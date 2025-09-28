利亞遭網絡攻擊 旗下聖安娜餅屋系統故障 月餅訂單「消失」

【on.cc東網專訊】連鎖餅屋聖安娜餅屋近日系統故障，有顧客今日(28日)反映訂購月餅後軟件內無記錄，所有產品顯示售罄，雖金額不大，但帶來不便。聖安娜母公司利亞零售及OK便利店先後公布網絡中斷事件，疑遭攻擊影響電子支付及會員系統。私隱專員公署接獲OK便利店通報，正調查資料外洩風險。資訊科技界人士估計，或為勒索軟件攻擊，修復延遲恐加劇資料外洩。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，有聖安娜餅屋顧客反映，於軟件訂購月餅後無相關記錄，產品全數售罄，影響訂購及換領中秋禮品。利亞零售於本月20日公布遭網絡攻擊，內部系統及會員獎勵計劃功能受影響。公司門市照常營業，顧客可使用現金、八達通或其他電子支付。利亞旗下包括聖安娜餅屋、Mon cher日本高級蛋糕店及Zoff時尚眼鏡店，其中聖安娜及Mon cher已於網上公告系統故障。方保僑指，利亞零售系統無法接駁中央，影響零售運作。

方保僑估計，OK便利店可能遭勒索軟件攻擊，黑客利用保安漏洞駭入加密資料庫索贖。修復愈久，資料外洩風險愈大。公司須競賽時間，找出病毒源頭修補漏洞，防病毒經主系統向下感染分店，或從分店入侵因其保安較鬆。事件延至今日未修復，或無備份，或審視外洩，黑客未獲贖金或公開資料，最影響會員。方續指，OK雖售予加拿大ACT公司，但仍用利亞零售系統，故利亞事件波及。

OK便利店於9月21日公布網絡中斷，並於26日 確認事件源於網絡攻擊，正全力搶修，確保顧客資料安全。目前門市營業，僅限現金及八達通付款。公司指，將盡快恢復服務，全面後公布詳情。利亞已聘第三方取證專家，釐清原因及影響，包括資料外洩，將適時公布，並向股東匯報進展。利亞補充，已報執法部門，若發現外洩，將通報私隱專員公署。私隱專員公署周二接獲OK母公司通報資料外洩事故，正調查起因及個人資料影響，按程序審查。

