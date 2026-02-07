利用新型生物炭提升太陽能化學反應以應對環境污染

經過人工合成的腐植物質改良的生物炭，可以顯著增強陽光驅動的化學反應，為利用太陽能應對環境污染提供了一種新方法。研究人員發現，通過精確調整生物炭的化學成分，使其能夠主動驅動影響金屬循環和污染物行為的還原反應。這一策略主要是將生物炭與人工合成的腐植物質結合，這些材料通常是在自然環境中通過有機物質的分解緩慢形成的。通過在實驗室內重建並加速這一過程，研究團隊製造了對陽光反應強烈且電子轉移效率遠超常規生物炭的混合材料。

這些人工合成的腐植物質是由松木木屑通過受控的水熱過程製成的。研究人員通過調整處理溫度，能夠精細調整所得到材料的分子結構，直接影響其在光照下的行為。較高的處理溫度生成的材料具有更強的電子供給特性，這是提升其性能的關鍵因素。生物炭在土壤改良和污染控制中廣泛應用，但其光化學行為仍然不甚了解。相比之下，自然腐植物質在環境氧化還原反應中扮演重要角色，但由於其複雜的組成和緩慢的形成過程，使得研究變得困難。

這一新方法填補了這一空白，通過創建模擬和增強自然過程的工程系統，顯示出可以精確設計具有可控氧化還原活性的生物炭基材料。研究的對應作者表示，這一方法使我們能夠加速自然腐植化過程，並創造出能主動響應陽光的材料。

為了測試這些工程材料，研究人員以銀離子還原作為模型反應。結果令人驚訝，在較高水熱溫度下製造的材料顯示出遠比在較低溫度下合成的材料強得多的光化學活性。特別是，在 340 攝氏度處理的樣品，其還原效率提高了超過十九倍。這一性能提升源自水熱處理過程中木質素衍生分子的變化。較高的溫度增加了酚類官能團的濃度，這些官能團作為強效的電子供體。在陽光下，這些官能團會產生反應性超氧自由基，驅動還原反應並促進配體與金屬之間的電荷轉移。

除了性能提升外，團隊還發現了一種意外的動態行為。在陽光照射下，水熱生物炭部分溶解，釋放出溶解的有機分子到周圍環境中。這些分子進一步加強了光化學活性，顯示出基於生物炭的材料可以隨著時間的推移進化並與周圍環境互動。作者解釋道，我們的發現突顯了生物炭不僅僅是被動的吸附劑，它能在陽光下動態轉變，並參與影響污染物行為和金屬循環的複雜光化學反應。

這一發現為設計陽光響應的污染土壤和水體的修復系統開辟了新可能。通過改良生物炭使其主動參與光驅動的化學反應，研究人員可以開發出低能耗的解決方案，用於轉化污染物和控制自然環境中金屬的流動性。這些材料還提供了可持續的優勢，因為人工合成的腐植物質來自廢棄生物質，這與發展碳負技術和循環生物經濟路徑的努力相一致。未來的研究將集中於在更廣泛的污染物和現實環境條件下測試這些材料。該研究結果已發表在《生物炭》期刊上。

