仔褲
BLACKPINK四閨女輪流發布新動向，Lisa擔任Shiseido代言、Jisoo又加持Pokémon，Rosé就來亮相Levi’s廣告，並在歐美娛樂音樂盛會超級碗Super Bowl首度播出。Levi’s宣傳大片以「背影」視角，拍著Rosé背影，並訴說原創背後的傳奇故事。
Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）
生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。
「SQUARE ENIX FEBRUARY SALE」開催中！「靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議」可以銅板價遊玩
SQUARE ENIX現正於PlayStation Store、Nintendo eShop、My Ninte []
《港樓》灣仔囍滙一房1,030萬連約沽 投資客料享3.3厘租金回報
中原地產灣仔尚翹峰分行分區營業經理周世康表示，分行新近促成灣仔囍滙買賣成交，單位為1座低層J室，實用面積461平方呎，一房間隔，向西望市景，最終連約以1,030萬元成交，折合實用呎價22,343元。 據了解，新買家為投資客，心儀囍滙鄰近港鐵灣仔站，地理位置極佳，且租賃需求強勁，回報有保證，故決定入市作收租用途。按市值租金約2.8萬元計，買家可享約3.3厘租金回報。原業主則於2013年以868萬元購入單位，持貨約12年，是次轉手賬面獲利162萬元，單位升值18.7%。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
《仁王3》總監坦承受《P的謊言》啟發！借鑑其獨特戰鬥與BOSS設計
Team Ninja 最新高難度動作遊戲《仁王3》已經正式在日前推出，吸引許多玩家挑戰，遊戲總監藤田雅樹在受訪時透露，開發團隊在製作過程中，從韓國 Neowiz 工作室推出的類魂系作品《P的謊言》（Lies of P）中獲得了許多的靈感。
比利時女子桌球公開賽｜吳安儀奪個人第23個排名賽冠軍 認為是對自己的肯定
【Now新聞台】香港桌球手吳安儀於比利時女子桌球公開賽，擊敗泰國的諾查勒，贏得個人第23個排名賽冠軍。她指這個冠軍是對自己的肯定。 香港桌球手吳安儀：「今年其實自己都入了幾次排名賽決賽，但發揮都不太理想，所以今次終於可以捧盃，我自己覺得對自己是一個肯定。明天我會先飛回英國，因為我還有世界公開賽外圍賽要出戰，我會打2月10日英國時間下午二時半會鬥冰咸，打完這個比賽才會回香港，所以希望大家繼續跟我打氣。」#要聞
黎智英案判刑｜無國界記者：勿讓黎死於獄中重蹈劉曉波覆轍 保護記者委員會：對香港新聞自由「最後一擊」｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁，無國界記者（RSF）發表聲明，對於黎智英被判處重刑感到憤慨，形容判決凸顯香港新聞自由的徹底崩潰，亦反映當局對新聞獨立的蔑視。
情人節2026｜深圳情人節好去處9選：粉紅色商業街、IP主題店打卡、摩天輪睇日落、夜市掃街
2026年的情人節將至，想同另一半過一個有新鮮感又不老套的節日？深圳近年多個全新打卡熱點陸續登場，無論是坐摩天輪觀看日落、逛粉紅色商業街、打卡IP主題店，還是文青最愛的藝術園區、靚景海濱棧道或是夜市掃街，都可以輕鬆安排1日或2日浪漫行程。今次就為大家精選深圳9大深圳情人節好去處，涵蓋寶安區、南山區、福田區、龍崗區、鹽田區的，未想到情侶節拍拖好去處的話，不妨參考下！
【麥當勞】上水廣場店 購買食品滿$30送中汽水（即日起至08/03）
新店用手機出示優惠券，仲有2大優惠