初代 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

【Now新聞台】行政長官李家超行會前見記者，他對國新辦發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書表示十分歡迎，形容意義重大、正合其時，強調特區政府會全力支持並履行白皮書的內容和要求。李家超指出，作為特區首長及「當家人」，將領導和統籌特區行政、立法、司法機關，貫徹履行維護國家安全的責任。 他提到白皮書從五方面，系統闡述了香港維護國家安全方面的鬥爭從未停止，包括中央政府對香港有關國家安全事務負有根本責任；香港特區切實履行維護國家安全的憲制責任；香港實現由亂到治，走向由治及興，並闡明中央對香港特區以高水平安全，護航一國兩制事業高質量發展必須把握的實踐要求。李家超指，白皮書對香港特區至為重要，給其帶來三點重要領會，包括香港維護國家安全的鬥爭從未停止，必須時刻警惕；維護國家安全是中央事權，特區支持並感謝中央國家層面制定《香港國安法》，特區要認真及履行維護國家安全的憲制責任；要以高水平安全護航一國兩制事業高質量發展，實踐白皮書的要求。#要聞

now.com 新聞 ・ 23 小時前