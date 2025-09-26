英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
利物浦打擊黃牛黨 兩年關閉 14.5 萬帳戶 上季破紀錄發逾千終身禁令︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英超球會利物浦過去兩年關閉 14.5 萬個涉黃牛黨的門票帳戶，並在上賽季發出創紀錄的 1,114 個終身禁令，其中 11 個涉及季票持有人。球會表示，僅在過去 12 個月內，已有 500 人因使用黃牛常用的「一次性手機」嘗試入場而被拒諸晏菲路球場門外。
綜合外媒報道，黃牛利用軟件及假身份大量搶購門票，再以高價轉售，導致不少球迷無法透過官方渠道購票，更可能付出高昂代價，甚至購得無效門票。此外，利物浦的調查人員還關閉了 162 個涉票務交易的社交媒體群組，成員總數逾 100 萬人，部分群組涉及售賣不存在的假票或以高價轉售真票。
當季已關閉 10 萬個虛假帳戶
利物浦同時在比賽日進行近 400 次針對性攔截，阻止可疑帳戶持有人入場。與 2023-24 球季僅發出 75 個終身禁令相比，上賽季的數字大幅上升。球會指出，當季已關閉 10 萬個虛假帳戶，而新措施如多重驗證、單一登入及進階防詐騙工具，已開始發揮作用。
利物浦現有超過 3 萬名季票持有人，球會設有官方制裁程序，由高層與獨立球迷協會代表共同審議個案，決定處分，大部分禁令及無限期停權均涉及未經授權轉售門票。
阿仙奴封禁逾 7,000 個會籍
除利物浦外，阿仙奴表示今季已取消近 7.4 萬個試圖非法購票的帳戶，並封禁逾 7,000 個會籍；車路士則稱已阻止超過 35 萬次來自機械人程式的購票企圖。不過，英國足球支持者協會主席 Tom Greatrex 批評部分球會的執法決心不足，強調「長期球迷因非官方、第二層的轉售平台而愈來愈難買到門票，問題已在整個球壇蔓延」。
英超呼籲，球迷使用非官方網站時「必須格外謹慎」，並正推行加密電子門票條碼，以增加黃牛轉售的難度。根據英國內政部數字，上賽季英格蘭足球前六級別聯賽僅錄得 12 宗涉黃牛的拘捕個案。
