別再挑戰！任天堂打擊盜版再傳捷報，改機Switch賣家賠償200萬美元

任天堂（Nintendo）一直以來對於盜版遊戲、模擬器等未經授權的內容，態度永遠都是零容忍，東半球最強法務團隊更是經常展開打擊行動。而最近，又有一起案件以巨額罰款告一段落。一名販售改機版 Switch 主機和盜版遊戲卡的商家，在與任天堂達成和解後，要付出高達 200 萬美元（約新台幣 6,058 萬）的賠償金。

根據法院文件顯示，任天堂是在 2024 年 7 月提起訴訟。被告名叫 Ryan Daly，曾經營一家名為「Modded Hardware」的商店，任天堂表示在訴訟前，他們就要求過對方停止販售非法改裝後的主機，以及 M.I.G. 燒錄卡。雖然 Ryan Daly 剛開始同意停止販售，但任天堂事後卻發現對方根本沒有停止，依然繼續銷售，最終才會決定採取法律行動。

在訴訟進行 1 年多後，雙方也達成和解，Daly 同意向任天堂付出高達 200 萬美元的賠償金。任天堂也要求對方永遠不能銷售或是宣傳任何改裝後的主機，即便是幫其他人改裝也不行。

過去幾年，任天堂打擊盜版與模擬器的力道可以說越來越大，就連玩家圈知名的 Switch 模擬器 Yuzu，開發商雖然曾經多次表明沒有侵犯任天堂版權，也不怕對方提告，卻仍然在 2024 年時因侵權問題被任天堂提起訴訟，最終雙方也是達成和解，需要支付給任天堂 240 萬美元，網站和社群的所有內容都被下架。今年則是 7 月，Switch 最大型的盜版遊戲 ROM 網站 Nsw2u 遭到抄家，原本的網址直接被 FBI 控制。

