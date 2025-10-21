別再無聲吶喊！《寶可夢》「角色是否該加入配音」引論戰

隨著第九世代《寶可夢 朱／紫》的篇章已經告一段落，加上近期各種網路上的爆料消息，玩家社群對於即將到來的第十世代抱有非常高的期待，其中《寶可夢》「角色是否應該有全語音」的話題，也在最近引爆了大量粉絲的激烈論戰。

遊戲中有許多演唱過場，也都沒有人聲。（圖源：寶可夢 劍／盾）

許多玩家認為，寶可夢遊戲的核心玩法雖然經典，但在角色呈現上卻太過時。尤其在最新作品《寶可夢 朱／紫》、《寶可夢 劍／盾》中，許多劇情過場動畫出現了角色張嘴吶喊、歌唱、歡呼，甚至情緒崩潰的特寫鏡頭，但玩家聽到的卻只有靜默，以及背景音樂和音效而已，這種影音脫節的尷尬場面，讓不少人感覺太出戲，影響了故事的沉浸感。

有網友整理出遊戲中的一些靜音片段，像是《寶可夢 劍／盾》尖釘鎮的道館館主「聶梓」，在劇情中有一段台下觀眾激動吶喊，反派的唱歌場景，因為沒有人聲配音而看上去尷尬又滑稽。網友指出，這讓本該最有情緒渲染的時刻大打折扣，並認為對於一個擁有龐大資源和人氣的頂級 IP 來說，這樣的表現讓人難以接受。因此期待連《薩爾達傳說：曠野之息》都在當年加入除主角以外的配音，那《寶可夢》應該也要有才對。

儘管引入配音的呼聲高漲，但也有另一派玩家持保留意見。他們擔心，一旦加入配音，可能會破壞玩家長久以來對角色的想像，且主角的「無口」傳統也是為了讓玩家更有代入感。甚至因為有人擔心會增加《寶可夢》系列的成本，遭到其他人笑稱：「你跟我說任天堂沒錢？」、「任天堂很多遊戲都有配音，只是想不想而已」、「任天堂可以，但還是要 GAME FREAK 點頭」、「GAME FREAK 只是壓成本，不必要的開銷都不會增加」

