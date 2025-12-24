利比亞參謀總長專機墜毀 土耳其：曾要求迫降

（法新社安卡拉23日電） 土耳其高層官員今天表示，一架載有利比亞武裝部隊領導人的私人飛機因電氣故障，曾要求緊急迫降，隨後墜毀。

土耳其總統府通訊首長杜蘭（Burhanettin Duran）在社群平台X發文表示：「一架載有利比亞參謀總長哈達德（Mohammed al-Haddad）、其隨行4名人員以及3名機組員的私人飛機，因發生電氣故障，曾向飛航管制中心報告緊急狀況，並要求緊急迫降。」

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）也在社群平台X發文表示，這架飛機於當地時間晚間8時10分自安卡拉（Ankara）埃森博阿機場（Esenboga airport）起飛，42分鐘後「失去聯繫」。

而土國總統通訊辦公室主任杜蘭（Burhanettin Duran）表示，土國安全人員已在安卡拉附近的哈伊馬納（Haymana）地區找到這架獵鷹50（Falcon 50）型飛機殘骸。

利比亞2011年受「阿拉伯之春」影響，並在北大西洋公約組織（NATO）支持下推翻並槍殺強人格達費（Moamer Kadhafi）。然而，這個北非國家自此之後一直處於分裂狀態。

利比亞目前分裂為東西兩邊，西部是臨時總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）在的黎波里（Tripoli）領導的國際公認政府，東部則由軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）主導的敵對政府所掌控。

哈達德自2020年8月起擔任利比亞參謀總長，由時任總理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）任命。

土耳其與利比亞的黎波里政府關係密切，向其提供經濟及軍事援助，雙方之間也頻繁互訪。