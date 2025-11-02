初步選址北都建劍擊體育館 當局正進行前期研究

【on.cc東網專訊】港府於2024年曾表示，有意興建一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，當時有指當局打算將土瓜灣體育館改建成劍擊體育館，惟選址一直未確定。而今日（2日）文化體育及旅遊局局長羅淑佩於電視節目上表示，現時當局初步傾向選址北部都會區，並已覓得適合興建的土地，正為此進行前期研究。

羅表示，不打算為劍擊體育館另覓臨時場地，短期內以啟德體藝館舉辦劍擊賽事，因體藝館的設計適合用作劍擊比賽，同時香港體育學院會再改裝多半層至一層用作劍擊訓練。興建劍擊體育館方面，因本港土地供將集中在北都，包括住宅、商廈、創科以至文體旅建設項目都會在該區落戶，因此初步傾向於北都選址，同時已覓得一片土地適合興建劍擊體育館，當局正為該選址進行前期研究，並希望在其任內能為項目爭取到撥款。

而啟德體育園明年主場館的訂場情況，羅形容已經排得很密，當局亦已正審視2027年的訂場申請，期望訂場會愈來愈多，而來年是世界盃決賽年，有曾在香港成功舉辦足球比賽的主辦機構，有意想與當局商討來年夏天來港舉辦球賽。羅又指，香港大球場過去大半年無丟空，會考慮將球場草地分間出租舉辦活動，同時部分偏遠廂房則考慮用作體育總會辦公室。

