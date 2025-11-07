晚餐想越吃越瘦「別節食、別戒碳水」！ 營養師曝5大地雷：吃錯讓熱量翻倍

想瘦又怕餓？營養師提醒，減重關鍵在於「晚餐吃對」。避開錯誤地雷、選對蛋白質與碳水化合物，不僅能維持高代謝，還能在睡眠中持續燃脂。以下5個關鍵建議，今晚就能開始實踐！

1. 水果別吃太多！蔬菜才是減重關鍵

許多人以為「吃水果能減肥」，晚餐只吃水果，結果越吃越胖。水果含糖量不低，像芒果、荔枝都屬於高糖水果，熱量容易超標。減重期間每天水果攝取量控制在「一個拳頭大」即可，想有飽足感可多吃綠色蔬菜，例如菠菜、青花菜、羽衣甘藍等，低熱量又能促進代謝。記住：「蔬菜能取代水果，水果不能取代蔬菜。」

2. 不吃肉會瘦錯！蛋白質是燃脂關鍵

想減重，別把肉類全戒掉。晚餐適量攝取優質蛋白質，例如去皮雞胸肉、豆腐、鮭魚等，可維持肌肉量、提升代謝率，若蛋白質不足，代謝會下降反而更難瘦。建議晚餐蛋白質份量約「手掌大小」，烹調以清蒸、燙煮取代油炸，飽足又無負擔。

3. 聰明選碳水 根莖類比白飯更好

完全不吃碳水是錯誤觀念，缺乏碳水容易導致疲倦、注意力不集中，甚至掉髮。建議把白飯、麵條換成馬鈴薯、山藥、紫薯、南瓜或地瓜等根莖類食物，含抗性澱粉、升糖慢又耐餓，熱量也較低。記得避開油炒做法，否則熱量會翻倍！

4. 睡前餓了？補蛋白別碰碳水

半夜餓到睡不著？醫師建議可吃一點富含蛋白質的食物，例如無糖牛肉乾或水煮蛋的蛋白，既能止餓又不怕胖。反之若吃餅乾、泡麵、麵包等碳水類食物，容易讓血糖飆升，隔天出現水腫。

5. 千萬別不吃晚餐 代謝會越來越慢

許多人為了快速瘦身直接跳過晚餐，體重雖短期下降，但掉的多是水分與肌肉，恢復飲食後容易反彈。長期不吃晚餐還可能導致代謝下降、掉髮、月經不順等問題。建議在睡前3小時吃完晚餐，讓腸胃有足夠時間消化，才能健康減重。

減重不是餓出來的，而是「吃對食物」吃出來的！掌握「蔬菜多、蛋白質夠、主食換、水果少」四大原則，再搭配規律作息與充足睡眠，不挨餓也能慢慢瘦。

