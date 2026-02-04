利比亞前領導人卡達菲之子遭槍殺身亡 終年 53 歲 曾被視為接班人︱Yahoo

利比亞前領導人卡達菲（Muammar Gaddafi）之子賽義夫（Saif al-Islam Gaddafi） (Photo by IMED LAMLOUM / AFP)

【Yahoo新聞報道】利比亞前領導人卡達菲（Muammar Gaddafi）次子賽義夫（Saif al-Islam Gaddafi）據報遭人槍殺身亡，終年 53 歲。

綜合外媒報道，賽義夫的律師向《法新社》表示，一支由 4 人組成的突擊小隊在西部城鎮津坦（Zintan）寓所內將賽義夫暗殺，惟暫未清楚幕後主使身份。另有不同說法指，賽義夫的姐姐向利比亞電視台表示，弟弟在利比亞與阿爾及利亞邊境附近死亡。

賽義夫長期被視為卡達菲統治時期僅次於父親的關鍵人物。卡達菲自 1969 年起掌權，直至 2011 年反政府起義中被推翻及身亡。賽義夫則於 1972 年出生，在 2000 年後主導利比亞與西方國家修好，被外界視為政權接班人。

外界曾將賽義夫為改革派象徵，認為賽義夫代表利比亞的轉變方向。Photo by jason florio/Corbis via Getty Images)

曾被敵方拘押近 6 年

卡達菲政權倒台後，賽義夫被指在鎮壓反政府示威中扮演重要角色，隨後被敵對民兵於津坦拘押近 6 年。國際刑事法院曾要求就賽義夫涉嫌在 2011 年鎮壓示威期間犯下危害人類罪作出審訊。

2015 年，的黎波里法院就賽義夫參與鎮壓行動一案，缺席判處死刑。該法院位於利比亞西部，由聯合國支持的政府控制。其後，東部托布魯克（Tobruk）地區民兵於兩年後根據特赦法將賽義夫釋放。

被視為改革派象徵

自卡達菲倒台以來，利比亞長期由不同民兵勢力分據，國家實際分裂為兩個對立政府。卡達菲在位期間，賽義夫雖未出任正式官職，卻參與政策制定，並主導多項高層談判，包括促使利比亞放棄核武計劃，換取國際制裁解除。

外界曾將賽義夫為改革派象徵，賽義夫一再否認有意繼承父親權力，曾形容權力「不是可以繼承的農場」。到 2021 年，賽義夫宣布參選總統，惟選舉其後無限期押後。